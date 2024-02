Apple možná představí nový operační systém, dohnal by tak konkurenci

O HomeOS se nepíše poprvé, v roce 2021 se jméno objevilo v inzerátech na pozice dvou systémových vývojářů. Přesněji v něm byla věta „Budete spolupracovat se systémovými inženýry napříč společností Apple a učit se vnitřnímu fungování systémů iOS, watchOS, tvOS a homeOS...“. Poznámce o HomeOS si všimla média a inzerát byl rychle upraven: HomeOS nahradil HomePod.

Nové, redaktory serveru MacRumors nalezené, zmínky o systému HomeOS dávají tušit, že se uvedení nového systému blíží. A tím i naznačují, že by mohl (konečně) dorazit i nový chytrý reproduktor s integrovaným displejem po vzoru Echo Spot od Amazonu, Nest Hub od Googlu nebo třeba SmartDisplay od Lenova.

Takové zařízení společnosti Apple v nabídce zatím chybí, zároveň nejnovější verze HomePodu byla představena před více než rokem (v lednu 2023), takže by na vhodný update mohl letos přijít čas.

Nový HomePod s displejem a HomeOS by tak mohl fungovat i jako řídící centrum chytré domácnosti, určitě by šel využít pro vyřizování FaceTime hovorů, sloužil by pro přehrávání hudby bez telefonu v ruce a filmů a seriálů ve službě Apple TV+ na další obrazovce... Sami jsme zvědaví, s jakými funkcemi jej výrobce představí. Za předpokladu že nová poznámka v kódu nebyla jen vtípkem programátorů, nebo interní kódový název pro něco úplně jiného.

Do spekulací, zda třeba HomeOS nenahradí úzce zaměřené systémy audioOS (chytré reproduktory) a tvOS (multimediální box), se raději pouštět nebudeme.