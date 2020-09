Samsung nás protáhl virtuálním domem, za novinkami se musíte přestěhovat

Virtuálním domem nás provázeli produktoví manažeři jednotlivých kategorií, kteří se zobrazovali na rozmístěných televizorech či tabletech, ale někdy i jen tak v prostoru – to když jste pomocí myši nebo klávesnice otočil svůj pohled v rámci místnosti někam, kde žádný zobrazovač nebyl.

Takových míst ale nebylo mnoho, protože v obýváku vysel na stěně již na CESu představený QLED televizor Q950, v šatně se točil námi již zrecenzovaný The Sero a nechyběl ani na terase, protože výrobce konečně uvedl na trh, bohužel ne český, i speciální televizor Terrace.

Ten je připraven odolávat nepřízni počasí, takže nabízí odolnost IP 55, schopnost pracovat při nízkých a vysokých teplotách, účinnou antireflexní vrstvu proti nechtěným odleskům a vysoký jasový výkon, aby byl obraz dostatečně kontrastní při denním sledování.

Takzvaná „media room“ se obešla bez televizoru, zde totiž Samsung představil projektor The Premiere.



Poměrně kompaktní zařízení pracuje s projekcí na krátkou vzdálenost, což znamená, že jej stačí postavit na skříňku kousek před projekční plochu, což oproti konvenčnímu projektoru hodně usnadňuje instalaci. Projektor je takto schopen vytvořit obraz o úhlopříčce až 130" (tj. 3,3 metru), přičemž světelným zdrojem jsou tři barevné laserové zdroje, které dovedou vytvořit jas 2800 ANSI lumenů (to je dost i pro ne příliš zatemněnou místnost), přičemž jako první projektor na světe se pyšní certifikací HDR10+ a tedy i schopností promítat obraz s vysokým dynamickým rozsahem v daném formátu.



Součástí projektoru je i zvuková část s konfigurací 4.2 a celkovým výkonem 40 W. Dobrou zprávou je, že projektor má v sobě kompletní smart TV prostředí s operačním systémem Tizen a dle dostupných informací i DVB-T2/S2 tuner, takže může přijímat i televizní vysílání.



Virtuální „hands-on“

Jedinou z podstatných výhod fyzické přítomnosti na veletrhu bývá možnost si produkty fyzicky prohlédnout a „osahat“.

Samsung se pokusil tyto „hands-on“ chvíle zprostředkovat pomocí QR kódu, který po naskenování chytrým telefonem vedl na 360° model promítaný na displej pomocí rozšířené reality.



No, osahání a vyzkoušení produktu to sice ani v nejmenším nenahradilo, ale za zajímavé zpestření to považovat můžeme. Mimochodem, na screenshotech vidíme nový superširokoúhlý (poměr stran 32:9) herní QLED monitor Oddysey G9 s rozlišením 5120 × 1440 pixelů, obrazovou frekvencí 240 Hz a technologií FreeSync.