Jako televizor jsme vždy označovali víceméně pasivní zařízení – uživatel vybral kanál, vstup nebo obsah v aplikaci, sedl si a koukal. Jenže nové televizory pomohou s večeří, naplánováním dovolené a pohlídají dění v domě.

Vision AI je pokračováním rozšiřování možností umělé inteligence do všech koutů domácnosti a veškerých druhů spotřební elektroniky. Ale zatímco u spousty zařízení na výstavišti ve Vegas visí nálepka „AI“ více či méně nezaslouženě, v tomto případě je zřejmé, že by to bez strojového učení a dalších prvků takzvané umělé inteligence takto opravdu nefungovalo.

Některé jsou vysloveně praktické. Třeba AI Live translate umí překládat titulky živě vysílaných pořadů aktuálně do sedmi jazyků, včetně němčiny, francouzštiny, španělštiny, nebo italštiny. K překladu využívají skrytých titulků obsažených ve vysílání, v budoucnu by teoreticky mohl překládat i přímo dialogy ze zvukové stopy.

AI překlad titulků u živě vysílaných pořadů

Jiné jsou spíše zajímavé. Třeba „click to search“, která po stisknutí AI tlačítka na dálkovém ovladači zobrazený obraz prozkoumá a rozpozná krajinu, objekty, osoby ... a vyhledá k nim relevantní informace. A protože systém využívá asistenta Bixbiho, který v posledních měsících „zmoudřel“ AI schopnostmi, nabídne vyhledání daných objektů v obchodech nebo umožní vyhledat cestu a ubytování v dané destinaci. Tyto funkce jsou personalizované podle aktuálního uživatele, a proto i nabízené výsledky zohledňují jeho preference.

A ano, je to v podstatě funkce „Zakroužkuj a hledej“, kterou známe z chytrých telefonů Galaxy.

Zaujala nás i funkce „Samsung Food“, kterou můžete použít, když je v záběru na obrazovce nějaké jídlo. Systém jej rozpozná, vyhledá a nabídne recept.

Samsung Food

A pokud má uživatel kompatibilní ledničku, může hned na její displej poslat patřičný recept.

Komunikace mezi spotřebiči ovšem nekončí jen u televizoru a ledničky. Z televizoru můžete zaúkolovat například vysavač, a protože i ten je vybaven mikrofonem sloužícím jako ouško asistenta Bixby, můžete jej požádat, aby kupříkladu zhasl lampu v ložnici.

Některé funkce jsou dostupné jen při sledování obsahu ze služby Samsung TV Plus, která však v ČR není dostupná a podle zástupců společnosti se to v dohledné době nemá změnit.

Pokročilé možnosti u Samsung TV Plus

Podle dění na obrazovce umí doporučit další vysílaný obsah, rozpoznat herce (podobně jako X-Ray u služby Amazon Prime Video) a nabídnout jejich životopisy nebo rovnou seznam dalších filmů, ve kterých je můžete vidět. Umí také rozpoznat scény u „on demand“ videa, a pokud chcete například přeskočit příliš krvavou scénu, stačí říci a televizor popojede na další vizuálně příjemnější okamžik pořadu.

Součástí Vision AI jsou i nástroje pro zpracování a vylepšení obrazu, které již v televizorech Samsung dříve měl – zejména AI Upscaling, HDR Remastering a přidává k nim nové Color Booster Pro pro vylepšení podání barev.

Z nových funkcí – tentokráte zcela nezávislých na AI – stojí za zmínku gestové ovládání chytrými hodinkami Galaxy Watch 4 a vyššími s operačním systémem verze 5 nebo novějším.

Ovládání TV pomocí chytrých hodinek

Rukou s hodinkami můžete vyvolat obslužné menu, pohybem ruky procházet položky a poklepem ukazováku a palce aktivovat ty vybrané. Sevření pěsti znamená krok zpět.

Na představené novinky v nabídce QLED, NeoQLED, MicroLED, RGB Micro LED a OLED televizorů se podíváme v jednom z dalších textů.