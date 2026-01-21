Konec éry? Televizory Sony bude vyrábět TCL, značka Bravia zůstane

Václav Nývlt
  11:05
Japonská společnost Sony se dohodla s čínskou společností TCL na založení společného podniku pro výrobu televizorů. V něm bude mít většinový podíl a tedy i hlavní slovo TCL. Značky Sony a Bravia na televizorech zůstanou.

Fanoušci značky Sony se začínají loučit s jejich televizory, od roku 2027 budou v gesci TCL. | foto: redakce Technet.cz s využitím MS Copilot a Sony

Společný podnik převezme „divizi domácí zábavy“, vedle televizorů tedy jde i o soundbary a další produkty domácího ozvučení. Zda se to týká i přenosné elektroniky, tedy zejména sluchátek a přehrávačů, není z prohlášení patrné.

Zatím se neví o mnoho víc, než co přineslo společné oficiální prohlášení obou společností. Ve společném podniku bude mít Sony 49% a TCL 51% podíl.

„Nová společnost plánuje rozvíjet své podnikání s využitím vysoce kvalitní obrazové a zvukové technologie Sony, kterou společnost kultivovala po mnoho let, hodnoty značky a provozních znalostí, včetně řízení dodavatelského řetězce, a zároveň s využitím pokročilé technologie displejů TCL, výhod globálního rozsahu, průmyslové stopy, komplexní nákladové efektivity a síly vertikálního dodavatelského řetězce,“ stojí v prohlášení.

Drahé, nebo předražené? Televizor Sony ukazuje kouzlo špičkových přístrojů

Nejpravděpodobnější interpretací tak je, že nové televizory Sony Bravia budou vyráběny efektivněji (levněji) společností TCL, budou nejspíše obsahovat displeje TCL, ale zpracování signálu zajistí algoritmy, procesory a signálové obvody Sony.

Vyzkoušeli jsme QD OLED televizor. Bere to lepší z ostatních technologií

TCL je v prodejích televizorů světová dvojka, přičemž první příčku má Samsung. Sony patřilo počtem prodaných televizorů spíše k menším hráčům, i proto, že bylo zaměřeno spíše na high-endový segment pro náročné diváky.

Nehrají marketingové hry s čísly, ale jejich nový televizor je skvělý

Závazné smlouvy mají být uzavřené do března 2026, nový podnik by měl zahájit činnost do dubna 2027. Nakolik to bude tečka nebo středník v šestašedesátileté historii výroby televizorů Sony teprve uvidíme.

A je možné, že podobný osud letos potká i další japonskou značku. „Jsme připraveni jej v případě nutnosti prodat, ale zatím jsme se ještě nerozhodli, jakým způsobem,“ uvedl na adresu televizního byznysu již loni v únoru pro portál Nikkei Asia ředitel společnosti Panasonic, Yuki Kusumi.

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

