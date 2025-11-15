Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky

Václav Nývlt
Ani pečlivý výběr bezdrátových sluchátek nemusí přinést očekávané zvukové kvality. Na vině může být váš telefon, tablet nebo notebook, který sice má Bluetooth, ale již nemusí podporovat kompatibilní kvalitní přenosové kodeky. Maličký levný dongle tento problém vyřeší.
BTD 700 a iPhone 16e

BTD 700 a iPhone 16e | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Smart Control Plus
7 fotografií

Přenos přes Bluetooth se stal standardem pro poslech sluchátek na cestách a pro mnohé i pro poslech domácí. To, jak kvalitní zvuk uslyšíte, závisí nejen na výběru sluchátek, ale v nemalé míře i na kodeku, který přenos mezi smartphonem (tabletem, notebookem...) a sluchátky zajistí.

Háček může být v tom, že daný „lepší“ kodek musí podporovat obě zařízení, protože v opačném případě je pro přenos využit základní kodek SBC. Ten se sice za poslední roky v rámci vylepšování specifikace Bluetooth proměnil z „nepoužitelný“ na „celkem dobrý“, nicméně na kodeky zaměřené za vysokou zvukovou kvalitu, jako jsou různé verze AptX, LDAC, LHDC, SSC... stále nemá.

Může se tedy stát, že si při výběru sluchátek podporu kvalitního kodeku pohlídáte, ale váš telefon nebo notebook jej od výrobce do vínku nedostal, a tak máte smůlu – opět hrajete jen tím základním kodekem. V případě, že máte v kapse iPhone, je mimo SBC jedinou volbou AAC, což je lepší než SBC, ale stále je to masivně komprimovaný formát. Aby to bylo složitější, záleží i na systémové implementaci kodeku a zde je nutné podotknout, že zde je Apple na špičce, takže AAC spojení s iPhonem bývá zvukově lepší než AAC spojení s telefony mnoha jiných značek. U nich dělá jiný kvalitnější kodek o poznání větší rozdíl.

Miniaturní externí vysílač

Spíše než výměna telefonu (tabletu, notebooku...) pouze kvůli zvuku, může být řešením svěřit bezdrátový přenos zvuku miniaturnímu externímu zařízení, kterému se v angličtině říká „dongle“, v češtině buď adaptér, nebo lidově „kolík“. Ten zapojíte do USB portu přehrávacího zařízení, přičemž se z pohledu systému chová jako externí zvukové zařízení.

Sennheiser HDB 630

Jeden takový Sennheiser přibaluje ke svým novým sluchátkům HDB630 a primárně v této kombinaci jsme jej vyzkoušeli. Koupit jej však můžete i samostatně a funguje se všemi sluchátky. Ale pochopitelně dává smysl jen u těch, které mají stejné pokročilé kodeky. Na to je třeba dát pozor, většina výrobců to ovšem ve specifikacích modelů uvádí. A pokud ne, zpravidla taková sluchátka za nákup ani nestojí.

Kodeky na výběr

Sennheiser BTD 700 podporuje kodeky SBC, LC3, AptX, aptX Adaptive, and aptX Lossless. Pojďme si je projít.

SBC je nedílnou součástí Bluetooth, takže jej dongle prostě umí, ale význam to může mít jen u opravdu starých zařízení. Novější Bluetooth kodeky (a zkoumaný adaptér má verzi 5.4) mají i lepší implementaci SBC.

Sennheiser Dongle Control

LC3 je poměrně nový kodek z dílny Fraunhoferova institutu a uplatňuje se zejména u takzvaného „LE Audio“, tedy u přenosů s nízkou energetickou náročností. Při nižších datových tocích nabízí lepší zvuk než SBC a má ambice jej postupně nahradit. Využívá se i u Auracastu, tedy vysílání z jednoho vysílače do většího množství sluchátek.

AptX je pokročilejší kodek od Qualcommu, a protože je dnes u mnoha telefonů přítomen, může se hodit u některých levnějších modelů nebo třeba modelů Huawei bez Google služeb a také u iPhonů (i když u Applu to díky kvalitní implementaci AAC není tak potřeba). Hodí se i při použití s notebooky, kde je naopak AptX poměrně vzácné.

Z hlediska kvality zvuku je nejdůležitější vlastností BTD-700 podpora AptX Adaptive a AptX Lossless, které zatím mimo top modelů některých značek v běžné výbavě telefonů a tabletů chybí.

U verze adaptive se datový tok automaticky dynamicky přizpůsobuje příjmovým podmínkám, přičemž v maximu dosahuje poměrně vysoké hodnoty 420 kbit/s. Pro audiofily je nejzásadnější verze Lossless, která dokáže prakticky „bit perfect“ přenést zvuk v CD kvalitě (44 kHz, 16 bit) a v nepříliš dramaticky ztrátovém režimu až 96 kHz, 24 bit). Zde může být rozdíl v kvalitě přehrávaného zvuku poměrně zásadní.

Trabl s aplikací

Použití dongle má samozřejmě i nevýhody. Obsadí vám USB port, což u počítače tak moc nevadí, ale u notebooku a tabletu tak během poslechu nemůžete zařízení nabíjet, případně jen bezdrátově.

Myslet je potřeba i na to, že při použití adaptéru sluchátka nemají přímé spojení se systémem zařízení, ale systém dongle vidí jako zvukové zařízení a další komunikace je už na něm. Při využití donglu nemůžete využít aplikaci pro nastavení a ovládání daných sluchátek – z pohledu systému nejsou sluchátka připojena.

