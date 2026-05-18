Společnost Sony slaví 80 let existence a při příležitosti představení nových letošních televizorů se pochlubila výstavkou svých televizních milníků. Zatímco na novinky je ještě embargo, archivní kousky vám ukázat můžeme.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
První televizor Sony je model TV8-301 z roku 1960. Je to zároveň první kompaktní přenosný televizor, u kterého uživatel přímo hledí na obrazovku, na světě.
Pro dosažení kompaktních rozměrů a přijatelné hmotnosti dříve nebyla v přední části plocha obrazovky, ale projekční matnice, na kterou skrze optickou soustavu promítala svůj obraz maličká přežhavená obrazovka v útrobách přístroje.
Zde divák sledoval přímo obrazovku a tedy jasnější a zřetelnější obraz. Televizor měl také delší životnost, než maličká interní obrazovka s vysokým výkonem.
Kompaktní televizor šel snadno přenášet, a byl čistě tranzistorové konstrukce.
Pro napájení bylo mimo klasických 110 V možné použít i 12V jak stejnosměrných z akumulátoru, tak střídavých z alternátoru.
V roce 1960 vstoupil na evropský trh model KV-1320UB tedy první televizor s obrazovkou typu Trinitron.
Obrazovka Trinitron používala jedno elektronové dělo pro všechny tři základní barvy a především patentovanou masku obrazovky, díky která šla všechna energie elektronů do luminoforů ...
... a podle výrobce tak měla obrazovka oproti konvenčním televizorům se stínovou maskou zhruba dvojnásobný jas. A lepší barvy, ostrost a geometrii.
Dnes už nevídané tlačítko AFT ovládá funkci automatického jemného dolaďování signálu.
... a přístup k podrobnému nastavování parametrů zobrazení průchodkami přímo k trimrům na desce elektroniky.
A je to hezký ukázka doby, kdy byl televizor kus nábytku s vlastním designem, nikoli jen různě široký miniaturní rámeček kolem obrazovky.
V roce 1977 přišel na trh „Mr. Nello“, s modelovým názvem TV-511, přenosný pětipalcový černobílý televizor s o 90 stupňů otočnou obrazovkou a odolným provedením.
Uživatel tak mohl televizor používat jak na výšku, tak na šířku, nebo dokonce sledovat televizor v leže a přesto mít obraz ve správné rovině.
Zajímavě provedené jsou i detaily, čemuž se není třeba divit, protože ...
... autorem designu je Hartmuth Esslinger, který stojí například za vzhledem počítačů Apple 2c nebo NextCube.
Na půl cesty mezi spotřební a profesionální elektronikou byl model z roku 1986 nazvaný Profeel Pro, který se vyznačoval nadstandardním horizontálním rozlišením 560 řádků.
Dnes je to ceněný artikl především mezi hráči starých her z analogových herních konzolí.
Nabídka přípojných míst je na tehdejší dobu vyčerpávající, pro reprodukci zvuku je nutné připojit externí reprosoustavy.
V roce 2002 přišel na trh první LCD televizor Sony, měl velikost 17" a využíval zpracování obrazu WEGA převzatý ze starších CRT televizorů výrobce.
Je to začátek přechodu k tenkým obrazovkám. Výrobce ve stejném roce nabídl i plazmové modely se větší úhlopříčkou, ale ty z přehledu svých milníků zpravidla vynechává.
Nejspíše proto, že zatímco LCD technologie se stále vyvíjí, plazmová byla jako technologicky neperspektivní nadobro ukončena v roce 2014.
A symbolicky dalším technickým stupněm je LCD s RGB LED podsvětlením a lokálním stmíváním, který jako první do Evropy přinesl v roce 2004 televizor Qualia 005 z roku 2004.
Obrazem tak LCD začalo konkurovat plazmě. A symbolicky proto, že právě „RGB podsvětlení“ v podobě „micro RGB“ bude v příštích letech hrát v televizorech pro náročné zákazníky prim.
Od roku 2004 samozřejmě LCD televizory urazily dlouhou cestu, v rozlišení se dostaly na 4K i 8K, přibyl vysoký dynamický rozsah HDR a samozřejmě vrstvy kvantových teček „Quantum Dot“ pro širší barevný gamut.
A samozřejmě se oproti jmenovanému modelu zásadně změnila hloubka skříně a celkově design. Jak ale vidíte v pravé části fotky, na ještě jeden milník Sony na prezentaci v Londýně nezapomnělo.
V roce 2007 Sony představilo první OLED televizor na světě. Model XEL1 jsme v té době testovali a stále si jej pamatujeme.
Neuvěřitelně tenká obrazovka s dokonalým podáním černé barvy a tehdy celkově skvělým obrazem ... a vůči velikosti obrazovky nesmyslnou cenou.
Náš kus měl pouze japonské menu a pro orientaci v něm jsme používali papírový tahák. Nicméně dnes OLED televizory patří k obrazové špičce, byť jej deriváty LCD technologie překonávají zejména v jasovém výkonu. A v případě chystaných micro RGB modelů i v lecčem dalším.
