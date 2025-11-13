Právě systém pohonu byl tím, co z gramofonů Technics udělalo již v sedmdesátých letech pojem. Jako první jej v roce 1970 dostal model SP-10 a sklidil velký úspěch – přinesl vyšší přesnost otáček a rychlejší start po spuštění, proto byl využíván i v rozhlasových studiích.
Rotor, v případě SL-40CBT sestava permanentních magnetů s dvanácti póly, je přímou součástí 1,26 kg těžkého hliníkového talíře. Součástí šasi pod ním je tištěný spoj s devíti cívkami, které zde hrají roli statoru. Pohyb talíře je vyvolán elektronickým přepínáním nápájení cívek, které elektromagnetickým polem přímo pohání magnet rotoru. Řízení cívek je neustále digitálně korigováno. Výsledkem jsou přesné a stabilní otáčky, pohon je extrémně tichý a to jak vyzařováním do svého okolí, tak mechanickým přenosem do přenosky.
Plný manuál
Gramofon se ovládá manuálně. Spustíte pohon (na výběr je 33,3 a 45 otáček za minutu), páčkou zvednete raménko, přenosku nasadíte nad zaváděcí drážku a páčkou spustíte na desku. Na konci strany zase pohybem páčky zvednete přenosku z koncové drážky, raménko posunete do parkovací polohy a vypnete pohon. Žádné automatické funkce gramofon nemá.
Po zapnutí napájení můžete (ale nemusíte) spustit Bluetooth modul – pokud máte spuštěné spárované zařízení (sluchátka nebo reprosoustavy), tak se automaticky spojí. Pomalé trojité bliknutí kontrolky značí spojení základním kodekem SBC, rychlá bliknutí AptX Adaptive. Chcete-li přidat nové zařízení, stačí tlačítko se symbolem Bleutooth déle podržet. Gramofon udržel spárované jen jedno zařízení, nicméně párování dalšího bylo vždy otázkou několika sekund.
Příjemným překvapením byl dosah Bluetooth signálu, se sluchátky jsme mohli chodit téměř po celém dvoupatrovém domě, a zvuk byl nepřerušovaný a čistý i v místech, kde při spojení se smartphonem je poslech přerušován výpadky.
Gramofon je osazen základní přenoskou Audio Technica AT-VM95C, kterou díky standardnímu půlpalcovému uchycení můžete v budoucnu upgradovat za kvalitnější, případně můžete – levněji – upgradovat pouze chvějku. Ta základní má totiž sférický hrot, v nabídce jsou ale i varianty s eliptickými hroty pro přesnější sledování drážky. AudioTechnica má na výběr šest různých kompatibilních modelů chvějek v různých cenových (a kvalitativních) třídách.
Headshell s přenoskou je od ramínka odpojitelný.
|
Nezničte si je hloupou chybou. Vinylové desky jsou hitem, radíme jak na ně
Mechanika raménka má nastavitelný přítlak (svislou sílu) na hrot a také antiskating. Chybí nastavená výšky raménka, což může zúžit možný výběr alternativních přenosek, ale nemyslíme si, že by to někomu způsobilo reálný problém.
Univerzální těžká váha
Gramofon je na poměry základních modelů poměrně těžký, šasi je stupňovité z MDF desky. Stojí na čtveřici nožek s vnitřní pružinou a měkkým gumovým dorazem, takže je poměrně dobře izolován od chvění okolí – třeba důraznějších kročejů.
Pochválit musíme klouby akrylového krytu gramofonu, víko lze zvednout prakticky do jakékoli zamýšlené výšky a bezpečně tam drží. To oceníte, pokud jej umístíte do skříňky či police, která neumožní plné otevření víka – při manipulaci s deskou si jej nebudete muset hřbetem ruky přidržovat.
Vyjma Bluetooth můžete signál získat na dvou sadách konektorů, ve dvou podobách – jednak syrový signál přímo z přenosky určený pro korekční zesilovač (na zesilovači je to vstup Phono), a také již vestavěným korekčním RIAA zesilovačem zpracovaný signál v linkové úrovni (na zesilovači či aktivních reprosoustavách je to pak vstup aux, Line in a podobně).
|
Jak na to: muziku z vinylových desek přehrajete v telefonu i autě
Možnosti připojení jsou tedy široké a pokud by gramofon měl i USB výstup pro snadnou digitalizaci vinylů v počítači, pak by jeho univerzálnost byla skoro referenční. Ale to je spíše detail.
Gramofon jsme vyzkoušeli v různých zapojeních a také s různými bezdrátovými sluchátky, například novými Sennheiser HDB630, se kterými právě připravujeme ještě jiné téma.
Na zvuku gramofonu se nejvíce podílí samotná přenoska a navazující signálová elektronika. V tomto případě je limitem samotná přenoska, což je svým způsobem dobře – gramofon je připraven na pozdější vylepšení a zároveň se mu v tuto chvíli podařilo udržet cenovku pod magických 20 000 Kč, byť jen o stokorunu. A zároveň typ k upgradu si pak uživatel – posluchač vybere podle vlastních preferencí.
|
Test levných gramofonů. Které nejlépe hrají a které nejvíc trápí desky
S přenoskou AT-VM95C je zvuk příjemně plný a hutný, má trochu teplejší a měkčí podání. Výšky sice umí zahrát i docela vysoko, ale ani u starších rockových nahrávek nedochází k příliš pronikavému či agresivnímu podání. Patrný je menší prostor nahrávky a s tím spojená lokalizace a analytický vhled – ale to je samozřejmá daň za levnou přenosku.
A to vše platí i pro bezdrátový poslech, díky kvalitnímu kodeku s vysokým datovým tokem to opravdu není pro poslech vinylových desek žádnou urážkou. I když audiofilové zůstanou věrni drátovému propojení ... a samozřejmě výrazně dražší přenosce.
Konkurence
Gramofonů s Bluetooth je na trhu celá řada, ale většina z nich se nachází v „entry level“ kategorii s mnohem méně precizní konstrukcí a pohonem. Ale často i za čtvrtinovou cenu. Zajímavou volbou z této poměrně bohaté kategorie může být třeba AudioTechnica AT-LP70XBT za zhruba 6 490 Kč. O něco kvalitativně i cenově výše může stát za úvahu Pro-Ject T1 EVO BT za 12 490 Kč.
Cenově nejblíže testovanému Technicsu je starší Yamaha TT-N503 MusicCast VINYL500, která ale vedle Bluetooth nabízí i wi-fi připojení, přičemž z desky sejmutý zvukový signál umí posílat ve vysoké kvalitě systémem MusicCast do kompatibilních receiverů a reprosoustav. Na druhou stranu má řemínkový pohon a také základní přenosku Audio Technica.