Řešením je si sluchátka připojit napřímo do telefonu, v aplikaci vše nastavit, potom párování s telefonem zrušit a pro samotný poslech používat dongle – a případné změny poslechových režimů vyřešit ovladači na sluchátkách. Zrušení přímého párování s telefonem je zásadní, sluchátka se jinak připojí jak k telefonu, tak k donglu (multipoint, což tu nedává smysl) a mají tendenci zlobit.

BTD 700 a iPhone 16e
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630
7 fotografií

Samotný adaptér aplikaci pro Android a iOS nemá, vše uřídíte různými způsoby stisku jediného mechanického tlačítka – při prvních použitích to bude chtít návod k obsluze. Odezva je totiž vyjádřena změnou barvy signalizační diody a těch variant je poměrně hodně.

K dispozici je naopak aplikace pro Windows, kde můžete aktualizovat firmware adaptéru, případně upravit preferenci nastavení.

Jak to hraje

Rozdíly jsme vyzkoušeli s řadou starších i nových smartphonů, ve všech případech byla zdrojem zvuku streamovací aplikace Tidal s nejvyšším nastavením kvality. V poslechu se střídaly fantastické Sennheiser HDB 630, které mají sice jen průměrné elektronické potlačení okolního hluku, ale mimořádně povedenou zvukovou reprodukci – od plastických propracovaných basů přes plně a detailně prokreslené středy po neagresivní, ale výrazné a čisté výšky. V reprodukci je příjemný pořádek a i příjemný prostor a vzdušnost.

Smart Control Plus nabízí pro HDB 630 široké možnosti nastavení

A právě prostor a vzdušnost je to první, co zmizí po přepnutí na některý z obyčejnějších kodeků.

Výborných výsledků jsme dosahovali s AptX Adaptive, hůře s běžným AptX a AAC, nejhůře s SBC. Mimochodem, který kodek během přehrávání využívá právě váš telefon, se můžete podívat přímo v Androidu po rozkliknutí vývojářského menu.

Pro vyzkoušení AptX Lossless jsme využili Bose QuietComfort Ultra a musíme říci – tak dobře jsme daná sluchátka hrát ještě neslyšeli, z hlediska přenosu není co vytknout. Oproti HDB 630 mají o poznání lepší ANC, ale z hlediska zvuku novinka Sennheiseru vede.

Sennheiser HDB 630 stojí 12 490 Kč včetně donglu BTD 700. Samotný dongle stojí 1 290 Kč. Tedy stejně jako konkurenční Fiio BT11, který neumí Auracast a LC3, ale poradí si i s LDAC.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce

Motorový vůz McKeen

V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Chtěli byste bydlet ve vesmíru? Takto by to mohlo vypadat

Výhled z observatoře Cupola, kterou namontovali na stanici ISS

V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout....

Mnohá sluchátka mohou hrát lépe. Vyzkoušeli jsme „dongle“ s moderními kodeky

BTD 700 a iPhone 16e

Ani pečlivý výběr bezdrátových sluchátek nemusí přinést očekávané zvukové kvality. Na vině může být váš telefon, tablet nebo notebook, který sice má Bluetooth, ale již nemusí podporovat kompatibilní...

15. listopadu 2025

Zkáza Coventry před 85 lety. Dodnes někteří věří, že jej Churchill obětoval

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15....

Katedrála sv. Michala v Coventry zničená během náletu v noci ze 14. na 15. listopadu 1940 se stala jedním ze symbolů útoku nacistického Německa proti Británii. Během této noci 515 strojů německé...

15. listopadu 2025

Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče

Titulní stránka Rudého práva v den voleb

V neděli 15. listopadu 1925 šli občané první republiky k parlamentním volbám. „Kalná vlna volební vojny dostoupila vrcholu,“ psaly Lidové noviny. Pro jedny šlo o svátek demokracie, pro druhé o den...

15. listopadu 2025

Usínání je daleko rychlejší, než byste čekali. Trvá jen čtyři a půl minuty

Cestování za spánkem? Některé hotely se začínají zaměřovat na turisty, kteří...

Fyziologové považovali nástup spánku za postupný proces, při němž se činnost mozku pomalu mění. Podle nového výzkumu je však až překvapivě svižný. Skoro jako kdyby nám někdo zmáčkl kdesi na zátylku...

14. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání

Start rakety New Glenn s marsovskými sondami Escapade

Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat...

14. listopadu 2025  9:48

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

14. listopadu 2025

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

14. listopadu 2025

Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

Třetí HMS Ark Royal jde ke dnu poté, co ji během 2. světové války zasáhlo...

Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.

13. listopadu 2025  18:18

Drtivá většina lidí nepozná hudbu od AI, a to může být problém pro autory

Ilustrační snímek

Francouzská streamovací služba Deezer tento týden oznámila, že každý den dostává přibližně 50 tisíc skladeb, které jsou zcela vygenerovány umělou inteligencí. Spolu se zjištěním, že 97 % lidí...

13. listopadu 2025  11:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Největší diamant nehledejte na Zemi, musíte se podívat do vesmíru

Podle některých astronomů se v centru bílého trpaslíka BPM 37093 ukrývá diamant...

Diamanty nenajdeme pouze na Zemi. Je jich plný vesmír a někdy nám jejich miniaturní verze mohou padat na hlavu, když jsou součástí objektů, které k nám doputovaly z vesmíru. Ty mnohem větší však...

13. listopadu 2025

Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne

Technics SL-40CBT

Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.