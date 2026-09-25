Stále víc kategorií produktů musí mít podle nové legislativy Evropské unie uživatelsky vyměnitelný akumulátor, což má vést k prodloužení životnosti dotčených produktů – a tím k menší zátěži životního prostředí.
Jednu z výjimek dostala bezdrátová sluchátka, jejichž naprostým standardem je lepená konstrukce. Výrobci si to z hlediska mechanické odolnosti i odolnosti vůči okolnímu prostředí obhájili. Sennheiser se toho ale nezalekl a nové Momentum True Wireless 5 uživatelsky vyměnitelné akumulátory mají. Jak složité je vyměnit je? To se můžete podívat ve videu níže ve článku. Zároveň nenarostly nijak do velikosti a splňují stupeň krytí IP54, tedy odolnost proti prachu a vodě stříkající ze všech směrů.
Jsem zastáncem „ticha jako v kostele“, ale zároveň mi ve finále způsob, jakým to testovaná sluchátka namíchala, nepřišel vůbec špatný. V klidu můžete poslouchat, ale zároveň nejste zcela izolovaní od podnětů z okolí, což může být fajn i z bezpečnostního hlediska.