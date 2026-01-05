3,3 metru obrazové parády. Samsung představil nový Micro RGB televizor

Václav Nývlt
  11:01
V Las Vegas se schyluje k zahájení veletrhu CES a tak přichází první novinky. Jako první se s nimi pochlubil Samsung a představil první 130" Micro RGB televizor na světě. A jak už to bývá, je však možné, že bude mít během pár desítek hodin konkurenci.

Nový 130" Micro RGB televizor R95H | foto: Samsung

Jeho menší – 115" / 292cm – loni představený bráška se již v Česku prodává a stojí 699 000 Kč. Podle dostupných informací se jich již několik opravdu prodalo. Cenu 130" / 330cm novinky ještě neznáme, ale lze předpokládat, že přesáhne tři čtvrtě milionu korun.

Nový 130" Micro RGB televizor R95H

Pokud chcete trochu ušetřit, najdete na trhu i 116" model od Hisense s maličko přátelštější cenovkou (zhruba 450 000 Kč). Nicméně v případě konkurentů nehledejte pojem „Micro RGB“, ale „RGB Mini-LED“, jak prakticky stejnou technologii nazvaly ostatní firmy.

O technologii micro RGB jsme hodně psali loni, kdy byly první modely s touto technologií uvedeny na trh. O technologii si tak podrobně můžete přečíst například v naší reportáži z veletrhu IFA:

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Vedle této highendové novinky Samsung během konference zmínil i ostatní řady televizorů – UHD, QLED a OLED – přičemž všechny modely dostanou funkce umělé inteligence „Vision AI Companion“ (většina zatím v ČR nefunguje). Jako první nabídne u highendových modelů nejnovější verzi HDR systému HDR10+ Advanced, kterým chce konkurovat licencovanému systému Dolby Vision 2 (mimo jiné proto, že licenční poplatky platit nechce a Dolby Vision tak tradičně nepodporuje). HDR10+ Advanced bude ještě letos podporovat streamovací služba Amazon Prime Video.

Do televizorů se také dostává otevřený systém prostorového zvuku, vyvinutý společně ve spolupráci s Googlem.

Do portfolia Samsungu letos přibude nová řada wi-fi reprosoustav Music Studio s poněkud netradičním designem.

Reprosoustava Samsung Music Studio

Zajímavostí je tlačítko pro okamžitý přístup k přednastavenému oblíbenému playlistu.

