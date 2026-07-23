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KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...
KVÍZ: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?
Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...
Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando
Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.
„Modrý pták“ proslavil československé letectví. Dosedl přesně před 100 lety
Když 25. května 1926 odstartoval ze Kbel dvouplošník Aero Ab.11 přezdívaný „Modrý pták“, čekala jeho posádku cesta dlouhá přes 15 tisíc kilometrů. Pilot Vilém Stanovský a mechanik František Šimek...
Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima
Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.
Ludvík Vaculík: rebel i autor manifestu 2000 slov se narodil před 100 lety
Před 100 lety, 23. července 1926, se narodil spisovatel, novinář a disident Ludvík Vaculík. Autor Sekyry, Morčat či Českého snáře patřil k nejvýraznějším českým intelektuálům druhé poloviny 20....
VIDEO: Před deseti lety dokončil vůbec poprvé let kolem světa solární letoun
Před deseti lety 26. července dokončil první létající stroj poháněný pouze energií ze Slunce svůj mnohaměsíční let kolem Země. Zapsal se tak do historie létání.
Pozor na novou aktualizaci Windows, může způsobit problémy počítačům Dell
Řada uživatelů počítačů Dell po celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft vydal opravu, která tuto chybu napravuje.
Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru
Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...
Vzývání dešťového draka funguje. Když ho poprosíte, zaprší. Jenže jen někde
O přivolávání deště pomocí modliteb nebo magických rituálů slyšel každý. V některých končinách je běžnější než jinde. Proč?
Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů
Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných...
KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75
O tom, že načasování je důležité nejen v modelařině, ale i ve výrobě tanků, vás možná přesvědčí příběh Renaultu FT 75, který do soutěže Příběh mého modelu 2026 zaslal Petr Blahynka. Pokochejte se...
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Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily
Měřítko je věc ožehavá a velikost dílů modelu může vyvolávat nejrůznější pocity. Chuť vytvořit model stíhače tanků Marder II musel dozrát několik let. Jeho příběh nám popsal Matyáš Holiš:
Bezpečný internet i na hodně podezřelé veřejné síti? Přenosný router to dovede
Připojovat na cestách svoje zařízení k různým otevřeným wi-fi sítím může být hodně ošemetné. Vyzkoušeli jsme přenosný router, který takové připojení dokáže zabezpečit a nabídnout všem vašim zařízením.