Když peníze nehrají roli. Poslech, který docení jen nejnáročnější

Jsou věci, u kterých poměr ceny a „užitné hodnoty“ nemá z principu věci smysl řešit. Zpravidla jsou to produkty z té nejvyšší kvalitativní třídy: supersportovní auta, luxusní šperky, špičkový archivní alkohol, nebo – a to je naše dnešní téma – takzvaná high-endová elektronika.

V čím vyšších kvalitativních sférách se pohybujete, tím nákladnější je každé malé vylepšení. A pokud můžeme říci, že sluchátka za 4 000 Kč mohou (ale taky nemusí) být dvakrát lepší než sluchátka za 2 000 Kč, určitě neplatí, že sluchátka za 100 000 Kč jsou dvakrát lepší než sluchátka za 50 000 Kč. A přesto, pokud někdo dokáže takovou kvalitu ocenit a může za ni zaplatit, nejsou to zbytečně nebo špatně vynaložené peníze.



Jako zástupce sestavy vysloveně high-endové poslechové elektroniky pro nejnáročnější posluchače, pro kterou však nemusíte upravovat speciální poslechovou místnost, jsme zvolili technicky velmi zajímavou kombinaci digitálního „upscaleru“ Chord Hugo M-Scaler, D/A převodník se sluchátkovým zesilovačem Chord Hugo TT 2 a trojici sluchátek, řazeno abecedně: Audio-Technica ADX5000, Focal Utopia a Sennheiser HD820. Cena výsledné poslechové kombinace se tak podle zapojení pohybovala od 279 000 Kč po 334 000 Kč.



Chord Hugo M-Scaler

Hugo M-Scaler lze v Češtině jen těžko označit jedním slovem. Je to zařízení pro upscaling a filtraci digitálních signálů. Co to dělá a k čemu to je?

Těm, kdo se zpracováním digitálního signálu zabývají do hloubky, se omlouvám předem – vše zde řečené bude velmi zjednodušené, je to článek, ne skripta. Kdo by si chtěl o tom co M-Scaler dělá počíst opravdu do podrobně, doporučuji článek Tapping Into Better Digital Audio od Keitha Howarda, který vznikl pro časopis HifiCritic.



Většina digitální hudby je dnes do digitální podoby převáděna pomocí pulzně kódované modulace (odtud známá zkratka PCM). Spojitý analogový signál se takzvaně navzorkuje, hodnota každého vzorku je vyjádřena odpovídající digitální hodnotou. V případně standardu hudebního CD se vytvoří 44 100 vzorků za sekundu, každý vzorek je vyjádřen 16bit digitální hodnotou. V případě takzvaného „hi-res“ audia, tedy zvuku s vysokým rozlišením, je to až 192 000 vzorků vyjádřených 24bit hodnotou.

Chord Hugo M-Scaler

Většina souvisejících standardů vznikala v době, kdy byly elektronické čipy nesrovnatelně pomalejší a kapacita záznamových médií nižší než dnes, a tomu odpovídají i tehdy zvolené parametry výsledného digitálního signálu – což je zejména ten již zmíněný standard 44.1 kHz / 16bit, který používá hudební CD, formát MP3 (se ztrátovou kompresí) nebo FLAC (s bezztrátovou kompresí). A většina hudby je dnes dostupná právě v tomto standardu, který zcela uspokojí běžné posluchače, ale ti nároční snadno narazí na jeho limity.

Klíčovým momentem určujícím kvalitu výsledného zvuku je převod digitálního signálu zpětně na souvislý analogový tak, aby výsledný analogový signál co nejvíce odpovídal tomu původnímu. Podle Roba Wattse, vývojáře společnosti Chord Electronic, je možné i z běžného 44.1 kHz/ 16bit signálu zrekonstruovat původní analogový signál ve výborné kvalitě, pokud jej špičkovému převodníku důkladně předpřipravíte. A tu přípravu dělá právě jím vytvořený M-Scaler.

Zadní strana obsahuje pouze digitální vstupy a výstupy.

Základním krokem je upscaling digitálního signálu na vzorkovací frekvenci 768 kHz, přičemž v této podobě putuje do takzvaného WTA (Watts Transient Aligned) filtru, přičemž slovo Watts zde neznačí fyzikální veličinu, nýbrž příjmení výše zmíněného vývojáře. Fyzicky je to výkonný FPGA čip Xilinx X7A200T se 740 DSP jádry, z nichž jich pan Watts svým roky vyvíjeným softwarem využívá 528. A právě onen software pracuje na uvedení digitálního signálu do ideální podoby, aby jej D/A převodník dokázal co nejlépe interpretovat. Zpracování signálu trvá až 0,6 sekundy, pokud byste přehrávali filmový zvuk, můžete tuto prodlevu eliminovat stiskem tlačítka video – processing se zjednoduší tak, aby byl téměř v reálném čase.

