Dobře maskovaná elektronika zahraje z televize i internetu a potěší oko

Las Vegas (od zpravodaje Technet.iDNES.cz) - Do modelové řady „vypadám jako obraz na zdi, ale ve skutečnosti jsem ...“ The Frame přibývají po televizorech i reprosoustavy. Mohou stát na podstavci nebo viset na zdi, zvuk do nich proudí bezdrátově. Mezi prvními jsme je viděli na veletrhu CES v Las Vegas.