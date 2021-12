Ještě lepší zážitek z filmu? Vyberte si k televizi ten správný soundbar

Není to tak, že by zvuk z televizorů byl vyloženě nekvalitní. Jenže i vzhledem k tenké konstrukci dnešních moderních přístrojů je logické, že ani špičkový televizor nemůže nabídnout úplně dokonalý zvukový zážitek. V televizoru vestavěné reproduktory určitě stačí na komfortní sledování zpravodajství či běžných pořadů, obzvlášť když v podstatě běží jako kulisa.

Když si však chcete zábavní obsah skutečně vychutnat, je dobré televizor doplnit i kvalitním ozvučením. A je jedno, zda chcete sledovat filmy, streamovat seriály, poslouchat záznamy koncertů nebo třeba hrát na obrazovce hry. Oněch řešení pro kvalitní ozvučení je celá řada, ovšem obzvláště pro interiéry, kde není místa nazbyt nebo kde je kladen důraz na minimalistický vzhled, jsou ideální takzvané soundbary, které představují ucelené řešení. „Soundbary existují v provedeních, která uspokojí široké nároky zákazníků,“ říká Miroslav Záhorec, produktový manažer TV/AV společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, která má na poli soundbarů široké portfolio.

Minimalistická elegance

Výhodou soundbarů je kromě zvukové kvality především jejich minimalistický vzhled, takže jimi lze snadno doplnit jakýkoli televizor i v místech, kde není na „velký“ audio systém dostatek místa nebo kam se tradiční sestava reproduktorů, zesilovače a dalších zařízení nehodí. Pokročilé funkce tu jednoduše zastane elegantní podlouhlý kvádr, který lze umístit třeba přímo pod televizor, ať už na stolek, nebo pověsit na zeď.

Samsung nabízí na poli soundbarů v zásadě tři kategorie řešení. „Základem jsou soundbary s bezdrátovým Bluetooth subwooferem, které přinášejí kvalitní zvuk za atraktivní cenu. Dále mohou zákazníci zvolit lifestylové soundbary s integrovaným basovým reproduktorem, které zároveň kladou důraz na design. A těm nejnáročnějším nabízíme soundbary Q-série, které kombinují perfektní zvuk, atraktivní design a špičkové funkce,“ uvádí Miroslav Záhorec, produktový manažer společnosti Samsung.

Funkce Samsung Q-Symphony

Soundbary jsou k dispozici v různých provedeních a cenových hladinách, od řešení se třemi integrovanými reproduktory až po modely s dvaceti dvěma reproduktory. U tohoto počtu reproduktorů navíc nemusí zůstat, mnohé soundbary Samsung disponují také možností připojit k nim bezdrátovou sadu Wireless Surround Kit, která promění váš obývák v kino s prostorovým zvukem.

Bezdrátové připojení jako standard

Bezdrátové připojení je mimochodem u soundbarů Samsung samozřejmostí. Ovšem právě z hlediska konektivity je potřeba soundbar vybírat trochu pečlivěji, než se na první pohled zdá. Zatímco všechny soundbary Samsung nabízejí možnost Bluetooth připojení k televizoru, zejména starší televizory i této značky Bluetooth mít nemusejí. Totéž platí pro možnost propojení přes wi-fi, kterou nabízí některé z vyšších modelů soundbarů Samsung.

Jeden ovladač pro TV i soundbar Všechny soundbary Samsung lze při propojení s televizory Samsung ovládat pomocí jediného dálkového ovládání One Remote Control. Soundbar lze jeho prostřednictvím zapnout a vypnout, regulovat hlasitost či zvukové efekty.

Pak ovšem musí přijít ke slovu připojení kabelem, ať již přes HDMI, nebo optickým vstupem. Některé modely však nabízejí jen některé z těchto řešení. „Kompatibilitu s vaším televizorem je třeba ověřit, ideální je, pokud přístroj disponuje alespoň optickým výstupem,“ říká Miroslav Záhorec z českého zastoupení značky Samsung.

Při výběru soundbaru nezapomínejte ani na to, že jednotlivé prvky sestavy (tedy samotný soundbar, případný subwoofer nebo doplňkové reproduktory) potřebují své vlastní napájení. „Ověřte si, že máte vše kam zapojit. Ideálně tak, aby byla kabeláž skryta,“ radí Miroslav Záhorec.

Kromě bohatších možností konektivity poskytují vyšší modelové řady soundbarů samozřejmě kvalitnější zvuk i širší sadu funkcí. Už u lifestylových soundbarů se setkáme třeba s funkcí Samsung Acoustic Beam, která pomáhá docílit prostorového efektu zvuku. Funkce Adaptivní zvuk pak optimalizuje výstup pro každou scénu. Soundbary lze také propojit s telefony Samsung pro snadné přehrávání hudby. Díky funkci AirPlay2 pak lze ke stejnému účelu využít i zařízení Apple.

Špičkové soundbary Q-série pak přinášejí podporu technologií Dolby Atmos a DTS:X, mají například i speciální herní režim Game Mode Pro a umí pracovat s bezztrátovým přenosem zvuku. Při instalaci pak samy dovedou optimalizovat zvuk pro daný prostor.

Pro každou příležitost

Vedle standardních „obývákových“ modelů Samsung nabízí i speciální kousky, které poslouží i v jiných případech. Jedním takovým je řešení Party Audio Box, speciální reproduktor, který šíří zvuk do dvou směrů a který dodá dokonalý rytmus každé párty. Další specialitou pak je lifestylový soundbar The Terrace, který je ideálním doplňkem stejnojmenného televizoru. Tento soundbar disponuje odolností vůči vodě a prachu podle specifikace IP55 a odolá teplotám od -30 do plus 50 °C. S ním si tedy užijete skvělý zvuk i na terase nebo v zahradním altánu.