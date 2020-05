Samsung, nebo Honor? Souboj true wireless sluchátek přinesl překvapení

Zcela bezdrátová sluchátka jsou u zákazníků stále oblíbenější volbou, a tak není divu, že se do jejich výroby pustili i přední výrobci chytrých telefonů. Telefon je pro zcela bezdrátová sluchátka nejčastějším partnerem a výrobci logicky předpokládají, že majitel telefonu zůstane věrný značce a utratí peníze i za sluchátka. Není to však nutné, sluchátka Honor Magic Earbuds včetně aplikace fungovala dobře na telefonu Galaxy S9+, stejně sluchátka Samsung Galaxy Buds Plus na telefonu Huawei P30 Pro.