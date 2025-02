KOMENTÁŘ: Spotify snad konečně splní starý slib, hřebík do rakve konkurence

Nejpoužívanější hudební streamovací službou je Spotify. Má zhruba 600 milionů uživatelů, z toho více než 230 milionů platících. Zároveň nabízí jednu z nejnižších zvukových kvalit – pro platící zákazníky tarifu Premium je maximem formát OGG Vorbis s datovým tokem 320 kbit/s, u bezplatného tarifu s reklamami je bitrate poloviční. Horší už je jen Youtube Music s AAC 256 kbit/s.

A dávno to mělo být jinak – už v roce 2021 Spotify oznámila, že přibude verze v bezztrátově komprimovaném formátu pro náročnější posluchače, avšak spuštění postupně odkládala a dodnes jej nemá.

Chceme kvalitu bez ztráty

Slovo „bezztrátově“ je klíčové. U takové komprese jsou totiž hudební data zkomprimována matematicky tak, že po opětovné dekompresi jsou na bit (a na chlup) stejná jako před kompresí. Naproti tomu „ztrátová“ komprese, jako AAC, OGG Vorbis nebo MP3, část hudebních dat jednoduše zahodí – sice je chytře vybírá tak, aby jejich absence napáchala co nejmenší škody, nicméně po dekompresi už přehrávač nemá k dispozici všechny hudební informace a původní kvalitu zvuku tak nevytvoří.

Podle posledních informací z února 2025 by se streaming v bezztrátově komprimovaném formátu měl u Spotify stát součástí balíčku „Music Pro“, který za zhruba stopadesátikorunový příplatek nabídne mimo vyšší kvality i více funkcí – například blíže nepříliš upřesněné „AI“ funkce. Předpokládáme pokročilé playlisty na míru nebo automatické míchání na sebe navazujících skladeb. Zajímavý může být i přednostní nákup vstupenek na některé koncerty, jaké k tomu budou mít partnery však není jisté.

Co také není jisté je, zda bezztrátově komprimovaný stream bude v „CD kvalitě“ 44,1 kHz / 16 bit nebo i ve variantách s vysokým rozlišením, tedy „hi-res audio“ s parametry až 192 kHz / 24 bit. To je věc která běžné posluchače příliš netrápí, ale nároční audiofilové s kvalitními poslechovými aparaturami tento posun k prakticky studiové kvalitě oceňují.

Konkurence z tenkých do tenčích?

Ti proto zatím častěji volili například konkurenční službu Tidal, která má celý katalog v bezztrátově komprimovaném formátu a nemalou část katalogu dokonce ve vysokém rozlišení. Plnou kvalitu jste snadno mohli poslouchat jak prostřednictvím hifi přehrávačů (přímý stream ze serverů v rámci funkce Tidal Connect), tak přes aplikace pro chytré telefony a tablety, aplikace pro Windows a macOS i webové rozhraní.

Jenže Tidal je v poměrně velkých problémech, jeho mateřská společnost Block v říjnu loňského roku oznámila, že významně sníží financování služby a chystá další kolo propouštění. A ačkoli je častou volbou náročných posluchačů, celkově je jeho podíl na trhu v podstatě nepatrný. Zatímco Spotify přesahuje 30 procent a Apple s Amazonem má každý zhruba po 15 procentech, podílem služby Tidal jsou přibližně dvě procenta.

Jakmile Spotify rozšíří nabídku o kvalitnější bezztrátovou kompresi, může to pozici Tidalu významně zkomplikovat, protože tím může smazat jednu z hlavních konkurenčních výhod Tidalu. A snadněji než u konkurence, protože Apple Music je perfektně provázán v rámci ekosystému Apple, ale jakmile jej opustíte, dostat hudbu v plné kvalitě tam, kam potřebujete, je složitější. Podobně i Amazon Music nemá oproti Spotify (Spotify Connect) nebo Tidalu (Tidal Connect) tak rozšířenou integraci do domácí poslechové techniky.

Je škoda se spokojit s málem

Je to paradox. Za posledních deset let se ohromným způsobem zlepšila kvalita sluchátek, zejména těch do uší, bezdrátových a cenově dostupných – ten posun je neskutečný. I bezdrátové spojení dnes dokáže přenést zvuk ve výborné kvalitě, zejména díky kodekům LDAC, LHDC, L2HC, AptX Lossless, nebo možná i LC3 Plus HD (ale to je zatím spíše příslib, který jsme naživo slyšeli jen na soukromé prezentaci Fraunhoferova institutu na veletrhu CES 2025).

Vyjma AptX Lossless je přenos pomocí ztrátových kodeků, ale i tam je výhoda při přehrávání bezztrátově komprimovaných streamů – ztrátová komprese pro přenos probíhá z originálních, nikoli již jednou redukovaných dat.

Tak či tak, i malá sluchátka na ven dokážou skvěle zahrát.

O tom, že bezztrátovou kompresi využijete nejlépe na domácích poslechových sestavách, asi není potřeba psát.