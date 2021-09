Obří rozlišení nemusí znamenat skvělý obraz. Test nepovedené 8K TV

Vyzkoušeli jsme televizor NANO963PA, na kterém nás zajímaly především dvě věci. Jednak nový operační systém WebOS 6.0 a jednak 8K rozlišení, které by měla zvládnout nejen obrazovka, ale i videovstupy a vestavěný přehrávač.



A začněme tím, co využije hned a každý – uživatelským rozhraním.



Inspirace u Android TV

Z původního systému zůstal snad jen režim ukazovátka ovladače „magic remote“, takže stále můžete ovládací šipku po obrazovce honit fyzickými pohyby ovladačem. Všechno ostatní však prošlo razantní změnou.



Domácí obrazovka je nově plně zakryta grafikou, více připomíná systém Android TV a její součástí bohužel není náhled živého obrazu z tunerů, vstupů nebo aplikace – pokud vyvoláte domácí obrazovku, opustíte režim sledování.



Překvapením jsou minimální možnosti konfigurace rozhraní. Nahoře vidíte aktuální počasí, je tam notifikační centrum a přístup k vyhledávání – které tak nějak funguje v rámci YouTubu, Sezamu TV stanic a i v rámci EPG televizního vysílání i aplikací. Vyhledávat lze i hlasem, pomocí tlačítka a mikrofonu v dálkovém ovladači.



Další patro domácí obrazovky zabírají doporučení „právě oblíbené“, což je podle mne zbytečná plocha, která se do mých preferencí příliš nestrefovala.



Dalším patrem je seznam aplikací, což je jediné místo, které si můžete uživatelsky přizpůsobit – změnit jejich pořadí nebo nechtěné vyhodit.



O něco níže jsou zástupci zdrojů, včetně řídícího panelu chytré domácnosti ThinQ, což se vám bude hodit, pokud máte v domácnosti i jiná k internetu připojená zařízení od LG než televizor. Najdete zde i zástupce sdílení obrazovky chytrého telefonu nebo procházení souborů v něm uložených, přístup v domácí síti připojených úložišť a multimediálních serverů, Airplay a samozřejmě všech vstupů na zadním panelu. Zvolit zde můžete i zvukový výstup.

Následují často sledované kanály a rychlý přístup k vybranému obsahu jednotlivých aplikací. Chybí tu ale třeba Netflix, který jsem používal nejčastěji. Amazon Prime tu ale nabídku má.



Osobně jsem zalíbení v novém rozhraní nenašel. Přijde mi zbytečně přeplácané, minimálně upravitelné podle vlastních preferencí a přehnaně zdůrazňující doporučovaný obsah, na který ale zpravidla nejsem zvědavý.

Větší komplikací je, že hardware televizoru evidentně nestačí jeho potřebám, reakce jsou vlažné, obrázky se načítají se zpožděním, aplikace sem tam zamrznou... Pokud bych si mohl vybrat, určitě bych dal přednost předchozí generaci WebOS. Hodnocení odpovídá stavu s poslední dostupnou aktualizací na konci srpna.



8K rozlišení

S rozlišením je legrace. V bezplatném televizním vysílání je zatím standardní SD rozlišení 540i nebo 540p. V lepším případě dostanete HD rozlišení 720p, u kanálů České televize až plné HD 1080p.

Ve streamovacích službách a na Blu-ray discích je naštěstí standardem plné HD 1080p a v některých případech se dostanete i ke 4K, tedy 2160p. S tím plně využijete potenciál 4K obrazovek.



8K televizor, jako zkoušený LG 65NANO963PA, zvládne nativně zobrazit rozlišení až 4320p. Pokud tedy k takovému televizoru připojíte anténu a naladíte některou z komerčních televizních stanic, budete se na 4320p obrazovce dívat na 540p obraz. Tedy, myslíme, že to dělat nebudete a zvolíte některý z placených způsobů distribuce nabízející vyšší obrazovou kvalitu.



Už u 4K obrazovek leckdo protestoval „proč mít 4K televizor na sledování Full HD obrazu“ a odpovědí na tuto otázku je „upscaling“. Výkonný obrazový procesor televizoru nejen obraz „rozprostře“ na celou obrazovku, ale pomocí sofistikovaných postupů analyzuje, čistí a vylepšuje – ať již klasickými filtry proti šumům a artefaktům, tak nástroji pro dopočítávání chybějících obrazových informací ze sousedních snímků, databází materiálů a textur ve velmi vysokém rozlišení nebo třeba systémů umělé inteligence se strojovým učením, která rozpoznává dění na obrazovce a volí optimální postupy pro dosažení co nejlepšího výsledku.



I proto je důležité po připojení k počítači nebo herní konzoli přepnout na herní režim – v tu chvíli jsou tyto vylepšovací procesy odstaveny a signál se tak na obrazovku dostane bez zpoždění, což je zejména u FPS her dost důležité.



