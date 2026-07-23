Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

Václav Nývlt
bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka bizarní sluchátka
Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: sluchátka, Huawei

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co...

První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...

KVÍZ: Poznáte běžné vynálezy, jejichž vývoj ovlivnily války a vesmírné mise?

Paměťová pěna

Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...

Kačeně ve výsadkářské verzi uřízli střechu. Tatra 805 Komando

Tatra 805 ve verzi Komando ve Vojenském technickém muzeu Lešany

Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.

„Modrý pták“ proslavil československé letectví. Dosedl přesně před 100 lety

Historická fotografie L-BUCD

Když 25. května 1926 odstartoval ze Kbel dvouplošník Aero Ab.11 přezdívaný „Modrý pták“, čekala jeho posádku cesta dlouhá přes 15 tisíc kilometrů. Pilot Vilém Stanovský a mechanik František Šimek...

23. července 2026

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

bizarní sluchátka

Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

23. července 2026

Ludvík Vaculík: rebel i autor manifestu 2000 slov se narodil před 100 lety

Spisovatel Ludvík Vaculík

Před 100 lety, 23. července 1926, se narodil spisovatel, novinář a disident Ludvík Vaculík. Autor Sekyry, Morčat či Českého snáře patřil k nejvýraznějším českým intelektuálům druhé poloviny 20....

23. července 2026

VIDEO: Před deseti lety dokončil vůbec poprvé let kolem světa solární letoun

Solar Impulse 2 po přistání v Abú Zabí 26. 7. 2016. Oblet světa „bez kapky“...

Před deseti lety 26. července dokončil první létající stroj poháněný pouze energií ze Slunce svůj mnohaměsíční let kolem Země. Zapsal se tak do historie létání.

22. července 2026  17:20

Pozor na novou aktualizaci Windows, může způsobit problémy počítačům Dell

Stolní počítač Dell

Řada uživatelů počítačů Dell po celém světě si stěžuje na to, že se jim po aktualizaci Windows začal systém samovolně restartovat. Microsoft vydal opravu, která tuto chybu napravuje.

22. července 2026  12:12

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...

22. července 2026

Vzývání dešťového draka funguje. Když ho poprosíte, zaprší. Jenže jen někde

Číňané se připravují na příchod nového lunárního roku. Tentokrát ve znamení...

O přivolávání deště pomocí modliteb nebo magických rituálů slyšel každý. V některých končinách je běžnější než jinde. Proč?

22. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Už žádný kanón na vrabce. Stíhačky Rafale otestovaly nové zbraně na likvidaci dronů

Premium
Vojenský letoun Dassault Rafale C při exhibici na letošní Pařížské letecké show...

Letouny Dassault Rafale si poradí s ledasčím. Měly by zvládat vybojovat a udržet vzdušnou převahu, útoky v týlu protivníka, podporu jednotek na zemi, protilodní mise, průzkum i nošení jaderných...

22. července 2026

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

vydáno 22. července 2026

Byl prvním tankem ve výzbroji československé armády. Model Renaultu FT 75

Soutěž
Skutečná velikost modelu.

O tom, že načasování je důležité nejen v modelařině, ale i ve výrobě tanků, vás možná přesvědčí příběh Renaultu FT 75, který do soutěže Příběh mého modelu 2026 zaslal Petr Blahynka. Pokochejte se...

21. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stíhač tanků jako na dlani. Marder II nejprve odradil titěrnými detaily

Soutěž
Stíhač tanků Marder II

Měřítko je věc ožehavá a velikost dílů modelu může vyvolávat nejrůznější pocity. Chuť vytvořit model stíhače tanků Marder II musel dozrát několik let. Jeho příběh nám popsal Matyáš Holiš:

21. července 2026

Bezpečný internet i na hodně podezřelé veřejné síti? Přenosný router to dovede

Premium
TP-Link TL-WR3602BE

Připojovat na cestách svoje zařízení k různým otevřeným wi-fi sítím může být hodně ošemetné. Vyzkoušeli jsme přenosný router, který takové připojení dokáže zabezpečit a nabídnout všem vašim zařízením.

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×