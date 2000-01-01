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Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát. Na snímku Philip Kaplan se sluchátky s radiálními, vně se rozšiřujícími vlnovody.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
Začneme zlehka. V některých případech jde především o styl a jak lépe naznačit že jste drsný ganxta než sluchátky s ozvučnicí ve tvaru 9mm nábojů? Sluchátka Nines GLD od Munitio nešetří materiály, tělo je z měděné slitiny potažené tenkou vrstvou titanu, kabely opletené kevlarem. Jen je nesmíte zastrčit příliš zprudka a moc hluboko.
Autor: Munitio
Toto je ultraluxusní spojení famózních sluchátek Focal Utopia a šperkařských specialistů Tournaire. Luxusní jsou již samotná sluchátka s membránami z beryllia a náušníků potažených jehněčí kůží. V limitované sérii dostaly pozlacené díly a zdobení diamanty. V nabídce byly za cenu 2,42 milionu korun a pokud bych vám jich někdo nabízel devět, víte, že jde o padělky - vznikla totiž pouze limitovaná série osmi kusů.
Autor: Focal
Sluchátka jsou také častou obětí různých návrhářských domů, tento vkusný kousek je „Gold Crown Headphones“ z dílny Dolce & Gabbana a nejvíce zazářil před zhruba deseti lety na hlavě Rihanny. Vzniklo více variant, některé s perlami, krystaly od Swarovského, nebo třeba s kousky liščích ohonů. Něco nám říká, že šlo spíše o módní doplněk, než o požitek z kvalitně reprodukované hudby.
Autor: Dolce & Gabbana
Jinak tomu je u modelu Verité značky ZMF. Ty zaujmou ozvučnicí ručně vyráběnou z masivního dřeva afrického stromu Entandrophragma cylindricum (Sapeli), které jim dodává nejen nevšední vzhled, ale také zajímavé akustické vlastnosti. V nabídce jsou jak v otevřené, tak uzavřené variantě a recenzenti se rozplývali zejména nad jejich schopností vyjádření hudebního prostoru, smyslem pro detail a muzikálností.
Autor: ZMF
Se dřevem pracuje i společnost Swans Song Audio. Sluchátka vyrábí na zakázku a můžete si podle zvukových preferencí vybrat kombinaci dřev, která vám bude nejvíce vyhovovat – například olivové dřevo / javor pro pevnější basy a jasnější středy, nebo cedr/javor pro výraznější hutnější basy. U některých modelů nabízeli i sadu různých výměnných dřevěných plátků, například třešňového dřeva nebo palisandru, jejichž výměnou pod prstencem na konci ozvučnice můžete mírně ovlivnit tonalitu sluchátek.
Autor: Swans Song Audio
Některé části vznikají pomocí 3D tisku, elektroakustické měniče pochází od Nhoord Audio. Jiné části jsou kryté kůží z aligátorů.
Autor: Swans Song Audio
Na snímku je německý vývojář Jürg Jecklin během práce na modelu Float QA. První modely sluchátek Jecklin Float (nebo také JJ Float) vznikly již v sedmdesátých letech a i autor těchto řádků po nich kdysi (marně) toužil.
Autor: Jecklin Float
Vyznačují se elektrostatickou konstrukcí, kdy je na tenoučkou membránu z vodivého materiálu přivedeno stejnosměrné napětí 1 200 voltů a na mřížky elektrod před a za membránou audiosignál v protifázi. Zbytek obstará fyzika, respektive Coulombův zákon. Výhodou je nízká hmotnost membrány a extrémně rychlé reakce na změny v signálu. Kabel ze sluchátek vede do „krabice“, která zajistí jak vysoké napětí, tak zpracování signálu.
Autor: Jecklin Float
Na stejném principu (jen s nižším polarizačním napětím 580 voltů) pracují sluchátka společnosti Stax. První model sluchátek uvedly na trh v šedesátých letech a ačkoli dnes firmu vlastní čínská společnost Edifier, nejvyšší modely jsou stále vyráběny ručně v Japonsku v původní továrně. A ačkoli vypadají trochu jako lapač hmyzu, pro své zvukové kvality jejich fotky často naleznete nalepené ve skříňkách audiofilů.
Autor: Stax
AKG-K1000. Legendární topmodel společnosti AKG z dob, kdy ještě nepatřila Samsungu. Unikátní konstrukce využívá dva reproduktory, které visí ve vzduchu těsně před uchem, kterého se ale sluchátka nedotýkají. Mají extrémně nízkou citlivost, proto pro zesílení signálu potřebují klasický zesilovač pro reprosoustavy. Dnes je to cenný sběratelský kousek.
