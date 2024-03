Dva displeje, nebo jeden ohebný? Test nejzajímavějších notebooků na trhu

Každé odbočení od standardního „dole klávesnice, nahoře displej“ je vítáno. Ne proto, že by to bylo špatně, ale protože je fajn, když je na výběr více variant.

Asus Zenbook Duo (2024) a Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Vhodně konfigurovaný notebook dnes nemusí být brzdou ani při náročnějším použití, nicméně na cestách může být omezující malá pracovní plocha. Přece jen 13,3"–16" dnes ve světle jednoho či dvou 27" nebo 32" monitorů na pracovním stole není mnoho. Navíc, notebooky nad 15" mohou být příliš velké na přenos, zejména pokud nemají být v batohu, ale třeba v kabelce nebo kufříku.

Společně jsme prozkoumali a porovnali dva přístupy k řešení nastíněného problému. Asus ZenBook Duo nabízí dva 14" dotykové displeje, které díky výklopnému stojánku snadno postavíte před sebe a díky bezdrátové klávesnici na nich můžete ihned pracovat. Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 nabízí jeden 16,3" displej, který můžete využívat celý, nebo jej přehnete v půlce a najednou se vejde i do kabelky.

Displeje v praxi

ZenBook Duo můžete používat jako normální notebook a nejbližší okolí si nemusí ani všimnout, že to normální notebook není. Na sekundárním displeji totiž leží klávesnice, magneticky je pevně přicucnutá na místě a působí s celkem velmi kompaktně a homogenně. Takto můžete stroj snadno používat třeba i na klíně.

Jakmile klávesnici sundáte, aktivuje se druhý displej. Na něj si můžete vyvolat grafickou klávesnici, nebo třeba jiné ovládací prvky k softwaru na hlavní obrazovce. Nebo notebook uchopíte, ze spodní strany vyklopíte kovový stojánek a notebook postavíte tak, že jsou oba displeje kolmo nad sebou. Bezdrátová klávesnice je stále v provozu, takže můžete nepřerušeně pokračovat v práci na dvou obrazovkách.

Asus Zenbook Duo (2024) a Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

Notebook můžete i otočit a mít displeje na výšku, což se nabízí například pro práci s textem. Ale zatímco u displejů nad sebou jsem měl pocit „takhle to má být“, u displejů vedle sebe je výsledek trochu vachrlatý. Notebook z boku nemá žádné gumové dosedy, hlavní displej je v rámci kloubu uhnutý trochu dozadu a protože je tato část tenčí, nejsou v jedné rovině. Možná je to jen nějaké moje OCD, ale vadilo mi to. Nicméně vyjma toho notebook funguje i v tomto režimu tak jak má a pokud chcete dva displeje na výšku, tohle je unikátní možnost, jak je na cestách mít.

X1 Fold 16 můžete také používat jako obyčejný notebook s běžným 16:10 displejem, jen s tím rozdílem, že při „zaklapnutí“ notebooku nemůže být klávesnice uvnitř, ale nosíte ji samostatně. Respektive použijete přibalený externí stojánek na notebook a zaklapnete je do sebe tak, že stojánek slouží jako kryt klávesnice, aby se jí při transportu nic nestalo.

Jakmile klávesnici sundáte, celá plocha notebooku se promění v jednu spojitou obrazovku, prohnutou kousek nad místem, kde předtím ležela horní hrana klávesnice, a pracovní plocha windows vyplní celý prostor. Na spodní půlce obrazovky z tohoto pohledu (kvůli extrémní šířce úhlu pohledu) vidíte zhoršené podání barev, ale pro zobrazení ovládacích prvků a aplikací to zas tak nevadí. Na pro ostatní případy displej narovnáte a postavíte do stojánku a v tu chvíli máte před sebou velikou pracovní plochu.

Asus Zenbook Duo (2024) a Lenovo ThinkPad X1 Fold 16

„Tak to nic moc,“ konstatoval kolega po vybalení rovinnost displeje v místě ohýbání, faktem ale je, že to je patrné při vypnutém displeji (černá obrazovka) a to zejména podle nerovnoměrného posunu odlesků okolních světel. Pokud před sebou máte pracovní plochu s aplikacemi, je homogenita obrazu výborná a ohnutí nevnímáte. A jak podotkl jiný kolega z Mobil.iDNES.cz, prohnutí je méně patrné než u většiny „fold“ smartphonů.