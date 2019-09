Opletená sluchátka do posilovny odvádějí pot, potahy lze vyprat

Pokud chcete v posilovně poslouchat vlastní hudbu a nechcete mít uši ucpané pěnovými či silikonovými nástavci in-ear sluchátek, u většiny modelů se pod koženkovými náušníky pořádně zapotíte. A pokud už jsou z alcantary nebo jiného průzvučnějšího materiálu, zase je nelze snadno sejmout a očistit.

To se snaží vyřešit nová sluchátka Adidas RPT-01 vytvořená společností Zhound Industries – což není v audioprůmyslu žádný nováček, stojí například i za produkty značek Urbanears nebo Marshall. RPT-01 mají náušníky z hrubé tkané textilie, kterou můžete po silnějším zašpinění snadno sejmout a vyprat.

Ze stejného materiálu je i opletení hlavového mostu, které však sundat nejde – podle vystavovatele proto, aby „těch volných dílů nebylo příliš“. Hlavy se nicméně hlavový most dotýká silikonovým předsazením, které snadno otřete, takže by to nemělo tolik vadit.

Sluchátka samotná jsou odolná proti vlhkosti, takže by jim provoz na zpocené hlavě neměl uškodit.

Většinu funkcí uřídíte jedním tlačítkem a robustnějším joystickem, takže by je – na rozdíl od citlivého dotykového ovládání – neměl být problém ovládat ani rozpumpovanýma rukama či v rukavicích.

I v naplněné hale se nám je překvapivě podařilo spárovat s Galaxy S9+ s aplikací Tidal a co jsme v hluku výstaviště slyšeli, nabízí velmi živý, barevný a zábavný poslech s důraznými basy, živými středy a jasnými výškami. Z hlav nám nepadaly ani při rychlejších pohybech. Podrobněji si je vzhledem k podmínkám hodnotit neodvažujeme, myslíme ale, že během tréninku odvedou dobrou práci. Cena by se měla pohybovat mezi čtyřmi a pěti tisíci korun.