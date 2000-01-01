náhledy
Značka Walkman se stala synonymem pro přenosný hudební přehrávač. Od roku 1979, kdy byl uveden na trh, se ho prodaly miliony kusů. Nyní se Sony pokouší oživit staré vzpomínky sluchátky, která vycházejí z ikonického designu těch přikládaných k walkmanům.
Autor: Sony
Takto ho známe asi všichni. Klasický přehrávač kazet Sony Walkman TPS-L2 s molitanovými sluchátky MDR-3.
Autor: Sony
Tento staroušek si již sice užívá zaslouženého důchodu, ale společnost Sony se rozhodla, že jeho ducha částečně přivede znovu k životu.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Přichází tak věrná replika ikonických kabelových sluchátek z roku 1979, která vznikla spolu s vůbec prvním Walkmanem.
Autor: Sony
Původní MDR-3 byly tak trochu průkopníky moderních přenosných sluchátek. Zákonitě se tak inspirovaly řadu dalších výrobců. Nyní Sony připomíná, že jsou kabelová sluchátek znovu objevena pro jejich „jednoduchost, snadné použití a osvobození od nabíjení nebo párování.“
Autor: Sony
Sluchátka MDR-3R napodobují ta, která debutovala s originálním kazetovým přehrávačem Walkman, ale jsou dodávána s kabelem s USB-C kompatibilním s moderními hudebními přehrávači namísto klasického 3,5 mm konektoru pro sluchátka.
Autor: Sony
U sluchátek Sony MDR-3R s 23mm dynamickým měničem je k dispozici modrý a oranžový náušník.
Autor: Sony
Novinka však nedostala jen USB-C konektor, může se pochlubit i moderními funkcemi, jako je mikrofon a ovládání na kabelu. Hmotnost sluchátek je 38 gramů bez kabelu.
Autor: Sony
Sluchátka Sony MDR‑3R jsou již v prodeji za cenu kolem 1 500 korun. Kdo by se chtěl ještě víc odlišit, může sáhnout po modelu s motivem seriálu Stranger Things.
Autor: Sony