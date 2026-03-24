Slepé poslechové testy proběhly v pátek 20. a sobotu 21. března. Na výstavu Audio Video Show dorazilo bezmála 3 500 lidí, do naší poslechové místnosti se jich vešla jen malá část. Poslechy sice probíhaly bez přestávky celou dobu výstavy, ale kvůli klidu na soustředění byly vždy zavřené dveře a omezená skupina posluchačů. Zájemci se tak střídali po skupinách – a bylo neustále plno.
Všem zúčastněným děkujeme. Panovala skvělá atmosféra a zajímavé byly i diskuze. Ať již s posluchači z kategorie „tyjo, to jsem nečekal, že bude nějaký rozdíl slyšet“, nebo naopak „tak jsem asi hluchej, neslyším rozdíl“. V každém případě od nás návštěvníci odcházeli vždy s dobrou zprávou: buď s vědomím, že mají perfektní sluch, nebo s poznatkem, že mohou ušetřit hodně peněz. Těm, na které se nedostalo, se omlouváme.
Jak to u nás vypadalo, se můžete podívat v reportáži:
|
Poslechový masakr: 15 hodin slepých testů je za námi, účastnily se stovky zájemců
Při slepých testech jsme hledali odpovědi, zda posluchači poznají rozdíl:
- když zdroj zvuku a zesilovač propojíme levným, nebo naopak velmi drahým signálovým analogovým kabelem.
- když zesilovač a reprosoustavy propojíme levným, nebo naopak velmi drahým reprokabelem.
- když budeme střídat levný a velmi drahý streamer, když porovnáme jen jejich digitální výstupy a o převod do analogu se vždy postará stejný D/A převodník.
- když budeme střídat hudební soubor FLAC 44,1 kHz / 16-bit (standardní CD kvalita) a soubor FLAC 192 kHz / 24-bit, tedy zvuk ve vysokém rozlišení.
K tomuto účelu nám posloužila výborná sestava: zdrojem zvuku byl highendový streamer Hifi Rose RS150b, při srovnání pak Wiim Pro. O zesílení signálu se postaral zesilovač Marantz PM-10, který poháněl reprosoustavy Bowers&Wilkins 703 S3. O kvalitu napájení se postaral síťový filtr Isotek V5 Polaris a napájecí kabely Isotek a Nordost.
K porovnání kabelů jsme použili jak levnou kabeláž z vlastních zásob, tak high-endové signálové kabely i reprokabely Nordost. Sestava bratru za 550 000 Kč. Za zápůjčku streameru, zesilovače a reprosoustav děkujeme společnosti Eurostar Ostrava, kabeláž, filtr a levný streamer nám zapůjčila společnost Perfect Sound Group. Děkujeme za to. O spojení streamerů se servery streamovacích služeb a připojení k obslužné aplikaci se postaral 5G/WiFi router od O2.
Jak test probíhal?
Každá skupina posluchačů absolvovala zpravidla dvě kola poslechových testů – každé zaměřené na jednu z úvodních otázek. Při každém kole jsem jim 5krát přehrál část (zpravidla zhruba minutu) stejné testovací skladby a posluchači měli do dotazníku vyplnit, zda byl každý poslech lepší, horší, nebo „neslyším rozdíl“ než ten předchozí. Pro varianta „neslyším rozdíl“ mohly být dva důvody: posluchač z nějakého důvodu rozdíl neslyšel, nebo tam rozdíl nebyl.
Aby to nebylo přímočaré střídání dvou vzorků, v každém kole jsem jednu poslechovou variantu zopakoval hned bezprostředně za sebou. Vzorky tak byly například ABABB nebo třeba ABAAB. Přímo ABX jsme z časových důvodů nedělali.
Hromadu dotazníků jsme poté roztřídili a vyhodnotili.