Stejné je to i u 8K obrazovky - signály s nižším rozlišením a kvalitou se procesor televizoru snaží vylepšit tak, aby byl kvalitativní náskok 8K obrazovky patrný.

K televizoru lze připojit dvoje bluetooth sluchátka současně

Televizor si ale poradí i s nativním 8K obrazem, pokud jej budete mít k dispozici, jeho signálová elektronika je schopnou takovou porci pixelů zpracovat. Dobrou zprávou je, že díky HDMI 2.1 lze 8K@60Hz signál dostat do televizoru z externího zařízení, což je dnes zejména herní konzole, případně počítač – jak jsme vyzkoušeli v rámci Pařby v 8K rozlišení na 65" televizoru. Test nových Ti karet od Nvidie.

Dalším možným zdrojem 8K obsahu je USB paměť, vyzkoušeli jsme pomocí externího disku MyPassport SSD od WD a i u náročných 8K@60Hz testovacích videí byl obraz zcela plynulý. Zarazilo nás, že vestavěný přehrávač zvládl 8K videa kódovaná v H.265, ale ne ve VP9, což je standard videí, který například stáhnete z YouTubu. Bylo ale zřejmé, že hardware televizoru je na hranici možností, protože i vyvolání grafických menu a reakce systému obecně byly pomalejší, než při sledování jiného obsahu.

8K videa najdete i na YouTubu a dobrou zprávou je, že je vestavěná aplikace umí přehrát, stačí v sekci nastavení kvality vybrat rozlišení 4320p. Přehrávání bylo plynulé a reakce systému odpovídaly přehrávání i jiných videí, vytížení jako v případě přehrávání z USB paměti jsme nezaznamenali. V 8K zatím najdete zejména záběry přírody a architektury, ale podívaná je to působivá.



Rozlišení není vše

Testovaný 65NANO963PA kreslí výborně ostrý a detailní obraz, se sytými barvami a v rámci IPS technologie i solidními pozorovacími úhly. Upscaling z nižších rozlišení funguje, ale už jsme jej viděli i s lepšími výsledky, zejména z nízkých rozlišení – obraz z komerčních stanic v DVB-T2 nevypadá tak špatně, jak by mohl, ale není to nic, na co byste se chtěli na drahém televizoru dívat.



Horší je, že výhrady máme i v případě kvalitního zdroje signálu. Ačkoli by uživatel čekal, že 8K rozlišení výrobce zvolí jen u jinak naprosto špičkového televizoru (jako třešeň na dortu), v tomto případě to bohužel neplatí.

Nejpalčivější je práce stmívání podsvětlení. To je u 963PA přímé a podsvětlení lokální. Bohužel ale zóny jsou velké a obraz reaguje na změnu jasu v jedné jeho části i na jiných místech. Například při zobrazování titulků kolísá jas i v dosti vzdálených částech obrazu. Je to dost rušivé a u 8K televizoru absurdní. Spoustu času jsme strávili vypínáním, zapínáním a různými kombinacemi obrazových režimů, řízení jasu a podobných vylepšeních, ale popsaného efektu jsme se nezbavili. Televizor umí vykreslit solidní černou, ale nejvíce vidíte dynamicky se měnící šedou.



Aby toho nebylo málo, obrazovka má ještě jeden neduh - ne zrovna zanedbatelnou pohybovou neostrost. Jemnou a detailní kresbu 8K panelu si tak užijete zejména u statických a pomalu se pohybujících obrazů, ale v rychlejších scénách zmizí.

Celkem solidní zvuk

Televizor si poradí i s prostorovými formáty Dolby Atmos a DTS:X, jinými slovy, cokoli do něj pustíte, to přehraje. Kvůli standardní sadě vestavěných reproduktorů nečekejte prostorové efekty z různých stran obýváku, ale sám o sobě umí prostor naplnit výrazným, hutným a docela atraktivním zvukem, včetně slušných náznaků hloubek.



Samozřejmě, s vhodně vybraným soundbarem a subwooferem si můžete výrazně polepšit, ale pokud se nechcete obklopit další technikou, odvede televizor solidní práci.



Závěr

Televizor je v prodeji za 57 990 Kč, což je hodně, ale na 8K televizor zase ne nějak zásadně moc. Jenže při výběru bychom určitě raději sáhli po modelu s klidně nižším 4K rozlišením, ale lepším panelem – zejména z hlediska podsvětlení, tedy kupříkladu modelu z řady QNED s miniLED podsvětlením.

Protože lépe fungující podsvětlení a nižší pohybová neostrost je z diváckého hlediska rozhodně podstatnější než vyšší rozlišení, zejména ve velikosti 65" – s větší úhlopříčkou bude význam rozlišení růst.