Toto je recenze, u jejíž přípravy jsme si nebyli jisti, zda se máme smát, nebo bušit hlavou do futer. A to ne jednou. Sluchátka Nothing Headphones 1 Pro jsou opravdu fascinující.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nejdřív začněme tím největším bizárem: transportním pouzdrem. U Nothingu si nejspíše řekli, že kompaktní pouzdro Apple Airpods Pro, které zakrývá jen ozvučnice sluchátek a hlavový most z něj kouká ven, jen dobrý nápad.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jenže asi aby se neřeklo, že opisují, v designérském týmu Teenage Engineering se rozhodli jít vlastní cestou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tak místo lehoučkého koženého obalu sluchátka Nothing Headphones 1 Pro balíte do 382 gramů těžkého plastového monstrpouzdra. Mimochodem, sluchátka jsou o 60 gramů lehčí ... a celek tak váží 704 gramů. To už se blíží do teritoria notebooků.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
No dobře. Nabízí se otázka, co takové pouzdro umí. Umí třeba sluchátka za pochodu dobíjet z vestavěného akumulátoru? Ne.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Má úložný prostor pro USB-C kabel pro nabíjení a digitální zvukový přenos, nebo kabel s konektory jack pro analogový poslech? Ne.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Umí vůbec něco? Ano – blokuje nabíjecí port, takže v pouzdře uklizená sluchátka nemůžete nabíjet.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V balení ale najdete dva nasazovací kroužky, takže k nim můžete připnout popruh (ten v balení není) a nosit „to“ jako kabelku. Bezva. Jen pozor na škrábance, dvě cesty v batohu k jeho poškrábání stačily.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Čím nás sluchátka zaujala již „na papíře“ je třípásmová konstrukce. V každém sluchátku jsou tři elektroakustické měniče, dvě jsou klasické elektrodynamické, ten 40mm má hrát od 20Hz do 10 kHz a menší 13 × 8mm hraje od 5 kHz do 15 kHz.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Výškový měnič je označen jako MEMS a jde o polovodičový reproduktor s křemíkovou membránou a produkující zvuk na základně obráceného piezoelektrického jevu. Ten má hrát od 15 kHz do 40 kHz.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Marketingově to funguje určitě výborně, třípásmová konstrukce a frekvenční rozsah od 20 Hz do 40 kHz slibuje působivé akustické zážitky. V realitě to funguje o něco hůře. Poskládat tři reproduktory do jedné malé ozvučnice sluchátka znamená, že nebudou mít optimální pozici vůči uchu a zároveň, že prostředí ozvučnice bude poměrně komplikované na navržení účinného vytlumení a akustických vlastností.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Navíc, frekvenčně sladit tři měniče není úplně legrace. Ne nadarmo jinak třápásmové systémy najdeme spíše u extrémně drahých profesionálních odposlechů, kde se tyto nectnosti nákladně řeší tak, aby zbyla výhoda takového řešení: například nižší intermodulačné zkreslení a vyšší zatížitelnost.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zároveň to konstrukci prodražuje, protože místo dvojice reproduktorů jich montujete šest a mimo dvojice širokopásmových zesilovačů jich je zde také šest – přičemž signál je rozdělen na úrovni DSP a každý zesilovač již připravuje konkrétní signál konkrétnímu reproduktoru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nebudeme chodit kolem horké kaše. Zvuk je na první poslech atraktivní zejména díky zdůrazněným basům, výraznému vokálu a slušné separaci nástrojů a jejich dynamice. Basům však chybí plastičnost a přesnější kontrola hlubších oktáv baskytary. Hrají tak spíše na kvantitu než kvalitu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nadšeni jsme nebyli z výšek, které jsou hrubé a sypké a chybí jim jemnější vykreslení a ostřejší přesnost. Jako celek pak reprodukci trochu chybí hloubka, objem a energie. Někdo by to mohl po krátkém poslechu označit jako hnidopišství, ale jsou to sluchátka za 9 190 Kč a konkurence, jako Sennheiser HDB630 (ano, jsou o více než dva tisíce dražší) nebo BOSE QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen (ty naopak o pár stovek levnější), prostě hraje o poznání lépe.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V aplikaci Nothing X přitom najdete naprosto parádní ekvalizér. Jenže ekvalizér nemá kompenzovat chybně znějící základ, ale umožnit jemné doladění zvuku svým preferencím. Tady se o to můžete pokusit, ale to je tak vše. Na výběr jsou i přednastavené profily od Metronome Studios.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tomuhle bychom normálně tleskali – mechanický přepínač, kterým se ujistíte, že do zvuku nezasahují žádné ekvalizace a další vylepšení. Skvělý nápad, který by mohl ostatní inspirovat.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V aplikaci si taky můžete přizpůsobit sluchátka stavu svých uší, je to klasický test různého pískání a volby „slyším/neslyším“. Můžete si vybrat i různé profily prostorového zvuku a vyzkoušet headtracking.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pochvalu si zaslouží aktivní potlačení hluku, které odvádí velmi dobrou práci jak v běžně hlučných prostorách, tak třeba i vozech metra. Třeba Bose to sice umí ještě o trochu lépe, ale i tak hodnotíme účinnost jako výbornou. Zklamal nás mikrofon, v tichu zní dobře, ale stačí trocha hluku a systém pro jeho odstranění poněkud rozbije i ten hlas.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Sluchátka podporují mulitpoint, párovat zařízení můžete jak z aplikace, tak tlačítkem na sluchátku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mechanickým ovladačům tleskáme, otočné kolečko pro řízení hlasitosti i „kývací“ přepínač mezi skladbami funguje výborně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mechanický je i hlavní vypínač sluchátek. Zdroj zvuku můžete připojit jak pomocí USB-C kabelu (digitální přenos až 192 kHz / 24 bit), tak analogově (i tak funguje ANC a vestavěný zesilovač s regulací hlasitosti). Pro bezdrátový přenos jsou připravené kodeky SBC, AAC a LDAC.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na jedno nabití nám vydržela sluchátka hrát bezmála 80 hodin bez ANC, s ANC se dostanete zhruba na polovinu. To považujeme za více než dostatečné.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mít nainstalovanou aplikaci je nutností, nechybí zde aktivace nízkolatenčného režimu pro hraní her nebo využití systému Auracast, přičemž se můžete k něčímu vysílání připojit, nebo dokonce pro ostatní vysílat. Wow, to je parádní funkce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nothing Headphone 1 Pro nejsou odfláknutým produktem, ale rozhodně ne vše vyšlo tak, jak by dávalo smysl.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz