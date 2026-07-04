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Magnetický parťák na cesty: své uši můžete hýčkat kdykoli a kdekoli

Václav Nývlt
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To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve výtečné kvalitě. Vyzkoušeli jsme zajímavou novinku určenou těm, kteří nechtějí bezdrátová sluchátka, ale jsou rádi, když jim mezi přehrávačem a ušima vede kabel.

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Magnetický parťák na cesty: své uši můžete hýčkat kdykoli a kdekoli

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To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve výtečné kvalitě. Vyzkoušeli jsme zajímavou novinku určenou těm, kteří nechtějí bezdrátová sluchátka,...

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