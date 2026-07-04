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Samsung Galaxy S26 zůstává jedním z mála kompaktních a přitom výkonných smartphonů na trhu. Zároveň...
VIDEO Novinka od výrobce Huawei, Watch Fit 5 Pro, je nenápadným, avšak veskrze prémiovým sportovním...
VIDEO Vyzkoušeli jsme nejmenší USB-C nabíječku s výkonem 100 wattů na trhu. Nabízí ji česká značka Epico...
Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...
Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...
Že Ikea umí nasadit velmi atraktivní ceny nikoho nepřekvapí, ale bluetooth reprosoustava za 129 Kč...
Shrnout novinku pouhým konstatováním, že jde o nejlevnější MacBook v historii, by bylo hrubé...
Pravidla pro cestování letadlem nejsou vždy jednoduchá a mohou být v různých koutech světa různá. Pojďme si projít některá z nich a přidat k tomu pár užitečných tipů.
Oficiálně skončila podpora operačního systému Windows 10 již v říjnu 2025. I vzhledem k vyšším požadavkům na počítače pro Windows 11 však loni Microsoft oznámil, že tento systém získá ještě jeden rok...
Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...
Ukrajinské velení vyhlásilo společně se Severoatlantickou aliancí tendr na novou zbraň. Má Rusy zbavit možnosti využívat jejich týlové letecké základny. Startují z nich bombardéry s řízenými střelami...
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc...
To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve výtečné kvalitě. Vyzkoušeli jsme zajímavou novinku určenou těm, kteří nechtějí bezdrátová sluchátka,...
Příspěvek Jiřího Nováka do naší letní soutěže Příběh mého modelu opět dokazuje, že v řadách modelářů jsou často lidé, kteří danou techniku znají opravdu dokonale. A co víc, dokážou svoji znalost...
Zářivý výkon Slunce pomalu ale jistě roste. Pro život na Zemi bude mít fatální následky. Ještě než zcela vymře, planeta se stane zcela neobyvatelnou pro složité mnohobuněčné organismy. Kdy tato změna...
Pověstný jev, který umí zamávat počasím po celém světě a vyvolat extrémní sucha nebo naopak drastické záplavy, je jednou z částí komplikovaného cyklu ENSO nad Tichým oceánem. Cesta ke vzniku fenoménu...
Doba, kdy se na vozy z východní Asie pohlíželo jako na „druhou volbu“, je definitivně pryč. Dnešní řidiči jsou nároční: chtějí bezpečí, digitální komfort, úsporný pohon a design, který nepůsobí jako...
Jak ukazují velké veletrhy spotřebních technologií i konference řady technologických firem, letos je čas, kdy by nás měli výrobci zaplavit novým zařízením, které má za cíl nahradil mobilní telefony...
Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...
Z historického pohledu nejsou patrové, tedy dvoupodlažní tramvaje až takovou vzácností. V minulosti se používaly v několika městech, zejména v zemích pod britskou korunou. Mimořádným unikátem je však...
Po půl roce se chystá do vesmírného prostoru vydat další družice z Česka. Malý satelit formátu CubeSat 1U nese označení Kostka a je dílem studentů z brněnského VUT. V rámci mise Transporter 17 by ji...
Bouřky, které zasáhly Česko, s sebou vedle vydatného deště přinášejí i riziko blesků. Jeden z nich v pondělí večer uhodil i do stromu v blízkosti dětského tábora na Jindřichohradecku, kde zranil šest...
Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc...
El Niño a jižní oscilace (ENSO) označuje řadu jevů v rovníkovém pásu Tichého oceánu. Pravidelné jevy však nejsou jen lokální záležitostí, způsobují naopak výkyvy počasí po celém světě. V...