náhledy
I před padesáti lety existovaly přehrávače, které vám doma mohly hrát nekonečný proud hudby. V Československu jste jej však mohli vidět maximálně na stránkách zahraničního katalogu. My jsme extrémně vzácný Panasonic RS-296US prozkoumali v Tuzex Múzeu ve Zlatých Moravcích. Je jednou z ukázek techniky, která tehdy nebyla dostupná ani v prodejnách Tuzexu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
To je on. Panasonic RS-296US uvedený na trh v roce 1972, který byl určený zejména pro severoamerický trh. V nabídce byl i v Japonsku a některých dalších asijských zemích, do Evropy se dostal spíše jako individuální dovoz z USA.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Byl to kazetový přehrávač se zásobníkem na 20 MC kazet. Pokud jste vložili kazety s 90minutovou hrací délkou, mohl hrát až 30 hodin v kuse, aniž by zopakoval jedinou skladbu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V něm si uživatel při založení kazet na štítek poznamenal jméno interpreta a název alba, přičemž sousedním tlačítkem mohl zvolit okamžitou reprodukci dané kazety.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Každá kazeta měla svůj chlívek s odpovídajícím číslem. Při přehrávání se celý kolotoč otočil tak, aby byla kazeta nad mechanikou, přístroj kazetu vcucnul dovnitř – přehrál a po přehrání zase vysunul nahoru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pohled na ovládací prvky prozradí, že šlo pouze o přehrávač – nahrávat tento magnetofon neuměl. Neuměl ani rychloposuv pásku dopředu nebo dozadu. Prostě kazetu přehrál z obou stran a šel na další. Po přehrání všech kazet v kolotoči se buď zastavil, nebo zahájil druhé kolo. Mohli jste si také zvolit jen výběr kazet, které měl v daném kole přehrát.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Magnetofon byl připraven pouze na pásky Type I – Normal, na tehdejší novinku, kazety Type II – Chrome, připraven nebyl. Neuměl přehrávat ani pásky se systémem potlačení šumu Dolby B. To byly nedostatky, které mohly část zákazníků odradit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Naopak schopnost kazetu přehrát z obou stran tehdy byla zcela novátorská.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na přehrávači se překvapivě dochovala i nápověda pro uživatele, kteří si nepročetli návod k obsluze.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Provedení s dřevěnými bočnicemi byly tehdy u vyšších modelů populární, stejně tak koncentrace přípojných míst do jedné vaničky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na konektorech je patrné, že s přehrávačem se pro Evropu příliš nepočítalo, protože měl dnes standardní konektory Cinch. V Evropě tehdy byly standardem kulaté multipinové konektory DIN, takže přehrávače tehdy zpravidla nabízely obě dvě varianty.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Krásně zachovaná cedulka s modelovým názvem, parametry pro připojení do elektrické sítě a dnes vzácným „Made in Japan“. Mimochodem, pod koncern Matsushita patřily i značky National a Technics. Dnes se koncern jmenuje Panasonic Holdings.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dnes nám možnost „hraj celý den“ přijde díky streamování jako samozřejmá, ale tehdy to byla velmi nestandardní komfortní funkce. Standardem bylo, že jste museli vstát a ručně obrátit nebo vyměnit cívku, kazetu, nebo desku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
S RS-296US stačilo „nasázet“ kazety, upravit popisky a nechat se celé hodiny bavit hudbou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Podle dostupných informací šlo ve své době o propadák. Na domácí uživatele byl jednak příliš drahý, jeho složitý mechanismus plný ozubených kol, kladek, spínačů (...) byl velmi složitý, ne úplně spolehlivý a občas docházelo k poškození magnetických pásků v kazetách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nás v Tuzex Múzeu ve Zlatých Moravcích zaujal při prvním rozhlédnutí. Je to působivý stroj.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz