Tizen je v televizorech sázkou na jistotu, ale s pár háčky musíte počítat

Ve druhém díle našeho seriálu o televizních operačních systémech se podíváme na systém Tizen, který najdete v televizorech Samsung. Pro modelový rok 2023 je již v sedmé generaci, rozšiřuje své možnosti v oblasti podpory pro hráče her, a naopak v tichosti se o některé funkce odlehčil – například nemá funkci nahrávání a timeshift u televizního vysílání. Proč? Protože to podle statistik společnosti využívalo ani ne procento zákazníků. Ale to trochu předbíháme.

S aplikací i ovladačem

Instalaci zvládnete buď s pomocí průvodce s dálkovým ovladačem v ruce, nebo prostřednictvím telefonu a aplikace SmartThings. Tím se televizor automaticky registruje i do vašeho Samsung Account – mimochodem, své nastavení televizoru díky tomu můžete zálohovat do Samsung Cloudu. Dále zvolíte místo, místnost a název zařízení. Následuje identifikace zařízení ve vstupech, je potřeba je zapnout, nevyužitá přípojná místa pak v nabídce nevidíte. Nakonec přijde ladění kanálů TV, přihlášení ke Spotify, povolení adaptivního zvuku, adaptivní hlasitosti a adaptivního obrazu na základě obsahu a okolního prostředí.

U seznamu kanálů nás zarazilo, že jsou po naladění namíchané televizní a rozhlasové stanice, v menu je ale můžete snadno filtrovat. Při editaci kanálů lze vybrané smazat (v nabídce se pak neobjeví), nebo zamknout – sledování je pak možné jen po zadání PINu. Kanály lze také seřadit podle vlastní preference, jen pozor, tato volba je dostupná jen když máte zobrazeny všechny naladěné kanály, nikoli jen vyfiltrované TV či rádio. Dohromady je to maličko krkolomné, ale ve finále funkční. Nastavit si můžete pět různých skupin oblíbených kanálů.

EPG je přehledné

Dobrou zprávou je, že takto vyladěný seznam můžete exportovat na USB klíč a z něj nastavení nahrát do jiného kompatibilního televizoru Samsung. Horší zprávou pro ty, kteří sledují živé televizní vysílání, je, že chybí funkce nahrávání na připojený pevný disk a také timeshift. Výrobce spoléhá, že pro pohodlné sledování TV vysílání si divák předplatí některou z IPTV služeb.

Čímž se dostáváme k silné stránce systému Tizen. Podpora i lokálních aplikací pro video na přání a příjem televizního vysílání přes internet je totiž výtečná. Z VOD je tu Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Rakuten TV, Apple TV, FilmBox+, Voyo a platforma Twitch. Z IPTV/OTT služeb O2TV, Telly, Skylink Live TV, VodafoneTV, Lepší.TV, SledovaníTV, Magenta TV, Poda TV a další.

Škoda prázdna

Hlavní obrazovka je z první třetiny až poloviny prázdná, na jiných trzích jsou zde systémy nabídky obsahu, u nás však nejsou v provozu. Škoda, že tam není nějaký „náhradní program“. V českém prostředí tak obsah začíná až aplikační lištou skoro v polovině obrazovky. Najdete zde i ikonu aplikace Živé TV pro příjem televizního vysílání a ikony aplikací, jejichž pořadí lze měnit dle četnosti použití. Škoda, že jsou jen v jedné řadě, pokud si jich nainstalujete hodně, musíte scrollovat.

Pod aplikacemi je prostor pro „poslední otevřenou aplikaci“, v případě živého vysílání vidíte živý náhled. Níže pokračuje nabídka Netflixu, Prime Video. Vybočuje aplikace Disney, kde nabízený obsah více odpovídal reálně rozkoukaným pořadům a nabízí i přímý přístup k vyhledávání. Dále pokračují Youtube, Skylink ... bez ohledu na to, že jsme je neměli přihlášené. Je to prostě sponzorovaná plocha.

