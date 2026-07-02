To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve výtečné kvalitě. Vyzkoušeli jsme zajímavou novinku určenou těm, kteří nechtějí bezdrátová sluchátka, ale jsou rádi, když jim mezi přehrávačem a ušima vede kabel.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Malých převodníků, které zapojíte do USB konektoru smartphonu a zajistí převod digitálního signálu na analogový a jeho zesílení pro sluchátka, je celá řada. Čím nás zaujala novinka MD3 čínské společnosti Fosi Audio?
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jednak je to zajímavá konstrukce s magnetickými zády, díky kterým drží na zádech iPhonu s MagSafe systémem a nebo jakémkoli telefonu v MagSafe kompatibilním pouzdře. Při spojení s kratičkým USB-C kabelem tak vzniká poměrně kompaktní sestava, kterou lze snadno držet v jedné ruce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Záda MD3 jsou kryta měkkou kůží, takže se nemusíte bát, že si záda telefonu odřete, nebo že bude třeba po skle přílišně klouzat.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V příslušenství je i samolepicí kovový kroužek, který lze nalepit na záda libovolného telefonu nebo tabletu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
My jsme k testu použili telefon iPhone 16e a oblékli jej do slušivého pouzdra Epico Mag+ Silicone Case Pro, který možnost připojit magnetické příslušenství k telefonu doplnil a navíc je velmi příjemné na pohmat.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Druhým důvodem, proč jsme MD3 chtěli vyzkoušet, jsou použité čipy. O převod digitálního signálu na analogový se stará špičkový čip ESS Sabre ES9039Q2M, o zesílení signálu pro sluchátka hned čtyři zesilovače ES9603Q.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jejich potenciál samozřejmě vynikne nejvíce při symetrickém zapojení sluchátek (4,4mm konektor), k dispozici je však i klasický nesymetrický výstup (3,5mm konektor). V případě, že má konektor Jack 3,5 mm větší pouzdro, už se nevejde do zdířky vedle USB konektoru. Naštěstí to příliš nevadí, pokud nechcete zároveň nabíjet.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jedno USB je i na druhé straně, pro spojení s telefonem si můžete vybrat. A v tu chvíli si můžete o 90, 180 nebo 270 stupňů otočit pohled displeje, logika ovládání hlasitosti se však nezmění. Pokud byste zároveň i chtěli napájet/nabíjet telefon, potřebujete konektory oba.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
MD3 nemá vestavěný akumulátor, elektřinu bere z připojeného zařízení, takže o něco zkracuje výdrž jeho akumulátoru. Když jej nepoužíváte, odpojte jej. Jednou jsem na to přes noc zapomněl a ráno byl iPhone zcela vybitý. Průchozí nabíjení telefonu je pomalejší, iPhone se místo 24 W nabíjel pouze 11 W.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Komunikaci s přehrávacím zařízením zajišťuje poměrně standardní čip SA9312L od Savitechu. Podporuje UAC 2.0, a tedy i hi-res signály až 384 kHz / 24-bit a DSD 256. Tyto signály zpracuje i převodník, takže jste připraveni na vše, co vás může potkat.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pro fajnšmekry je zde připraven výběr z osmi různých filtrů, které lze na D/A převod aplikovat, rozdíly ve zvuku jsou velmi malé.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zklamáním je, že grafika VU metru ukazuje nastavení hlasitosti, nikoli úroveň zpracovávaného signálu. Na displej můžete zobrazit i animace nebo vlastní obrázky, a zařízení tak trochu přizpůsobit vlastnímu vkusu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Lze nastavit režim nízkého i vysokého zisku, podle citlivosti sluchátek. Hlasitost mohou ovládat jak samostatně tlačítka na zařízení, tak softwarová v telefonu – to si můžete v menu nastavit. Pokud jsem řízení hlasitosti nechal na iPhonu, i plná hlasitost byla příliš nízká, u USB Audio Player Pro v Androidu to zlobilo ještě víc, zůstal jsem tedy u ovládání tlačítky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
MD3 jsme poslechli s řadou sluchátek, a to jak s obyčejným, tak symetrickým zapojením. Nutno podotknout, že vzhledem k zapojení čtveřice zesilovačů zde má symetrické zapojení na výsledný zvuk významný vliv. A jak MD3 hraje? Velmi dobře.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zvuk je velmi neutrální, frekvenčně vyrovnaný, otevřený, dynamický, s dostatkem detailů i objemu a hloubky jednotlivých tónů. Vokál i akustické nástroje jsou přirozeně podané. Za 3 990 Kč je zvuk překvapivě dobrý. Takový Chord Mojo 2 je samozřejmě v prostoru, vzdušnosti i dynamice dál, ale také stojí skoro trojnásobek.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
MD3 si dobře poradilo jak s firemními in-ear sluchátky, tak náhlavními modely, a to jak s magnetodynamickými, tak magnetoplanárními měniči. Pouze u náročnějších vysokoimpedančních sluchátek bylo jasné, že zesilovači dochází energie.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ani na velmi citlivých sluchátkách jsme nezaznamenali žádný šum zesilovače a výsledný zvuk nás bavil - což v této kategorii není samozřejmé.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ačkoli je Fosi Audio MD3 převážně mobilní zařízení, nic nebrání jeho použití s dospělými sluchátky jak doma, tak třeba na chalupě.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Spolu s MD3 do redakce od distributora Perfect Sound Group dorazila i zajímavá in-ear sluchátka Fosi Audio IM4. V nabídce jsou za 2890 Kč a zaujmou zejména v kategorii in-ear sluchátek nezvyklou otevřenou konstrukcí ozvučnic...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... nebo třeba sadou akusticky různě laděných nástavců. I když kupříkladu ty pro hluboký bas byly podle nás především otevřenější ve středech... Ale to je nejspíše individuální podle zvukovodu. Vyměnit můžete i krček mezi ozvučnicí a silikovonými nástavci, černé jsou hliníkové pro zvýrazněné basy, světlé pak mosazné, které dávají více prostoru středům a výškám.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Sluchátka mají spíše mohutnější ozvučnice, ale sedí vcelku pohodlně, zejména kvůli velmi nízké hmotnosti a kabelům vedoucím vrchem za boltci – tak jak to u odposlechových IEM sluchátek mají třeba hudebníci na pódiu. Kabel je odnímatelný.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Sluchátka hrají vzhledem k ceně výborně, což je motiv, který se u „chi-fi“ (čínské hi-fi), jako je Fosi Audio, poměrně opakuje. Zvuk je rychlý, dynamický, výrazný a zábavný. Mají mohutné, ale rychlé a poměrně přesně artikulované basy, hodně hutné a výrazné středy a trochu měkčí výšky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Prostorově jsou spíše sevřenější k uším posluchače, což se méně hodí třeba k jazzu a vážné hudbě. Celkové ladění je spíše do příjemných hřejivých tónů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Sluchátka i příslušenstvé se vejde do praktického (a docela pevného) obalu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz