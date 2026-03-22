A je to za námi. Více než tři stovky posluchačů se během dvou dnů zúčastnily slepých poslechových testů uspořádaných redakcí Technetu na výstavě Audio Video Show 2026. Program běžel bez přestávky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Během poslechů zůstávaly dveře zavřené a začátek dalšího kola se zobrazoval na hodinách. Limitem byla pouze velikost poslechové místnosti. Těm, na které se nedostalo, se omlouváme.
Při slepých testech měli posluchači zhodnotit a do dotazníků zaznamenat rozdíly v kvalitě mezi jednotlivými poslechovými ukázkami. Redaktor Technetu mezi nimi – podle aktuálně zvoleného testu – přepojoval signálové kabely, reprokabely, přepínal dva streamery jako zdroje digitálních dat, nebo střídal skladby ve standardním a vysokém rozlišení. Posluchači viděli jen reprosoustavy, vše ostatní bylo skryto za paravánem.
A co se za ním skrývalo? Sestava složená ze streameru, zesilovače, síťového filtru a 5G wi-fi routeru. A spousty kabelů.
Vše bylo uspořádané tak, aby šlo kabely rychle přepojovat mezi poslechovými ukázkami.
Tohoto pohledu si redaktor příliš neužil – posluchači byli schovaní za paravánem a stůl s komponenty byl v šeru – kvůli akustice a zajištění opravdu slepého testu jsme měli vždy zatažen zatmavovací závěs přes okno.
Hlavním zdrojem zvuku byl špičkový streamer HiFi Rose RS150b v ceně zhruba 110 000 Kč. Ten přehrával jak lokálně uložené soubory (dokáže přehrát takřka cokoli), tak streamy ze služby Tidal (samozřejmě s předplatným Premium, tedy v nejvyšší kvalitě).
Menší krabička na něm je naopak velmi levný streamer Wiim Pro za 4 390 Kč. Ten jsme používali pouze jako „transport“, tedy zdroj digitálních dat. Využili jsme proto jen digitální zvukový výstup…
... který jsme koaxiálním kabelem Nordost Blue Heaven propojili s digitálním vstupem HiFi Rose.
Tento streamer lze totiž přepnout do režimu samostatného D/A převodníku. Při srovnávacích posleších jsme tedy využívali pouze jeden převodník z digitálu do analogu a porovnávali jsme tak pouze rozdíly v digitálních výstupech streamerů. Proč? Zajímalo nás, zda, když máte kvalitní D/A převodník, nebo třeba zesilovač s digitálním vstupem, má smysl investovat do drahého streameru, nebo je možné stejného zvuku dosáhnout i s mnohem levnějším strojem.
Pro většinu testů byl streamer k zesilovači připojen asymetrickými (cinch) kabely Nordost Red Dawn 3 v ceně zhruba 22 tisíc korun (za metrový set).
Během porovnávání analogových signálových kabelů jsem je střídal s „tkaničkou“, která se běžně dodává jako příslušenství ke komponentům. Samostatně ji lze pořídit zhruba za 80 korun.
O zesílení se postaral parádní zesilovač Marantz PM-10 za zhruba 220 000 Kč. Ten nám, stejně jako streamer a reprosoustavy, zapůjčila společnost Eurostar Ostrava, za což děkujeme.
Plně analogový zesilovač pracující ve třídě D (obvody HDAM) nabízí výkon 2× 200 W / 8 Ω a velmi dynamický autoritativní projev, s velkým citem pro detail i prostor nahrávky.
Do něj směřovaly kabely ze streameru – ať už highendový model, tak obyčejná „tkanička“.
Na jeho výstupech pro připojení reprosoustav jsme střídali dvě sady reprokabelů.
Highendový modelem byl Nordost Red Dawn 3 (tedy stejná řada jako signálových kabelů), set 2 × 3 metry vyjde na 45 000 Kč.
Vodiči jsou zde plné dráty (tedy nikoli pletená lanka) z postříbřené mědi. Za jejich zapůjčení (spolu s ostatními signálovými kabely Nordost a napájecími kabely a síťovým filtrem Isotek) děkujeme společnosti Perfect Sound Group.
Při testech porovnávající reprokabely jsem alternativně zapojoval levný kabel Premium Cord 2,25 mm střiženým do setu stejné délky (2× 3 metry) osazený levnými banánky.
Reprokabely vedly do reprosoustav Bowers & Wilkins 703 S3, v nabídce jsou za 130 000 Kč za pár. Jsou to třípásmové soustavy s výškovým měničem s uhlíkovou kalotou umístěnou mimo ozvučnici.
Reproterminály umístěné těsně u země jsou sice výhodné při domácí instalaci, jejich časté přepojování bylo ovšem na záda dost náročný úkon.
Reprosoustavy (i zesilovač) umožňují jak bi-wire, tak bi-amp zapojení, to jsme ale nevyužili.
Naopak velmi jsme využili 5G/WiFi router od O2, který zajišťoval spojení se servery Tidalu při streamování hudebních ukázek a zároveň umožnil komunikaci mezi streamery a smartphony s jejich obslužnou aplikací.
Oproti původnímu plánu jsme nakonec neporovnávali napájecí kabely. Vypnutí a následné bootování streameru totiž příliš zdržovalo. High-endové kabely Isotek a Nordost jsme tak jen využili pro napájení a kabely z příslušenství zůstaly nevyužité.
A takto sestava vypadala jako celek, při posleších z ní ale „koukaly“ jen reprosoustavy.
Redaktor Technetu při diskuzi s posluchači. (snímek od posluchače)
Všichni posluchači nám vyplnili dotazníky a s mnoha z nich po jednotlivých testech vznikaly i zajímavé debaty.
Nyní zpracováváme množství dotazníků, výsledky a závěry přineseme příští týden.
