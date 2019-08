Lampa a police z Ikey zaplní váš domov zvukem. A překvapivě kvalitním

Společnost Sonos je na poli zvukové techniky pojmem. Jako jedna z prvních přišla s konceptem „multiroom“ zvukových sestav komunikujících přes počítačovou síť a nabídla škálu různých kompatibilních přehrávačů a reproduktorů pokrývajících širší škálu nároků i finančních možností zákazníků.

„Multiroom“ znamená, že různé reprosoustavy v různých místnostech spolu mohou spolupracovat, například pokračovat v přehrávání tam, kde jiná reprosoustava přestala, nebo hrát všude to samé. Pokud tedy posloucháte například v obýváku a chcete se přesunout do ložnice, snadno bez zastavení přesměrujete hudbu na reprosoustavu v této místnosti. A pokud při párty nebo při úklidu přebíháte mezi různými místnostmi, ze všech reprosoustav může hrát to samé, v případě Sonosu i zcela dokonale synchronizovaně.

Spolupráce mezi Ikeou a Sonosem není jen marketingová, zvukovou elektroniku do nových „bytových doplňků“ Ikea připravili vývojáři Sonosu a vychází z modelů Sonos One a Sonos Play:1. Což je dobře ze dvou důvodů. Jednak ji připravili lidé co o zvuku a jeho tvorbě něco vědí, zároveň jsou oba Symfonisky plně kompatibilní se systémem Sonos a dostávají i jeho softwarovou podporu. Ostatně automatická instalace nového firmwaru byla první věc, kterou u nás lampička a polička po instalaci udělaly.

A abychom vzájemnou kompatibilitu Symfonisku s jinými systémy Sonos vyzkoušeli, přizvali jsme do testu i o poznání dospělejší (a dražší) systém Sonos Play:5 druhé generace.

Lampa

Pod skleněným krytem najdete závit e14, do kterého smíte zamontovat LED žárovku s maximálním příkonem 7W, ta bohužel není součástí dodávky. Žárovku můžete jen vypnout a zapnout, k čemuž slouží otočný vypínač. Na něj se vztahuje má jediná výtka k designu lampy, působí totiž trochu, jako bych si jej tam dodatečně „dobastlil“.

Samotná lampa nemá žádné chytré funkce, pro ty musíte lampičku osadit chytrými žárovkami, například Ikea Tradfri. Já se pokusil použít LB130 od TP-Linku v redukci z patice E14 na E27 (kombinace vyjmutá z jiné Ikea lampy), která se však dovnitř nevešla (zejména kvůli úzkému otvoru skleněného stínidla).

Instalace žárovky Ovladače na podstavci Otočný vypínač lampy

Samotná reprosoustava tvoří „nohu lampy“ a je potažena hrubou tkanou průzvučnou textilií, plochý podstavec nese základní ovládací prvky, tedy přerušení a spuštění reprodukce, přeskočení skladby tam a zpět a regulaci hlasitosti.

Odepnutelný elektrický přívod je umístěn ze spodní strany lampy, na zádech najdete ještě RJ-45 port pro připojení k internetu. My jsme využili bezdrátové připojení přes wi-fi a nezaznamenali žádný problém.

V těle jsou zabudovány dva reproduktory, jeden širokopásmový pro basy a středy, jeden výškový. Každý je poháněn svým digitálním zesilovačem o jehož výkonu se nikde nedočtete, ostatně jako u žádné aktivní reprosoustavy Sonos. Rozhodě však bez zkreslení hraje hlasitěji, než bude ve většině případů posluchač požadovat.

Police

S označením „police“ mám, přiznám se, trochu problém. Málokterá police má totiž tloušťku deset centimetrů a čelo z průzvučné tkaniny. Je to spíše aktivní reprosoustava, kterou je možné jak volně postavit na jakoukoli podložku, tak i (pomocí samostatně prodávaných úchytů) připevnit na stěnu.

Pak má mít nosnost až tři kilogramy, což je vzhledem k malým rozměrům dostatečné.

