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Nevyužili výjimku z nařízení EU a vytvořili sluchátka, po kterých mnozí volali

Václav Nývlt

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Sennheiser Momentum True Wireless 5 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Vyzkoušeli jsme jedny z nejzajímavějších sluchátek na trhu. Nový model zcela bezdrátových sluchátek Sennheiser totiž umožňuje uživatelskou výměnu akumulátorů jak ve sluchátkách, tak v nabíjecím pouzdře. K tomu přidává velmi nadstandardní výdrž na jedno nabití, slušné ANC a velmi dobrý zvuk.

Stále víc kategorií produktů musí mít podle nové legislativy Evropské unie uživatelsky vyměnitelný akumulátor, což má vést k prodloužení životnosti dotčených produktů – a tím k menší zátěži životního prostředí.

Jednu z výjimek dostala bezdrátová sluchátka, jejichž naprostým standardem je lepená konstrukce. Výrobci si to z hlediska mechanické odolnosti i odolnosti vůči okolnímu prostředí obhájili. Sennheiser se toho ale nezalekl a nové Momentum True Wireless 5 uživatelsky vyměnitelné akumulátory mají. Jak složité je vyměnit je? To se můžete podívat ve videu níže ve článku. Zároveň nenarostly nijak do velikosti a splňují stupeň krytí IP54, tedy odolnost proti prachu a vodě stříkající ze všech směrů.

Jsem zastáncem „ticha jako v kostele“, ale zároveň mi ve finále způsob, jakým to testovaná sluchátka namíchala, nepřišel vůbec špatný. V klidu můžete poslouchat, ale zároveň nejste zcela izolovaní od podnětů z okolí, což může být fajn i z bezpečnostního hlediska.

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