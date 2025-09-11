Do této chvíle byla u Spotify maximem předvolba „velmi vysoká kvalita“, což představovalo ztrátově komprimovaný formát Ogg Vorbis s datovým tokem 320 kbit/s. Nově přibude předvolba „bezztrátová kvalita“, která streamování přepne na bezztrátově komprimovaný formát FLAC, se standardní vzorkovací frekvencí 44,1 kHz a nadstandardní bitovou hloubkou až 24 bit (což představuje přibližně tří až šestinásobný datový tok, podle hudby a míry komprese).
Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco ztrátový kodek při kompresi část zvukových dat prostě zahodí, bezztrátový kodek je v původní kvalitě pouze matematicky zkomprimuje. Při přehrávání tedy dostanete zcela původní kvalitu.
FLAC 44,1 kHz / 24 bit může zvukově uspokojit i velmi náročné posluchače s kvalitní poslechovou aparaturou. Ti nejnáročnější sice stále ještě mohou sáhnout po službách jako Tidal nebo Qobuz, které nabízí FLAC i ve verzi „hi res“, tedy nejčastěji se vzorkovacími frekvencemi 96 nebo 192 kHz a hloubkou 24 bit, ale pravdou je, že to už je třešnička pro nejnáročnější.
Česká republika je mezi prvními dvanácti zeměmi, ve kterých bude poslech v bezztrátové kvalitě možný. Uživatelé na to budou upozorněni v aplikaci, reálnou možnost do nejvyšší kvality přepnout ale dostanou postupně.
Překvapením je cena. Spotify od prvního září ceny o trochu zvýšil (o 16 Kč u osobního, o 30 Kč u rodinného předplatného) na finálních 185 Kč, respektive 299 Kč, nicméně s příchodem nové kvalitativní úrovně se již cena nemění.