Přípojná místa jsou na zadní stěně, včetně výřezu pro vyvedení opleteného elektrického kabelu podél stěny k zásuvce. Pod snímatelnou čelní maskou najdete dva reproduktory a vyústění bassreflexu. Ovládací prvky jsou stejné jako u lampy.

Stejně jako lampa i polička nemá žádný konektor pro přivedení zvuku kabelem, nemá dokonce ani Bluetooth, vše funguje přes wi-fi, ethernet ze systému Sonos nebo AirPlay2. A stejně jako ostatní Sonos reproduktory nemají síťový vypínač. Pokud nehrají, jsou stále v pohotovosti a mají přitom odběr 3,8 W.

Sonos Play:5

Play:5 je na trhu již delší dobu, ale stále jde o nejvyšší model aktivních reprosoustav od Sonosu. Soustava je překvapivě těžká, aby ne, v rigidním těle skrývá tři širokopásmové reproduktory pro středy a basy a tři výškové měniče, přičemž každý reproduktor má svůj vlastní zesilovač a signálovou elektroniku.

Vtipnou zajímavostí je možnost instalace jak na výšku (přičemž může být kdykoli otočena o 180° podle toho, ze které strany mají být ovladače) i na šířku.

Sonos Play:5

Na rozdíl od Symfonisků má Play:5 i analogový linkový zvukový vstup, do kterého lze připojit libovolný zvukový zdroj - například televizor nebo třeba gramofon s korekčním předzesilovačem.

Skvělé je, že zvuk z tohoto vstupu můžete přehrávat i na ostatních reprosoustavách v síti (u nás tedy Symfonisk) a dokonce nechat zvuk tohoto vstupu hrát jen třeba na „lampičce“ a na samotném Play:5 si pustit třeba muziku ze Spotify.

Je zde pouze jedno ovládací tlačítko, doplněné o pohybový senzor, základní funkce uřídíte pohybem ruky. K tomu je lepší vzít manuál a nejprve se to naučit.

Aplikace

Nejdůležitější součástí ekosystému Sonos je aplikace Sonos Controller. Jejím prostřednictvím soustavy nastavíte (připojíte k wi-fi, vyberete ve které místnosti jsou umístěné) i ovládáte.

Hned zkraje si vyberete hudební zdroje, které chcete využívat. Je jich nepočítaně, z těch známějších to jsou hudební služby: Apple Music, Deezer, Google Hudba, SoundCloud, Spotify, Tidal, YouTube Music, Audible, Last.fm, nebo TuneIn radio. Najdete zde i klienta pro multimediální server Plex nebo MyCloud Home pro přehrávání hudby z NASů WD. Výborně je přitom řešeno vyhledávání hudby, aplikace prohledá nabídku všech služeb a nabídne utříděný seznam výsledků.

Zaujala nás i aplikace Calm s relaxační a meditační hudbou, Classical Archives s přístupem do obří kolekce vážné hudby nebo třeba FIT Radio Workout Music s muzikou vhodnou ke cvičení. I když je třeba podotknout, že většina těchto služeb je placená. Samozřejmě můžete přehrávat i hudbu uloženou v paměti telefonu, stačí udělit oprávnění pro přístup.



Sonos Controller: vybrané služby, volba kde má vybraná hudba hrát, řízení hlasitosti skupiny reprosoustav.

Výsledkem výběru je hlavní výběr vámi skutečně využívaných služeb na hlavní obrazovce, přičemž prokliknutím můžete zvolit, co má hrát a na které reprosoustavě. Vybrat můžete jen jednu, dvě, nebo všechny které máte. Ty se pak „přidají“ do skupiny, kterou hromadně ovládáte, včetně společného řízení hlasitosti (ale snadno nastavíte i každou zvlášť pro příjemný poměr hlasitosti). Při synchronizovaném přehrávání na více reprosoustavách potěší dokonalá časová shoda přehrávání. Dvě soustavy vedle sebe slyšíte jako jednu, není zde žádná časová prodleva.

Pokud si pořídíte dvě stejné reprosoustavy, můžete je v aplikaci nakonfigurovat jako stereofonní pár, jedna bude hrát levý a druhá pravý kanál. A pokud si pořídíte od Sonosu soundbar, můžete dva aktivní reproduktory, třeba dvě poličky, využít jako zadní efektové reprosoustavy. Možnosti nastavení jsou v ekosystému Sonos obrovské.

