Po zpackané nové aplikaci vydá Sonos nejspíš již zrušenou verzi

Sonos patří mezi průkopníky multiroomového ozvučení a výrobce aktivních reprosoustav a soundbarů. Nabízí ekosystém, ve kterém si po bytě nebo domě rozmístíte bezdrátové aktivní reprosoustavy a pomocí aplikace si na každé z nich můžete pustit něco jiného, nebo to samé – a to tak, že když je postavíte vedle sebe, budou hrát v perfektní časové shodě. Klíčovou komponentou je právě ona aplikace, kterou vše řídíte a reprosoustavy podle potřeby sdružujete do skupin nebo vzájemně párujete.

A právě tato aplikace dostala v květnu tohoto roku novou verzi. Novou nejen na povrchu, ale přepsanou zcela od základů. Cílem bylo sjednotit aplikaci na webovou platformu tak, aby byla shodná na různých zařízeních a aby ji šlo využívat i z webového prohlížeče. Což se povedlo.

Co se ale nepovedlo, bylo její uspěchané vydání. Sonos totiž potřeboval aplikaci vydat současně s novým produktem, sluchátky Ace, se kterými stará verze aplikace nepočítala. Oproti různým aktivním reprosoustavám se totiž musela naučit jiné věci – ovládat ANC nebo třeba domluvit předávání zvuku mezi soundbarem a sluchátky. Po aktualizaci na novou verzi ale uživatelům zmizely například funkce budíku a časovače pro usnutí či funkce hudební knihovny. A z dřív perfektně stabilní a samozřejmě fungující aplikace se stalo něco ne moc stabilního a ne vždy správně reagujícího.

Problémy jsou tak velké a reakce zákazníků tak intenzivní, že Sonos údajně odsunul představení dvou nových produktů – jedním by měl údajně být nástupce soundbaru Arc – do chvíle, než bude aplikace zase plně funkční. Protože ta současná má v aplikačním obchodě Google Play aktuálně hodnocení pouze 1,4 hvězdičky.

V aplikaci se již dříve objevil dopis ředitele Patricka Spence ve kterém nastínil časový plán oprav.

Ačkoli výrobce dává aplikace postupně dokupy a updaty jsou opravdu časté, podle informací serveru The Verge je ve hře i „exhumace“ a vydání předchozí verze aplikace. Což by určitě nebylo snadné a lze předpokládat, že by si to vyžádalo i aktualizace firmware všech dotčených zařízení. Ale zklidnilo by to naštvání současných uživatelů.

V případě ředitele společnosti Sonos Patricka Spence lze mít pro snahu rychle posouvat produkty kupředu do jisté míry pochopení. Před nástupem do Sonosu totiž pracoval pro společnost RIM, která vyráběla telefony Blackberry. A jak to s touto značkou, která nedokázala správně uchopit nástup chytrých telefonů dopadlo, víme všichni.

Aktuální průšvih Sonosu by měl být jeho hlavním konkurentům, tedy společnostem BlueSound a DTS (produkujícím systém PlayFi), varováním, že i skvěle namazaný stroj se může nešikovným zásahem rychle zadřít.