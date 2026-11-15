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Výpadek služeb Microsoftu mohou pocítit i ti, kdo je nevyužívají
Microsoft řeší dlouhé hodiny problémy, které začaly ve čtvrtek večer. Týká se uživatelů jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb, ale také lidí, kteří je nevyužívají, ale komunikují s...
V izolované stalinistické baště stál rozvoj železnice na lokomotivách z ČSSR
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V...
Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu
Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...
Voyager dosáhne vzdálenosti jeden světelný den. Nyní ale vystrašil obsluhu
V polovině listopadu doletí sonda Voyager 1 do vzdálenosti necelých 26 miliard kilometrů od Země a překročí tak hranici jednoho světelného dne. Nedávno však museli odborníci z NASA řešit problém,...
Cvičný letoun TOM-8 už nedostal svoji šanci. Zdobil psychiatrickou léčebnu
V největším expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ Praha je vystaven zajímavý letoun, jehož osud však nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s...
Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu
Umělá inteligence (AI) pomáhá vědcům porozumět zápiskům rakouského matematika Kurta Gödela, rodáka z Brna, který změnil matematiku. Jeho zápisníky mají 1009 stran a z velké části jsou psané...
Genitálie používají na obranu. Noční motýli lišajové se jimi brání netopýrům
V evolučním závodě ve zbrojení trvajícím už 65 milionů let vytáhli lišajové na netopýry jako hlavní zbraň své pohlavní orgány. Neméně zajímavě se ovšem dokážou bránit i jiné druhy.
Legendární sluchátka Sony jsou zpět. Začínala s Walkmanem, teď mají USB-C
Značka Walkman se stala synonymem pro přenosný hudební přehrávač. Od roku 1979, kdy byl uveden na trh, se ho prodaly miliony kusů. Nyní se Sony pokouší oživit staré vzpomínky sluchátky, která...
NASA nabírá zájemce pro zabydlení Měsíce. Nabízí jim 164 tisíc dolarů
NASA hodlá v rámci programu Artemis vrátit lidi znovu na Měsíční povrch. Zatímco mise Artemis IV má dostat astronauty na naši přirozenou oběžnici po více než půl století jen na skok, další plány...
Výpadek služeb Microsoftu mohou pocítit i ti, kdo je nevyužívají
Microsoft řeší dlouhé hodiny problémy, které začaly ve čtvrtek večer. Týká se uživatelů jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb, ale také lidí, kteří je nevyužívají, ale komunikují s...
Trump omylem snížil emise CO2 o 0,4 procenta. Udělal to prostřednictví války v Zálivu
Lidstvo letos vyprodukuje méně skleníkových plynů než vloni. Může za to americko-izraelská vojenská operace proti Íránu. Následné uzavření Hormuzského průlivu vedlo lidi k využívání náhradních zdrojů...
Severokorejská ponorka s podivným hrbem zvládla odpálit raketu pod hladinou
Pchjongjang zřejmě už před časem úspěšně otestoval vypouštění raket z podmořského plavidla. Téměř jistě šlo o bizarní člun vzniklý modifikací sovětského typu z padesátých let minulého století. Proti...
Konec těžkých kovů v displejích? Český vědec líčí nadějný objev možné náhrady
Tenhle výzkum se týká každého z nás: podaří se českému chemikovi zbavit displeje těžkých kovů? Iridium, ruthenium i osmium jsou drahé a toxické kovy. Ondřej Mrózek by je rád nahradil levnějšími a...
Po 11. září se New York bál dalšího letadla. Spadlo na něj za pouhé dva měsíce
Jen dva měsíce po teroristických útocích na newyorská dvojčata otřásla městem i celými Spojenými státy další drastická událost. Do obytné čtvrti na okraji metropole přesně před čtvrt stoletím spadl...
Nejvýhodnější nákupy roku jsou tu. Přinášíme 8 tipů na super dárky
Vánoce se blíží a seznam dárků se sám neodškrtá. Čím dříve se do jejich výběru pustíte, tím méně starostí vás čeká v prosinci. Black Friday přináší tisíce zlevněných produktů, speciální možnosti...
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Je tu úplně nová generace počítačů. Je to tak trochu zoufalství, ale nutné
Ze všech možných směrů slyšíme i vidíme, jak se zdražují notebooky a počítače. Odráží se to i na výrazných propadech prodejů. A zdá se, že nepomohou ani nové systémy, které mají integrovanou většinu...
V izolované stalinistické baště stál rozvoj železnice na lokomotivách z ČSSR
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V...