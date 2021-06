Dražší televize v Česku ještě nebyla. Luxusní MICRO LED stojí čtyři miliony a má úhlopříčku skoro tři metry

Vynikající jas, sytá černá barva a špičková kvalita obrazu. To slibuje řada televizí na trhu. Ovšem Samsung jde ještě dál, a díky technologii MICRO LED tyto vlastnosti vkládá i do televizí nové modelové řady o opravdu velkorysých rozměrech – úhlopříčce 110’’ (279 cm). Díky speciální technologii se nemusíte bát, že byste za pár let museli kupovat novou. Anorganické LED diody totiž brání vypalování obrazu, a ten tak svou kvalitu neztrácí ani po letech používání.

Pojďme se však podívat na samotnou technologii MICRO LED. Obrazovky s touto novinkou jsou vybaveny mikrometrovými LED diodami, díky nimž není zapotřebí žádné dodatečné podsvícení a barevné filtry známé z konvenčních LED obrazovek. MICRO LED diody jsou převratné v tom, že produkují vlastní světlo, a díky tomu obraz vyniká špičkovým barevným podáním a jasem. Skládá se ze 24 milionů samostatně ovládaných diod. K přednostem patří i designové provedení Monolith s poměrem obrazovky k tělu v hodnotě přes 99 %, což jinými slovy znamená, že není vidět žádný rámeček!

Úhlopříčka sedm a půl metru

Samotná technologie MICRO LED přitom není žádná novinka, Samsung ji představil už v roce 2018. To ale ještě nebylo úplně v podobě, kdy by si ji lidé mohli pořídit do svých obývacích pokojů. Tehdy ji totiž společnost prezentovala v konfigurovatelném modulárním systému s názvem The Wall neboli Zeď. Princip spočíval v tom, že se pomocí většího množství obrazovek dala složit televizní stěna s ohromující úhlopříčkou 292 palců, což je 742 cm. Samozřejmě to vyžadovalo profesionální instalaci a The Wall byla určena spíše do firemního nebo průmyslového prostředí. V České republice si ji pořídila například společnost Škoda Auto, která na ní prezentuje vývoj nových vozů.

Jen tři roky stačily k tomu, aby se Samsung posunul dál, a pokud si doma chcete dopřát nejpokrokovější obrazovou technologii, stačí si ji objednat nebo koupit v kamenném obchodě.

Čtyři obrazy v jednom

Kvůli obří obrazovce o úhlopříčce 110’’, kterou MICRO LED nabízí, Samsung navíc vylepšil i inteligentní funkce systému Smart TV. K dispozici je například funkce 4Vue (Quad View), díky níž lze na obrazovce zobrazit až čtyři samostatné obrazy z různých zdrojů. Pokud v jednu chvíli dávají hokej, tenis, fotbal nebo oblíbený seriál, klidně si je pusťte všechny najednou. Funkci jistě ocení i příznivci her. MICRO LED televizor vyniká rovněž špičkovým zvukem. Jedná se o technologii Majestic Sound s prostorovým provedením 5.1, který nepotřebuje žádné další externí reproduktory, takže se z běžné domácnosti stane luxusní kino. K televizi lze připojit též různá externí zařízení a zobrazit i jednotlivá okna nebo například různé pohledy na tutéž scénu.

Instalaci obřího televizoru provádí přímo Samsung a je v ceně přijímače. Obrazovka se skládá ze dvou subpanelů, proto je nutná jejich kalibrace na místě instalace. Součástí balení je i držák na stěnu. V případě, že by divák preferoval spíše stojan, lze jej dokoupit jako příslušenství. Unikátní televizor Samsung nabízí prostřednictvím svého e-shopu na Samsung.cz nebo vybraných prodejců elektroniky a vyřízení objednávky trvá čtyři až osm týdnů.

MICRO LED totiž není fyzicky v České republice, výrobce ho bude dovážet na základě individuálních objednávek. Zájemci si jej mohou prohlédnout například v showroomech Samsungu v Londýně nebo Frankfurtu. Tuzemským zákazníkům ale firma nabízí osobní konzultaci s českým produktovým manažerem. A cena prvního MICRO LED televizoru na světě? Odpovídá jeho velikosti: 3 999 990 Kč.