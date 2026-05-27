Obraz jako ze studiového monitoru. Sony představilo famózní televizory

Václav Nývlt
  19:00
Na speciální akci v Londýně společnost Sony představila své nové vlajkové lodě, televizory Bravia 9 II a Bravia 7 II s takzvaným True RGB podsvětlením. Jsou určeny pro nejnáročnější diváky - měli jsme možnost přímého srovnání s referenčním studiovým monitorem a rozdíly jsou velmi malé, pro nezkušené oko v podstatě nepostřehnutelné.

Nejprve si udělejme pořádek v nabídce televizorů japonské společnosti. Bravia 2 II, 3 II a 5 jsou LED LCD televizory, Bravia 8 a 8 II využívají OLED zobrazovače a právě nyní představené Bravia 7 II a Bravia 9 II jsou LCD televizory s novým True RGB podsvětlením. Zatímco „devítka“ je v nabídce pouze ve větších úhlopříčkách 65, 75, 85 a 115 palců, „sedmičku“ dostanete v 50, 55, 65, 75, 85 a 98" variantách.

A proč je kolem nového podsvětlení takové haló?

Pro referenční barvy

RGB podsvětlení jako takové není žádná novinka, Sony s ním přišlo před více než dvaceti lety. Jeho pointou bylo vytvořit čistější zdrojové světlo, přesněji spektrálně úzké červené, zelené a modré světlo, ze kterých pak televizor míchá barevný obraz. V ostatních aspektech ale podsvětlení fungovalo stejně jako panely s bílým světlem.

Sony Bravia True RGB
Sony Bravia True RGB
Sony Barvia 9 II
Sony Barvia 7 II
12 fotografií

Právě ty jsou dnes u LCD televizorů defakto standardem. Ve skutečnosti jsou na takovém panelu modré diody, které díky vrstvě žlutého luminoforu emitují světlo bílé – což zmiňujeme proto, aby modrý svit na fotografiích a videu ve článku nikoho nemátl. Výsledné bílé světlo je dále filtrováno podle potřeby obrazu na tři základní barvy – řešení je to populární zejména kvůli nižší ceně oproti RGB.

U nového True RGB je to jinak. Zde je každá trojice RGB diod samostatně řízena tak, že poměrem jejich svitu a řízením jejich celkového výkonu lze vytvořit širokou paletu barev i úrovní jasu – vytvořená barva i jas přitom odpovídá obrazu, který v daném místě displej zobrazuje. S malou nadsázkou tak již podsvětlovací panel kreslí plnobarevný obraz, jen v nízkém rozlišení.

Vlevo nahoře klasické bíle podsvětlení (LED s lokálním stmíváním), napravo True RGB. Dole finální obraz na True RGB televizoru.

Diody jsou umístěné pravidelně „ve čtvercích“ a jak v řádcích tak sloupcích jsou od sebe vzdálené 1 centimetr. U 65" modelu je jich tak více než 11 tisíc, přičemž každá je složena z diod tří barev – řídící procesor tak ovládá více než 33 tisíc barevných bodů jen v podsvětlení.

Díky tomu může obrazovka nabídnout vyšší jas v barvách, širší pokrytí barevného spektra, lepší kontrast a širší pozorovací úhly – to kvůli menšímu počtu vrstev panelu.

Televizory jsme zatím viděli jen na firemní prezentaci, ale při porovnání s referenčním studiovým TV monitorem nás zaujalo, jak malé – pro nezkušené oko v podstatě nepostřehnutelné – rozdíly ve výsledném obrazu jsou.

Výrobce si nechává většinu technických podrobností pro sebe, nicméně u jasového výkonu se kvalifikované odhady pohybují kolem 4000 nitů ve špičce a v 10% okně. Rozlišení je samozřejmě 4K.

Zajímavostí je systém zpětné vazby, při kterém televizor monitoruje provozní stav jednotlivých diod a dokáže upravit signál tak, aby dosáhl za daného stavu optimálních výsledků.

Podobnou technologii konkurence nabízí pod názvy Micro RGB a RGB Mini LED. Každá má ale své technické odlišnosti a specifika.

Prezentace ale nebyly jen o obrazu.

Zvuková skládačka

Zajímavé řešení nabízí u nových televizorů Sony i v případě zvuku. Díky funkci Bravia Connect můžete k televizoru bezdrátově připojit Subwoofer – pokud vám projev televizoru celkem stačí, ale chcete mohutnější, hlubší a důraznější zvuk.

Nebo k němu můžete bezdrátově připojit zadní efektové reprosoustavy, kdy si chcete užít prostorového zvuku, ale zároveň víte, že příliš mohutnými basy byste akorát rušili sousedy, takže vlastně subwoofer nepotřebujete.

Sony Bravia True RGB

A nebo připojíte oboje najednou a máte větší prostor i mohutnost, důraz a hloubku. Zadní reprosoustavy i subwoofer fungují pouze se spuštěným televizorem.

Soundbar nestačí

Variantou pro náročné posluchače je set Bravia Theatre Trio. Po letech, kdy byl soundbar zcela samozřejmým způsobem, jak z televizoru dostat lepší zvuk, u Sony přichází návrat samostatných reprosoustav: zejména proto, že stále se zvětšující obrazovky televizorů soundbarům velikostně utíkají a jejich zvuk už tak někdy bývá užší, než obraz. Samostatné reprosoustavy si umístíte sami tak široko, jak potřebujete.

U Bravia Theatre Trio dostanete v setu centr s řídící elektronikou a dvě přední reprososutavy, které reproduktory míří jak na posluchače, tak vzhůru na strop kvůli práci s prostorem. Trio můžete doplnit zadními reprosoustavami a dvěma subwoofery – vše bezdrátově připojené. Při úvodní konfiguraci využijete aplikaci a dodaný kalibrační mikrofon s USB-C, který připojíte ke smartphonu nebo tabletu.

Sony Bravia True RGB

Zvuk sestavy Sony ladilo se zvukaři Sony Pictures a jak jsme na začátku neměli žádná velká očekávání, byli jsme velmi mile překvapeni. Zvukové pole je homogenní, lokalizace nezvykle přesná a ruchy zřetelně vykreslené a v případě potřeby i cinkavě a cvakavě ostré. Zároveň zvony se dovedou rozeznít tak, že nepochybujete o jejich velikosti.

Sony Bravia True RGB
Sony Bravia True RGB
Sony Barvia 9 II
Sony Barvia 7 II
12 fotografií