Takto zpracovaný signál dostanete na celé řadě konektorů, nicméně v té nejlepší kvalitě v podobě signálu s 768 MHz jej dostanete na dvojici BNC konektorů, připravených na spojení s D/A převodníky Chordu se stejným rozhraním. Čímž se dostáváme k druhému zařízení.



Chord Hugo TT 2

Hugo TT 2 je D/A převodník se sluchátkovým zesilovačem. Připojíte k němu zdroj digitálního signálu a do výstupu sluchátka. Můžete jej ale využít ve spolupráci s výkonným zesilovačem jako řídící zesilovač (předzesilovač), což však nebyl náš případ.

Chord Hugo TT2

Protože se zde pracuje i s analogovým signálem, dal si výrobce záležet na ochraně od neblahých externích vlivů. Elektronika tak není napojena přímo na přívod napájecího kabelu (od klasického spínaného napájecího zdroje), ale na kombinaci akumulátoru a vysokokapacitních kondenzátorů – systém je tak napájen z tvrdého a čistého zdroje a žádné ruchy z rozvodné sítě se do něj nedostanou. Zajímavé je i galvanické oddělení USB portu pro připojení počítače.

I Hugo TT2 je postaven na výkonném FPGA čipu a softwarové sadě z produkce Chordu. Vše je řešeno v digitální doméně, včetně regulace hlasitosti. Uživatel může výsledný zvuk ovlivnit trojicí filtrů, které nepatrně mění ostrost a hloubku reprodukce, ale opravdu jen velice jemně a s běžnějšími sluchátky skoro nepostřehnutelně. Zajímavá je funkce Crossfeed, která dokáže posunout prostor reprodukce mírně před osu mezi ušima, takže zvuk více působí jako by hrál z reprosoustav. Potěšitelně se tím nijak nepoškozuje zvuková kvalita, a využití je opravdu jen otázkou chuti posluchače.

Chord Hugo TT2.

Výkonné obvody sluchátkového zesilovače si dokážou poradit s jakýmikoli sluchátky, současně můžete připojit dokonce troje sluchátka najednou pro partnerský poslech, jen musíte počítat s tím, že řízení hlasitosti je společné.

Hugo TT 2 si poradí s prakticky jakýmkoli digitálním signálem PCM do frekvence 765 kHz a 32 bit a DSD 64, 128 a 256.

Stejně jako M-Scaler hodně topí, je lepší nechat oba komponenty stát samostatně, aby lépe chladily.



Sluchátka: Audio-Technica, Sennheiser, Focal

K takto špičkové sestavě patří opravdu špičková sluchátka. A ta jsou také tím, co svým charakterem nejvíce ovlivní výslednou reprodukci. Zapůjčili jsme tři modely – Audio-Technica ATH-ADX5000, Sennheiser HD-820 a Focal Utopia.

Sluchátka abecedně první v pořadí jsou v našem výběru i nejlevnější. Audio-Technica ATH-ADX5000 okamžitě příjemně překvapí nízkou hmotností, jsou doslova lehká jako pírko (pokud by pírko vážilo 270 gramů – bez kabelu). Za to může zejména konstrukce z hořčíkové slitiny potažené hliníkem. Na hlavě je skoro necítíte a můžete tak pohodlně poslouchat dlouhé hodiny. Zajímavostí je rozměrná a velmi plochá membrána s průměrem 58 mm, pro větší pevnost potažená wolframem.

Sluchátka Audio-Technica ATH-ADX5000

Sluchátka jsou circumaurální konstrukce, měkkými alcantarovými náušníky sedí na hlavě a boltce jsou volně uvnitř prostoru před ozvučnicí. Sluchátka jsou otevřená, což znamená že ozvučnice je perforovaná a rozkmitaný vzduch za membránou se pohybuje z ozvučnice dovnitř a ven. To jednoduše eliminuje některé akustické nectnosti, které uzavřená sluchátka musí různými finesami zpětně řešit, ale zároveň nese dvě nevýhody – sluchátka hrají i do okolí a okolní hluk snadněji pronikne do uší posluchače. Pokud ovšem posloucháte v místnosti sami, není to nijak na škodu.

ADX5000 hrají tak, jak působí – vzdušně a lehce. Otevřená konstrukce znamená menší objem basů (které nedoznívají v prostoru ozvučnice), které však v reprodukci nechybí, jsou v ní přirozeně zastoupené, docela přesné, umí jít hluboko a nesou dostatek detailů. Nemají takovou hutnost a důraznost jako uzavřená konkurence, což není výtka, ale upozornění na charakterový rys. Reprodukce má krásný prostor, vokál je plný, prezentní, detailní, někdy s trochu ostřejšími sykavkami. Výšky jsou přesné, oproti konkurentům trochu měkčí. Reprodukce je rychlá a dynamická, trošku chladnější (sušší) a otevřená směrem k výškám. V reprodukci je přehled a pořádek. Méně se mi líbilo podání rocku, tam bych ocenil důraznější bas.

