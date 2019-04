Skvělé pohodlí i obsluha, při telefonování byste je nejraději zahodili

Microsoft loni rozšířil svoji řadu produktů Surface o novou kategorii, sluchátka. ta českém trhu je zatím nenajdete, ale při cestách po Evropě na ně snadno narazíte. Sluchátka dnes ovšem vyrábí skoro každý, kdo má k dispozici výrobní linku, proč se tedy o Microsoft Surface Headphones vůbec zajímat?

Zejména kvůli plynule regulovatelné intenzitě potlačení okolního hluku, což konkurence nenabízí. Snadno tak můžete do uší nechat pronikat právě takovou úroveň okolních zvuků, jakou uznáte za vhodnou, přičemž jakmile minete „nulovou“ pozici, začne signál sejmutý mikrofony z vašeho okolí naopak zesilovat. Snadno tak bez sundání sluchátek můžete hovořit například s obsluhou za skleněnou přepážkou třeba při kupování lístků na vlak.

Microsoft Surface Headphones: detail ovládacích prvků na pravém sluchátku. Největší tlačítko slouží pro odpojení mikrofonu.

Další odlišností od konkurence je velmi pohodlné ovládání – otočným okružím na pravém sluchátku regulujete hlasitost reprodukce, stejným ovladačem na levém sluchátku pak míru potlačení okolního hluku. Zažili jsme ovládání tlačítky, gesty, bezdotykové ... ale toto je za běžného provozu asi nejpříjemnější varianta. Bezpečně ji zvládnete i za chůze.

Vnitřní plocha pravého okruží je pak dotyková a různým počtem a délkou stisků můžete zastavit reprodukci, přeskočit skladbu dopředu i zpět, přijmout i ukončit telefonní hovor nebo hovor odmítnout. Citlivost je podle nás nastavena optimálně, neměli jsme téměř žádné nechtěné stisky.

Co musíme pochválit, je pohodlí nošení. Sluchátka jsou circumaurální, náušníky tedy sedí na hlavě kolem uší, které jsou volně v jimi definovaném a uzavřeném prostoru. Přítlak sluchátek je příjemný a ani po dlouhém provozu není otravný nebo nepříjemný, zároveň ani při chůzi nebo dobíhání autobusu neměla sluchátka tendenci hlavu opouštět. Samozřejmě, při pohybu a v teple se hlava pod koženkovými náušníky potí.

Výdrž akumulátoru je spíše průměrná, pohybuje se mezi čtrnácti a patnácti hodinami. Což není mnoho, s podobně koncipovanými sluchátky od Sony jsme schopni doletět do San Francisca a zpět na jedno nabití, což představuje zhruba 26 hodin reprodukce. Indikace stavu baterie je vyřešena nejlepším možným způsobem, po zapnutí sluchátek vás elektronický hlas přivítá větou: „Ahoj, nabití vystačí na zhruba XY hodin přehrávání“. Pochopitelně v angličtině (testovaný kus pocházel z britské distribuce).

Pochvalu si zaslouží kvalita přenosu signálu (na druhé straně byl Samsung Galaxy S9+), reprodukce za dobu testování „nedropla“ ani jednou, signál bez posluchačem zaznamenatelných problémů prošel trojicí zděných stěn, bez potíží se dostal i o patro níže skrze armovanou betonovou podlahu s podlahovým vytápěním.

Sluchátka poznají, že jste je sundali z hlavy, a pozastaví reprodukci, po nasazení na uši ji opět spustí. Pokud jsou položená delší dobu, automaticky se po zhruba patnácti minutách vypnou.

Microsoft Surface Headphones: sluchátka v transportním pouzdře.

Co si ovšem chválu nezaslouží ani v nejmenším a naopak to musíme podrobit kritice, je kvalita hovoru přes vestavěné mikrofony. V hluku města mi druhá strana často nerozuměla, i v tichu byl hlas zahuhlaný a zkreslený. To je velké zklamání, zde jsme si od sluchátek – vzhledem ke zkušenostem výrobce s mikrofonními poli ovladačů Kinect i některých produktů Surface – slibovali mnohem více.

Fungování hlasové asistentky Cortana (tu jsme vyzkoušeli pomocí aplikace v notebooku Surface Pro 6) to však v tiché místnosti neovlivnilo, rozuměla nám korektně.

Odhlučnění a zvuk

Dovolujeme si tvrdit, že sluchátka s potlačením okolního hluku jsou vlastně zdravotní pomůckou, což mám vyzkoušeno i na sobě. Po hodinové cestě do práce s odhlučněním jsem odpočatější a v lepší náladě než po stejné cestě bez potlačení hluku. Platí to i u Surface Headphones, míra potlačení okolního hluku je rozhodně příjemná, jak v hlomozu města, tak za rachotu autobusu a metra nebo hukotu vlaku.

Pravdou však je, že některé modely konkurence, jmenovitě zejména Sony a Bose, dokážou hluk potlačit o poznání efektivněji. Zejména WH-1000X M3 umí v dopravních prostředcích, včetně letadla, vytvořit téměř relaxační ticho a pohodu. Surface Headphones hluk výrazně sníží, ale nepotlačí jej tolik jako výše zmíněná konkurence.

Microsoft Surface Headphones: detail náušníku levého sluchátka.

Příjemně si poradí i s ševelem v kanceláři, kde pomohou vytvořit klidné pracovní prostředí i v často nesmyslné koncepci open-space, čemuž napomáhá i pohodlné nošení. A také klidný, pohodový, neunavující a příjemný charakter reprodukce, který se dobře hodí i jako kulisa k práci.

Sluchátka hrají dobře. Rozhodně nejde o audiofilský model, se kterým si užijete prokreslených detailů v hudbě, k tomu je třeba sáhnout po jiných sluchátkách. Výšky jsou spíše měkčí, trochu jim chybí jiskra. Basy jsou sušší a pevné, bez dnes populární (a leckdy zbytečné) kinové mohutnosti. Nejsou příliš plastické, ale nechybí. Středy jsou příjemné, vokál je velmi prezentní, skvěle srozumitelný, v hudbě je pořádek a přehled a příjemné náznaky prostoru. Ani zde není posluchač zahrnut akustickými nuancemi, i audiofilské nahrávky jsou ohlazeny do nekonfliktní jednodušší podoby.

Shrnutí

Celkově sluchátka hrají příjemně a snadno je lze poslouchat bez únavy sluchu i mnoho hodin. K tomu přidávají pohodlí a ukázkově příjemné ovládání. Měrou aktivního potlačení okolního hluku sice nestačí na prémiovou konkurenci, ale funguje poměrně dobře. Výdrží baterie patří spíše k průměru, kvalita mikrofonu je však mizerná, telefonování s nimi není příjemné.

Sluchátka stojí 339 dolarů, tedy zhruba 7 800 Kč, bez daně a ceny lokalizace.