Velmi zajímavá funkce se nabízí majitelům telefonů se systémem iOS. V něm je aplikace rozšířena o položku Trueplay, což je systém pro kalibraci reprosoustavy podle akustiky místnosti. V aplikaci telefonu spustíte proces, otočíte telefon mikrofonem od sebe a reprosoustavy začnou hrát 45 sekund měřících signálů. Uživatel chodí pomalu po místnosti a střídavě zvedá telefon nahoru a pouští zpět dolů, systém vyhodnotí záznam z mikrofonu a podle něj nastaví ekvalizační úpravy v reprosoustavě.

My využili iPhone 6 Plus a fungovalo to velmi dobře. V Androidu tento systém není (optimalizace pro množství telefonů s různými mikrofony by byla náročná), ale protože to stačí udělat jen jednou (dokud reprosoustavu nepřemístíte, nebo nezměníte rozložení nábytku v místnosti), můžete procesem projít i s iPhonem kamaráda na návštěvě.

A příjemná drobnost, všechny reprosoustavy Sonos umí fungovat i jako budík, jak s „budicím tónem“, tak hudbou z některé z vybraných služeb.

Zvuk

Vše by bylo zbytečné a marné, kdyby se výsledek nedal poslouchat. To naštěstí nenastalo.

I malá a poměrně levná „polička“ dokáže menší místnost naplnit velmi příjemným zvukem s poměrně hutným a neagresivním podáním i při vyšší hlasitosti. Zvuk je překvapivě rychlý se slušnou mikrodynamikou, takže je i docela zábavný na poslech.

Vokály jsou zřetelně vykreslené a perfektně srozumitelné, výšky jsou trochu měkčí a trochu jim chybí jiskra, basy překvapivě nechybí a protože naštěstí nejsou ekvalizací příliš „doháněné“, zní příjemně a nenuceně. Za 2 700 Kč si opravdu není na co stěžovat.

Podobně pozitivně můžeme hodnotit i „lampičku“. Ta je na rozdíl od „poličky“ méně směrová, při umístění v prostoru dokáže příjemně pokrýt větší prostor. Na druhou stranu zní reprodukce o něco „volněji“ a s menším důrazem. „Lampička“ exceluje v tiším kulisním přednesu, zvuk je příjemný a neunavující. Při rostoucí hlasitosti si přeci jen všimnete nižší kontroly a pevnosti reprodukce. Za 4 700 Kč je už konkurence mezi aktivními reprosoustavami větší, nicméně jako lampa hraje obdivuhodně a v ložnici, dětském pokoji, nebo pracovně odvede výbornou práci.

Sonos Play:5 je vzhledem k větší velikosti i podstatně větší ceně zvukově jinde. Příjemný a plný charakter reprodukce zůstává, reprodukce má vyšší kontrolu, pevnost, razanci i energii, má jasněji podané výšky a samozřejmě hlubší basy. U těch je cítit snaha „aby hrály jako z velké bedny“, takže je na ně někdy brán až příliš důraz, ale celek zní velmi dobře.

S cenou 15 490 Kč není Play:5 rozhodně levný a ke kvalitativně srovnatelnému zvuku by se dalo s trochou snahy dopracovat i levněji, na druhou stranu díky propracované multiroomové koncepci Sonosu dává smysl a svoji práci odvádí velmi dobře.

Nejlevnější Sonos v zajímavém balení

Symfonisk nejsou prvním vstupem švédského nábytkářského giganta na poli zvukové techniky, již loni představil aktivní bluetooth reprosoustavy Eneby a model 30 na nás udělal velmi dobrý dojem.

Novinky Symfonisk však přináší do nejnižší cenové kategorie skvělý propracovaný aplikační a multiroomový systém od Sonosu (nejlevnější model Sonos One přijde na 4 390 Kč), velmi slušný zvuk a navíc typicky jednoduchý a praktický design Ikea. Mají naše doporučení.