Nejprve si udělejme pořádek v nabídce televizorů japonské společnosti. Bravia 2 II, 3 II a 5 jsou LED LCD televizory, Bravia 8 a 8 II využívají OLED zobrazovače a právě nyní představené Bravia 7 II a Bravia 9 II jsou LCD televizory s novým True RGB podsvětlením. Zatímco „devítka“ je v nabídce pouze ve větších úhlopříčkách 65, 75, 85 a 115 palců, „sedmičku“ dostanete v 50, 55, 65, 75, 85 a 98" variantách.
A proč je kolem nového podsvětlení takové haló?
Pro referenční barvy
RGB podsvětlení jako takové není žádná novinka, Sony s ním přišlo před více než dvaceti lety. Jeho pointou bylo vytvořit čistější zdrojové světlo, přesněji spektrálně úzké červené, zelené a modré světlo, ze kterých pak televizor míchá barevný obraz. V ostatních aspektech ale podsvětlení fungovalo stejně jako panely s bílým světlem.
Právě ty jsou dnes u LCD televizorů defakto standardem. Ve skutečnosti jsou na takovém panelu modré diody, které díky vrstvě žlutého luminoforu emitují světlo bílé – což zmiňujeme proto, aby modrý svit na fotografiích a videu ve článku nikoho nemátl. Výsledné bílé světlo je dále filtrováno podle potřeby obrazu na tři základní barvy – řešení je to populární zejména kvůli nižší ceně oproti RGB.
U nového True RGB je to jinak. Zde je každá trojice RGB diod samostatně řízena tak, že poměrem jejich svitu a řízením jejich celkového výkonu lze vytvořit širokou paletu barev i úrovní jasu – vytvořená barva i jas přitom odpovídá obrazu, který v daném místě displej zobrazuje. S malou nadsázkou tak již podsvětlovací panel kreslí plnobarevný obraz, jen v nízkém rozlišení.
Diody jsou umístěné pravidelně „ve čtvercích“ a jak v řádcích tak sloupcích jsou od sebe vzdálené 1 centimetr. U 65" modelu je jich tak více než 11 tisíc, přičemž každá je složena z diod tří barev – řídící procesor tak ovládá více než 33 tisíc barevných bodů jen v podsvětlení.
Díky tomu může obrazovka nabídnout vyšší jas v barvách, širší pokrytí barevného spektra, lepší kontrast a širší pozorovací úhly – to kvůli menšímu počtu vrstev panelu.
Televizory jsme zatím viděli jen na firemní prezentaci, ale při porovnání s referenčním studiovým TV monitorem nás zaujalo, jak malé – pro nezkušené oko v podstatě nepostřehnutelné – rozdíly ve výsledném obrazu jsou.
Výrobce si nechává většinu technických podrobností pro sebe, nicméně u jasového výkonu se kvalifikované odhady pohybují kolem 4000 nitů ve špičce a v 10% okně. Rozlišení je samozřejmě 4K.
Zajímavostí je systém zpětné vazby, při kterém televizor monitoruje provozní stav jednotlivých diod a dokáže upravit signál tak, aby dosáhl za daného stavu optimálních výsledků.
Podobnou technologii konkurence nabízí pod názvy Micro RGB a RGB Mini LED. Každá má ale své technické odlišnosti a specifika.
Prezentace ale nebyly jen o obrazu.
Zvuková skládačka
Zajímavé řešení nabízí u nových televizorů Sony i v případě zvuku. Díky funkci Bravia Connect můžete k televizoru bezdrátově připojit Subwoofer – pokud vám projev televizoru celkem stačí, ale chcete mohutnější, hlubší a důraznější zvuk.
Nebo k němu můžete bezdrátově připojit zadní efektové reprosoustavy, kdy si chcete užít prostorového zvuku, ale zároveň víte, že příliš mohutnými basy byste akorát rušili sousedy, takže vlastně subwoofer nepotřebujete.
A nebo připojíte oboje najednou a máte větší prostor i mohutnost, důraz a hloubku. Zadní reprosoustavy i subwoofer fungují pouze se spuštěným televizorem.
Soundbar nestačí
Variantou pro náročné posluchače je set Bravia Theatre Trio. Po letech, kdy byl soundbar zcela samozřejmým způsobem, jak z televizoru dostat lepší zvuk, u Sony přichází návrat samostatných reprosoustav: zejména proto, že stále se zvětšující obrazovky televizorů soundbarům velikostně utíkají a jejich zvuk už tak někdy bývá užší, než obraz. Samostatné reprosoustavy si umístíte sami tak široko, jak potřebujete.
U Bravia Theatre Trio dostanete v setu centr s řídící elektronikou a dvě přední reprososutavy, které reproduktory míří jak na posluchače, tak vzhůru na strop kvůli práci s prostorem. Trio můžete doplnit zadními reprosoustavami a dvěma subwoofery – vše bezdrátově připojené. Při úvodní konfiguraci využijete aplikaci a dodaný kalibrační mikrofon s USB-C, který připojíte ke smartphonu nebo tabletu.
Zvuk sestavy Sony ladilo se zvukaři Sony Pictures a jak jsme na začátku neměli žádná velká očekávání, byli jsme velmi mile překvapeni. Zvukové pole je homogenní, lokalizace nezvykle přesná a ruchy zřetelně vykreslené a v případě potřeby i cinkavě a cvakavě ostré. Zároveň zvony se dovedou rozeznít tak, že nepochybujete o jejich velikosti.