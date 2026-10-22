Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný rychlostí 9,53 cm/s, tedy parametry shodné jako u cívkových magnetofonů, s pohodlím kazety. Fungovalo to výborně, ale byl to propadák.
Při návštěvě Tuzex Múzea ve Zlatých Moravcích nám padl do oka krásný exemplář kazetového zvukového systému, který si dnes pamatuje jen málokdo. V čem byl zajímavý a proč neuspěl? To se dovíte ve videu a komentované galerii.
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