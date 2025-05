Část 1/4

Samsung Odyssey 3D

Stereoskopický, prostorový, nebo chcete-li 3D obraz dnes dostanete do očí prakticky jen headsety pro virtuální realitu, případně na monitorech a noteboocích řady SpatialLabs od Aceru. Ty byly původně zaměřené hlavně na práci s 3D modely a objekty v CADových systémech (respektive prohlížení výsledků ve SpatialLabs prohlížeči), ale aktuálně jsou v aplikaci SpatialLabs TrueGame připraveny desítky titulů s optimalizací pro 3D zobrazení.

Do rukou se nám dostala novinka jednoho z největších hráčů na trhu herních monitorů, společnosti Samsung, přesněji model Odyssey 3D. Je to 27" UHD monitor s IPS LCD panelem, maximální obnovovací frekvencí 165 Hz a 1ms latencí z šedé do šedé. Monitor umí pro jednoho diváka zobrazit stereoskopický obraz bez brýlí a nabídnout mu tak velmi nevšední vizuální zážitek jak ve hrách, tak při přehrávání videa.

Jak to funguje technicky?

Zobrazovací displej je doplněn vrstvou lentrikulárních čoček, která umí světlo vyzařující displejem poslat do dvou směrů – očí diváka. Aby monitor řídil zobrazení tak, aby každé oko diváka vidělo přesně ten obraz, který je pro něj určen, sleduje oči diváka dvojice kamer. Ta hlídá nejen polohu očí, ale i kam zrovna směřují pohled (tedy funkce Eye Tracking a View Mapping) a zobrazení dynamicky přizpůsobuje.

Dvě kamery a dvě infračervené LED (okem svit nevidíte).

Ve chvíli, kdy není „3D režim“ aktivní, vypne se přídavná elektrooptická vrstva a světlo tak směřuje z displeje přímo k divákovi a není čočkami ovlivněno. Panel pak vypadá téměř „normálně“, jen je na poměry dnešních displejů poměrně lesklý. A i ve 2D je tam, kde se na obraz díváte trochu z úhlu, patrná lentrikulární struktura. Ne tak, aby mi to vadilo, dost na to, abych si všiml.

Historické okénko Před zhruba patnácti lety byly populární televizory, které dokázaly zobrazit stereoskopický (3D) obraz. Ve většině případů divák potřeboval brýle, které zajistily, aby každé oko dostalo svoji sadu obrázků a mozek si z nich mohl vytvořit prostorový vjem. V roce 2012 jsme dokonce testovali televizor Toshiba ZL2, který uměl pro až devět diváků vytvořit prostorový obraz bez brýlí. Využíval k tomu speciální vrstvu displeje, kameru vyhledávající obličeje diváků a výkonný signálový procesor. Televizor stál čtvrt milionu a dnes běžný 4K obraz jsme na něj tehdy mohli dostat jen ze speciálního harddiskového přehrávače, který nám k němu Toshiba z Japonské továrny poslala i s přednahranými obrazovými klipy. Vysoká cena nechala technologii „bez brýlí“ na okraji zájmu, nutnost nosit nepohodlné brýle postupně vytlačila celou 3D technologii. Bohužel zrovna ve chvíli, kdy se na trh dostaly levnější 4K zobrazovače, na kterých by i 3D obraz vypadal mnohem lépe.

K počítači je monitor připojen HDMI nebo DisplayPort kabelem, nutné je obě zařízení propojit i USB 3.0 kabelem, bez toho prostorový režim nespustíte. Bez něj nespustíte ani aplikaci Samsung Reality Hub, která stereoskopické zobrazení řídí. Mimochodem, ta je aktuálně pouze pro Windows.