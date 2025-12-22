Anna’s Archive je podle vlastních slov tvůrců „největší skutečně otevřenou knihovnou v historii lidstva“ a jejím cílem je mít v katalogu všechny existující knihy a časopisy, od vědeckých publikací po komiksy. Od porušování autorských práv se distancují, protože nabízí pouze metadata, nikoli samotná autorská díla. Odkazy ze stažení totiž vždy vedou na data uploadovaná někým jiným. Necháváme bez komentáře.
Na blogu Anna’s Archive se objevil příspěvek ve znění:
“Zazálohovali jsme Spotify (metadata a hudební soubory). Jsou distribuovány v hromadných torrentech (~300 TB), seskupených podle popularity.
Toto vydání obsahuje největší veřejně dostupnou databázi hudebních metadat s 256 miliony skladeb a 186 miliony jedinečných ISRC.
Jedná se o první „konzervační fond“ hudby na světě, který je zcela otevřený (což znamená, že jej může snadno zrcadlit kdokoli s dostatečným prostorem na úložišti), s 86 miliony hudebních souborů, což představuje přibližně 99,6 % poslechů.„
Ve staženém balíku jsou prý tituly do Spotify přidané do července 2025, poslední novinky v něm tedy nejsou. Soubory jsou uložené ve formátu OGG Vorbis s datovým tokem 160 kbit/s. Soubory v kategorii „nízké popularity“ pak byly reenkódovány do OGG Opus s tokem 75 kbit/s, aby se snížila velikost archivu.
V současnosti je hudební archiv ukládán po velkých datových balících. Jak přímo v blogu tvůrci tvrdí, v budoucnu může být přístup ke stažení na úrovni jednotlivých souborů.
Netřeba dodávat, že stahovat/nabízet torrenty s autorsky chráněnými díly je v českém i evropském právu nelegální a postihnutelné.