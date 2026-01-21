Společný podnik převezme „divizi domácí zábavy“, vedle televizorů tedy jde i o soundbary a další produkty domácího ozvučení. Zda se to týká i přenosné elektroniky, tedy zejména sluchátek a přehrávačů, není z prohlášení patrné.
Zatím se neví o mnoho víc, než co přineslo společné oficiální prohlášení obou společností. Ve společném podniku bude mít Sony 49% a TCL 51% podíl.
„Nová společnost plánuje rozvíjet své podnikání s využitím vysoce kvalitní obrazové a zvukové technologie Sony, kterou společnost kultivovala po mnoho let, hodnoty značky a provozních znalostí, včetně řízení dodavatelského řetězce, a zároveň s využitím pokročilé technologie displejů TCL, výhod globálního rozsahu, průmyslové stopy, komplexní nákladové efektivity a síly vertikálního dodavatelského řetězce,“ stojí v prohlášení.
Nejpravděpodobnější interpretací tak je, že nové televizory Sony Bravia budou vyráběny efektivněji (levněji) společností TCL, budou nejspíše obsahovat displeje TCL, ale zpracování signálu zajistí algoritmy, procesory a signálové obvody Sony.
TCL je v prodejích televizorů světová dvojka, přičemž první příčku má Samsung. Sony patřilo počtem prodaných televizorů spíše k menším hráčům, i proto, že bylo zaměřeno spíše na high-endový segment pro náročné diváky.
Závazné smlouvy mají být uzavřené do března 2026, nový podnik by měl zahájit činnost do dubna 2027. Nakolik to bude tečka nebo středník v šestašedesátileté historii výroby televizorů Sony teprve uvidíme.
A je možné, že podobný osud letos potká i další japonskou značku. „Jsme připraveni jej v případě nutnosti prodat, ale zatím jsme se ještě nerozhodli, jakým způsobem,“ uvedl na adresu televizního byznysu již loni v únoru pro portál Nikkei Asia ředitel společnosti Panasonic, Yuki Kusumi.