O Sennheiser HD-820 jste na Technetu již jednou číst mohli – v loňském březnu jsme napsali jejich první recenzi v ČR. Nejvíce jsme byli zvědavi na jejich netradiční uzavřenou konstrukci, ve které se snoubí skleněná konkávní zadní strana ozvučnice, která odráží vlny ze zadní strany membrány do stran do absorbéru, který je pohltí. Jsou těžší než Audio-Technicy, váží 360 gramů, ale posezení na hlavě je velmi pohodlné.

Slucháta Sennheiser HD820

Vše ve zvuku HD820 je hutnější a pevnější než u ADX5000, ale zase nám trošku chyběl ten jejich nekonečný prostor. Basy jsou důraznější a objemově jich je více, u některých nástrojů bylo patrné, že je v nich méně informací než u japonské konkurence. Jakmile ovšem došlo kupříkladu na varhany nebo tvrdší rock, posluchač ocení jejich velkou energii. Reprodukce je detailní, ale zároveň zábavná. Střední pásmo je plné a podrobné, vokál je plný a výrazný a příjemně analyticky podaný – ne tolik, aby zmizela muzikálnost, ale dost na to, abyste si se zavřenýma očima mohli představovat, jak to při nahrávání ve studiu asi vypadalo. Výšky jsou čisté, ostré, ale nikoli pichlavé. Sluchátka nezarazí žádný žánr, ale jak jsme psali již v jejich detailní recenzi, mohly by být ještě trochu dravější.

Na cenovém vrcholu našeho výběru pak sedí sluchátka tradičního německého výrobce reprosoustav – Focal s modelem Utopia. Jsou to circumaurální sluchátka otevřené konstrukce, ne tak moc jako ADX5000, ale i tak z nich zvuk utíká pryč. Sluchátka jsou poněkud těžší, váží 490 gramů, ale hmotnost je dobře roznesena mezi náušníky a hlavový most, a tak nám překvapivě nevadila ani při delším poslechu.

Kožený povrch měkoučkých náušníků je perforovaný, prostor je tedy ventilovaný, a uši se tak příliš nepotí ani v letních teplotách.



Sluchátka Focal Utopia

Focal Utopia nemáme v reprodukci co vytknout. Perfektně kombinují analytickou přesnost, se kterou dokážou vykreslit i ty nejjemnější struktury jakéhokoli nástroje a v jakémkoli frekvenční pásmu. Sluchátka nehrají na první signální, není to „wow“ po třech sekundách poslechu. Basů je přesně tolik, kolik jich má být, jsou civilní, detailní, hluboké, hutné a přesné. U varhan mají energii, u kopáku rychlost. Středy jsou nesmírně detailní, u hlasu slyšíte vše, co mikrofon dokázal zachytit, naprosto skvělé. Výšky jsou přesné a zároveň jemné a pomáhají vytvořit skvělý prostor reprodukce. Žánrově jsou sluchátka naprosto univerzální, co do nich pustíte, to skvěle zahrají. Dynamika i mikrodynamika jsou referenční, zde naplno vynikne špičkový zesilovač Chordu, který dynamické špičky přenáší zcela samozřejmě a bravurně. Naprostá fantazie.

Závěr

Hugo TT 2 je zvukově vynikající D/A převodník se sluchátkovým zesilovačem sám o sobě. Připojením M-Scaleru se jeho kvality ještě rozvinou – rozšíří a zpřehlední se poslechová scéna a prostor, textury zvuku nástrojů zní ještě podrobněji a propracovaněji.

Potvrdilo se, co jsme naznačili na začátku. Hugo TT 2 (za 120 000 Kč) hraje s M-Scalerem (za 105 000 Kč) jednoznačně lépe. Dvakrát lépe? Rozhodně ne. Vyplatí se tedy M-Scaler pořídit? Pokud si jej můžete dovolit a dokážete nárůst kvality ocenit tak rozhodně ano.

Zároveň jsme chtěli ukázat, že v této hladině to s trochou štěstí často není o tom, že jeden produkt hraje špatně a druhý dobře. V případě námi zkoušených sluchátek hrají výborně všechna troje. Jak ADX5000, tak HD820 jsou výborná sluchátka – každá hrají trochu jinak a posluchač si vybere (nebo by si alespoň měl vybrat) ta, která jsou jeho uchu a jeho představě o kvalitní reprodukci blíže.

Focal Utopia pak představují zvukovou extratřídu, za kterou si však výrobce nechá mnohem více zaplatit. Zatímco ADX5000 pořídíte za 55 000 Kč a HD820 za 60 000 Kč, Utopia přijdou na 110 000 Kč. Hrají dvakrát lépe než o polovinu levnější konkurence? Ne. Má cenu si je tedy pořídit? Pokud znatelný nárůst kvality oceníte a můžete si je dovolit, pak určitě.