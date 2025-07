Část 1/2

Pokud na sluchátkách nesnášíte ovládání dotykovými ploškami, budete z náhlavní prvotiny Nothingu nadšení. Hlasitost ovládáte otočným válečkem, pozastavení a spuštění reprodukce uřídíte jeho stiskem, přeskakování skladeb zajišťuje kolébkový spínač s návratem, programovatelné tlačítko na přepínání různých režimů je netradičně na vnější straně ozvučnice a zapínací ovladač je posuvný přepínač na spodní hraně ozvučnice ...

Každý ovladač je tedy jinde a má jiný tvar i způsob použití, díky čemuž nemusíte přemýšlet na jaké tlačítko zrovna saháte – prostě sáhnete a víte. Stejně tak nebudete tápat jak sluchátka nasadit, rozlišení pravá/levá je nejen uvedeno na vnitřní části hlavového mostu, ale barevně odlišeno i na ozdobné části ozvučnice. Super.

Polstrování hlavového mostu a náušníky jsou sice měkké, ale také tenké, přičemž přítlak hlavového mostu je alespoň na mojí široké hlavě spíše na horní hranici ještě příjemné intenzity. Na druhou stranu alespoň perfektně drží při dobíhání autobusu.

Jak náušníky, tak polstrování hlavového mostu nelze uživatelsky sejmout a vyměnit. To znamená, že sluchátka by v případě poškození musela i s náušníkem do servisu, což proces přinejmenším prodlouží a prodraží. Do servisu budou muset i pro budoucí výměnu akumulátoru, když bude třeba. Autorizovaným servisem společnosti Nothing je v České republice společnost VSP Data, což je zavedené servisní centrum pro mnoho značek.

Sluchátka komunikují prostřednictvím Bluetooth 5.3, zvuk mohou přenášet kodeky SBC, AAC a LDAC. Škoda že výrobce neintegroval i AptX (ve verzi HD nebo Lossless), kodeky SBC a AAC jsou dnes překonané a LDAC spousta telefonů nepodporuje. Během poslechu můžete sluchátka i nabíjet, 30 – 35 hodin poslechu na jedno nabití tak můžete prodloužit v podstatě na nekonečno.

Potěšilo nás, že po připojení USB kabelem k počítači se přihlásí jako zvukové zařízení – zvuk pak neprochází kompresí a až do D/A převodníků proudí v kvalitě zdroje. Platí to i pro smartphone, po připojení USB-C kabelu jsme spustili aplikaci USB Audio Player PRO a do sluchátek mířil nekomprimovaný signál, a to včetně vysokého rozlišení 96 kHz / 24 bit. A na zvuku byla tato čistá cesta docela znát. I v tomto připojení lze využít mikrofony sluchátek pro záznam nebo třeba telefonii.

Sluchátka mají i analogový sluchátkový vstup na konektoru Jack 3,5 mm, nicméně sluchátka stále využívají vestavěnou elektroniku, takže pokud dojde akumulátor, hrát stejně nebudou.

Sluchátka aktuálně nepodporují multi-point připojení, můžete je mít spárované s více telefony, ale vždy je nutné při přechodu na druhé zařízení v menu potvrdit nové připojení.