Hlavní obrazovka OS Tizen

I Tizen má pochopitelně vestavěný multimediální přehrávač. Poradil si se všemi moderními formáty, bohužel tradiční bolístkou televizorů Samsung je chybějící podpora zvukového formátu DTS a starších formátů DivX a Xvid. Jinak dobře fungovalo jak přehrávání z USB paměti, tak i síťového úložiště QNAP. Výborně fungovaly i titulky, včetně bohatých možností nastavení jejich podoby. Tam nemáme co vytknout.

Z dalších aplikací nás zaujal například Plex, tedy mediacentrum s filmovými, seriálovými a hudebními knihovnami, které mohou běžet na vašem NASu nebo počítači.

Televizory s OS Tizen nemají vestavěný Chromecast, uživatelé Applu mohou použít AirPlay, uživatelé Androidu buď aplikaci Smart View s telefony Samsung Galaxy (stačí jemně poklepat telefonem o hranu televizoru a propojení pro zrcadlení obsahu je automaticky vyvoláno), nebo aplikacemi třetích stran.

Titulky při sledování filmu z NASu – můžete je nastavit až ďábelským způsobem.

A pro hráče jsou tu cloudové herní služby Xbox Cloud Gaming a GeForce Now. O těch, stejně jako dalších funkcích systému Tizen, se kterými lze televizor používat jako terminál pro online kancelářský balík Office 365, pořídit na něm telekonference v Google Meet nebo využívat jako vzdálenou plochu pro svůj počítač, jsme již podrobně psali ve článku - Vyzkoušeli jsme pět funkcí televizorů Samsung, o kterých možná ani nevíte.

A zapomenout nesmíme na takzvaný SmartThings Hub, což je centrum pro kontrolu a ovládání prvků chytré domácnosti spolupracujících se systémem SmartThings. Můžete tak číst notifikace spotřebičů, podívat se na video, kdo zvoní u branky, zapnout světlo, vypnout zásuvku a podobně.

Co jsme naopak příliš nepochopili, je možnost přepínání účtů – pořadí aplikací na domovské obrazovce, jejich přihlášení, výběry kanálů, obrazové a zvukové nastavení ... vše stejné, nic se nemění. Snad se to vylepší v nějakém budoucím updatu, protože přizpůsobení obrazovky pro každého uživatele by bylo praktické.

Systém umí zobrazovat dva obrazy vedle sebe (PAP), vloženě v sobě (PIP) nebo vedle obrazu promítnout displej telefonu v portrétním režimu.

Potěší možnost rychlého vypnutí obrazu pro poslech pouze zvuku, možnost spárování bluetooth příslušenství jako sluchátek, klávesnice, myši nebo gamepadu.

Obraz na stěně

V případě, že byste měli Tizen v televizoru The Frame, jako my při psaní tohoto textu, tak v systému najdete i jednu speciální položku: Samsung Art Store. Zde si můžete předplatit vstup k špičkově nafoceným obrazům ze světových galerií, které pak můžete mít promítnuté na obrazovce ve chvíli, kdy by byl jinak vypnutý, a tedy černým obdélníkem.

Pohled do Art Gallery

V případě nových televizorů Frame s matnou obrazovkou je iluze obrazu velice dobrá, a především na matné obrazovce nejsou příliš patrné odrazy světla. Ale vždy je něco za něco, matné obrazovky v testech ukazují horší podání černé barvy oproti lesklým sourozencům.

Závěr

Velkou výhodou je široká podpora služeb, a to i lokálních, solidní multimediální schopnosti a možnost integrace do chytré domácnosti. Rozhraní systému je v poslední generaci trochu méně přehledné, což by třeba pro seniory mohla být komplikace a skvělé funkce pro hráče nebo nadšence do internetu věcí jim to nejspíš nevykompenzují. U základnějších řad může být odezva systému po delší době trochu pomalejší, podle návodů výrobce zpravidla pomůže resetování nastavení Smart Hubu.

A proč v titulku hovoříme o sázce na jistotu? Protože velmi pravděpodobně nebude problém využívat služby, které chcete, na výběr je jich opravdu spousta. Protože je (mimo základních modelů) dobře připravený i na hráče her. Protože je velmi dobře spojen s telefonem, zejména stejného výrobce. Dobré zkušenosti máme i se stabilitou systému.