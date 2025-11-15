Přenos přes Bluetooth se stal standardem pro poslech sluchátek na cestách a pro mnohé i pro poslech domácí. To, jak kvalitní zvuk uslyšíte, závisí nejen na výběru sluchátek, ale v nemalé míře i na kodeku, který přenos mezi smartphonem (tabletem, notebookem...) a sluchátky zajistí.
Háček může být v tom, že daný „lepší“ kodek musí podporovat obě zařízení, protože v opačném případě je pro přenos využit základní kodek SBC. Ten se sice za poslední roky v rámci vylepšování specifikace Bluetooth proměnil z „nepoužitelný“ na „celkem dobrý“, nicméně na kodeky zaměřené za vysokou zvukovou kvalitu, jako jsou různé verze AptX, LDAC, LHDC, SSC... stále nemá.
Může se tedy stát, že si při výběru sluchátek podporu kvalitního kodeku pohlídáte, ale váš telefon nebo notebook jej od výrobce do vínku nedostal, a tak máte smůlu – opět hrajete jen tím základním kodekem. V případě, že máte v kapse iPhone, je mimo SBC jedinou volbou AAC, což je lepší než SBC, ale stále je to masivně komprimovaný formát. Aby to bylo složitější, záleží i na systémové implementaci kodeku a zde je nutné podotknout, že zde je Apple na špičce, takže AAC spojení s iPhonem bývá zvukově lepší než AAC spojení s telefony mnoha jiných značek. U nich dělá jiný kvalitnější kodek o poznání větší rozdíl.
Miniaturní externí vysílač
Spíše než výměna telefonu (tabletu, notebooku...) pouze kvůli zvuku, může být řešením svěřit bezdrátový přenos zvuku miniaturnímu externímu zařízení, kterému se v angličtině říká „dongle“, v češtině buď adaptér, nebo lidově „kolík“. Ten zapojíte do USB portu přehrávacího zařízení, přičemž se z pohledu systému chová jako externí zvukové zařízení.
Jeden takový Sennheiser přibaluje ke svým novým sluchátkům HDB630 a primárně v této kombinaci jsme jej vyzkoušeli. Koupit jej však můžete i samostatně a funguje se všemi sluchátky. Ale pochopitelně dává smysl jen u těch, které mají stejné pokročilé kodeky. Na to je třeba dát pozor, většina výrobců to ovšem ve specifikacích modelů uvádí. A pokud ne, zpravidla taková sluchátka za nákup ani nestojí.
Kodeky na výběr
Sennheiser BTD 700 podporuje kodeky SBC, LC3, AptX, aptX Adaptive, and aptX Lossless. Pojďme si je projít.
SBC je nedílnou součástí Bluetooth, takže jej dongle prostě umí, ale význam to může mít jen u opravdu starých zařízení. Novější Bluetooth kodeky (a zkoumaný adaptér má verzi 5.4) mají i lepší implementaci SBC.
LC3 je poměrně nový kodek z dílny Fraunhoferova institutu a uplatňuje se zejména u takzvaného „LE Audio“, tedy u přenosů s nízkou energetickou náročností. Při nižších datových tocích nabízí lepší zvuk než SBC a má ambice jej postupně nahradit. Využívá se i u Auracastu, tedy vysílání z jednoho vysílače do většího množství sluchátek.
AptX je pokročilejší kodek od Qualcommu, a protože je dnes u mnoha telefonů přítomen, může se hodit u některých levnějších modelů nebo třeba modelů Huawei bez Google služeb a také u iPhonů (i když u Applu to díky kvalitní implementaci AAC není tak potřeba). Hodí se i při použití s notebooky, kde je naopak AptX poměrně vzácné.
Z hlediska kvality zvuku je nejdůležitější vlastností BTD-700 podpora AptX Adaptive a AptX Lossless, které zatím mimo top modelů některých značek v běžné výbavě telefonů a tabletů chybí.
U verze adaptive se datový tok automaticky dynamicky přizpůsobuje příjmovým podmínkám, přičemž v maximu dosahuje poměrně vysoké hodnoty 420 kbit/s. Pro audiofily je nejzásadnější verze Lossless, která dokáže prakticky „bit perfect“ přenést zvuk v CD kvalitě (44 kHz, 16 bit) a v nepříliš dramaticky ztrátovém režimu až 96 kHz, 24 bit). Zde může být rozdíl v kvalitě přehrávaného zvuku poměrně zásadní.
Trabl s aplikací
Použití dongle má samozřejmě i nevýhody. Obsadí vám USB port, což u počítače tak moc nevadí, ale u notebooku a tabletu tak během poslechu nemůžete zařízení nabíjet, případně jen bezdrátově.
Myslet je potřeba i na to, že při použití adaptéru sluchátka nemají přímé spojení se systémem zařízení, ale systém dongle vidí jako zvukové zařízení a další komunikace je už na něm. Při využití donglu nemůžete využít aplikaci pro nastavení a ovládání daných sluchátek – z pohledu systému nejsou sluchátka připojena.
Řešením je si sluchátka připojit napřímo do telefonu, v aplikaci vše nastavit, potom párování s telefonem zrušit a pro samotný poslech používat dongle – a případné změny poslechových režimů vyřešit ovladači na sluchátkách. Zrušení přímého párování s telefonem je zásadní, sluchátka se jinak připojí jak k telefonu, tak k donglu (multipoint, což tu nedává smysl) a mají tendenci zlobit.
Samotný adaptér aplikaci pro Android a iOS nemá, vše uřídíte různými způsoby stisku jediného mechanického tlačítka – při prvních použitích to bude chtít návod k obsluze. Odezva je totiž vyjádřena změnou barvy signalizační diody a těch variant je poměrně hodně.
K dispozici je naopak aplikace pro Windows, kde můžete aktualizovat firmware adaptéru, případně upravit preferenci nastavení.
Jak to hraje
Rozdíly jsme vyzkoušeli s řadou starších i nových smartphonů, ve všech případech byla zdrojem zvuku streamovací aplikace Tidal s nejvyšším nastavením kvality. V poslechu se střídaly fantastické Sennheiser HDB 630, které mají sice jen průměrné elektronické potlačení okolního hluku, ale mimořádně povedenou zvukovou reprodukci – od plastických propracovaných basů přes plně a detailně prokreslené středy po neagresivní, ale výrazné a čisté výšky. V reprodukci je příjemný pořádek a i příjemný prostor a vzdušnost.
A právě prostor a vzdušnost je to první, co zmizí po přepnutí na některý z obyčejnějších kodeků.
Výborných výsledků jsme dosahovali s AptX Adaptive, hůře s běžným AptX a AAC, nejhůře s SBC. Mimochodem, který kodek během přehrávání využívá právě váš telefon, se můžete podívat přímo v Androidu po rozkliknutí vývojářského menu.
Pro vyzkoušení AptX Lossless jsme využili Bose QuietComfort Ultra a musíme říci – tak dobře jsme daná sluchátka hrát ještě neslyšeli, z hlediska přenosu není co vytknout. Oproti HDB 630 mají o poznání lepší ANC, ale z hlediska zvuku novinka Sennheiseru vede.
Sennheiser HDB 630 stojí 12 490 Kč včetně donglu BTD 700. Samotný dongle stojí 1 290 Kč. Tedy stejně jako konkurenční Fiio BT11, který neumí Auracast a LC3, ale poradí si i s LDAC.