Autor: AKG / Head-Fi
Sluchátka Mysphere3 jsou považovány za duchovního nástupce AKG K-1000, ostatně za nimi - v rámci společnosti LB Acoustics - stáli původní vývojáři „ká tisícovek“, pánové Heinz Renner a Helmut Rayback. Tentokrát mají měniče s poměrně vysokou citlivostí a v nabídce byla ve dvou variantách - s nižší impedancí pro přenosná zařízení a s vyšší pro domácí komponenty.
Autor: LB Acoustics
Na odlehčení jsme zařadili i designový kousek Pryma italského výrobce reprosoustav Sonus Faber. Mušle jsou z hliníku potaženého kevlarem a hlavový most je opatřen pásem z pravé kůže. Je uchycen na přezkách a můžete jej tak snadno měnit tak, aby „ladil s outfitem“.
Autor: Sonus Faber
Ačkoli vypadají trochu jako sluchátka s vestavěnou čističkou vzduchu, Sennheiser Surrounder Pro je nákrční sada reprodutorů pro osobní prostorový zvuk. Dnes působí legračně, ale v roce 1999 to byl zajímavý produkt jak pro poslech filmů, tak hráče. Jen k nim byla potřeba odpovídající zvuková karta.
Autor: Sennheiser
Vypadají trochu jako sluchátka s vestavěnou čističkou vzduchu… protože přesně tím jsou. Dyson Zone byl reakcí na nošení roušek a respirátorů v době covidu a cílil zejména na asijský trh. V testech ukázal až překvapivě účinné čištění vzduchu, nicméně kvůli vysoké hmotnosti, hluku a ceně se z nich „zabiják respirátorů“ nestal.
Autor: Dyson
NWM One jsou průkopníky otevřených sluchátek, které nemají posluchače od okolního hluku izolovat, ale naopak do něj zvuk přirozeně přimíchávat. Zároveň využívají technologii ANC nikoli pro klid posluchače, ale proti unikání jeho hudby do okolí. Ve výsledku mají umožnit soukromý poslech hudby při zachování vnímání ruchů z okolí, možnosti přirozené komunikace s okolím a zároveň toto okolí nerušit vlastním poslechem.
Autor: NWM
Samotný koncept otevřených sluchátek je docela populární, testovali jsme například modely Bose Ultra Open Earbuds a Huawei FreeClip. V metru toho sice mnoho neuslyšíte, ale třeba při sportu je to fajn – stále můžete vnímat své okolí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Hedd Audio a jejich HEDDphone Two GT jsou unikátní tím, že využívají AMT měniče pro celé zvukové pásmo. AMT (Air Motion Transformer) reproduktory mají harmonikovitě skládanou membránu schopnou mnohem rychlejších reakcí, než klasický měnič s pístovým pohybem. AMT měniče vyvinul v sedmdesátých letech inženýr Oskar Heil a pro své vlastnosti byly využívány především jako výškové reproduktory v reprosoustavách.
Autor: Hedd Audio
Toto je nefalšovaný bizár, který jsme dokonce kdysi testovali. Sluchátka Sony MDR-XB450 mají pod náušníky vestavěné vibrátory, které posluchači zprostředkovávají basy nejen zvukově, ale chvěním. Vibrátory pohání mikrotužkové baterie.
Autor: Sony
Samostatnou kapitolou jsou sluchátka „Pud´s small batch headphones“ bubeníka, konstruktéra a podnikatele Philipa Kaplana. Konstrukce jeho sluchátek se pohybují někde mezi kategoriemi „odvážné akustické experimenty“ a „radikální umělecká díla“. Na snímku vidíte model Drip s integrovanými sprškami poháněnými vodními čerpadýlky pro přirozený ambientní zvuk deště.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
Akustickým experimentem je model Bubb Rubb, kde reproduktory směřují ven od uší, ale zvuk se odráží zpět k uchu od parabolického průhledného krytu.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
A toto jsou Swole, nejtěžší sluchátka na světě. Podle tvůrce ideální zdroj hudby do posilovny. A podle nás jasná volba pro ty, kteří chtějí mít šíji a krk jako Dwayne Johnson. Jen při dobíhání tramvaje nesmíte prudce zastavit.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
Z kategorie „akustické experimenty“ Philipa Kaplana vybíráme ještě model Moon, kde jsou ozvučnice vzájemně propojeny zvukovodem. Výsledkem má být přirozený „crossfeed“, tedy přeslech mezi kanály, na který je lidské ucho zvyklé z přirozeného poslechu a u sluchátek buď chybí, nebo se doplňuje elektronicky.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
Pokud někoho mrzí, že mu při poslechu sluchátek neční z pod kadeří boltce, toho potěší model Pinnus. Jen ty uši budou o něco dál od hlavy, než je běžné.
Autor: Philip Kaplan / @Pud
Toto je Dolbus, i když mi někde na pozadí okamžitě naskakuje „Hannibal Lecter“. Je to sestava reproduktorů pro poslech 5.1 prostorového zvuku. A pak že jsou sluchátka nudná věc ...
Autor: Philip Kaplan / @Pud