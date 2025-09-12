LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Václav Nývlt
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku na podobných představeních poťouchle poukazovat na nedostatky, zde jsme užasle mlčeli.
Sony miniLED RGB

Sony miniLED RGB | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

LED podsvětlení
RGB LED podsvětlení
Sony miniLED RGB
„Hrubý obraz" RGB miniLED podsvětlení na televizoru Hisense – teprve nad ním je...
6 fotografií

Standardním konstrukčním řešením LCD televizorů je bílé podsvětlení, respektive modré LED a vrstva kvantových teček, ve které se část modrého světla absorbuje a pomocí této energie naopak vyzáří světlo červené a zelené – a k panelu tedy dohromady míří světlo bílé.

Na veletrhu IFA několik firem předvádělo podsvětlení, kde místo matice modrých diod byly použity elementy s trojicí diod v základních barvách, tedy RGB. Ty jsou dohromady schopné vyzářit širokou škálu barev tak, aby odpovídala barvám v odpovídajícím místu obrazu. Zjednodušeně řečeno, podsvětlení zde tvoří barevný obraz, jen v nižším rozlišení, na který se pak divá divák.

LED podsvětlení

RGB LED podsvětlení

Výsledkem je široký barevný prostor, prototyp pokrýval 99 % barevného prostoru DCI-P3 a přibližně 90 % standardu ITU-R BT.2020. Zároveň obrazovka dosahuje jasového výkonu 4000 nitů, a to nikoli v bílém, ale barevném světle. Což znamená, že i s rostoucím jasem barvy neblednou a zachovávají si správnou sytost – při přímém srovnání dokonce lepší než stájový QD OLED kolega. Potvrdit můžeme i velmi široké pozorovací úhly.

Slabinou LCD televizorů bývá takzvaný „blooming“, tedy prosvicování podsvětlení. To nastává v místech rozhraní tmavého obrazu s velmi jasným objektem – podsvětlení dodávající vysoký jas pro daný objekt mírně přesvicuje i do tmavého okolí. To nastává i u novinky, ale protože nejde o bílé světlo, ale světlo v barvě daného objektu, tak je to pro lidské oko mnohem méně nápadné a významně přirozenější.

Detail RGB miniLED podsvětlení

Počet samostatně ovládaných zón podsvětlení (tedy jemnost „local dimming“) zástupci Sony nepotvrdili, pohybovat by se mělo v řádů jednotek tisíc.

Jasový výkon byl v ukázkách opravdu extrémní, blyštivé efekty v animáku Frozen doslova zářily z obrazovky, překvapením bylo zobrazení krbu s živým ohněm – ve srovnání s konkurenty vypadal reálněji a nebudeme přehánět, když řekneme, že jsme z obrazovky skoro cítili sálat teplo (aniž by se nějak zahřívala).

Jak nám v rozhovoru upřesnil pan Daisuke Nezu, šéf divize domácích produktů Sony, prototyp je výsledkem čtyřleté práce vývojového oddělení, přičemž nejtěžší bylo správné nastavení řízení podsvětlení. Tím, že se u každého bodu separátně řídí tři různé barvy, je navíc potřeba spousta výkonu – což je i důvodem, proč se RGB panely v televizorech neuchytily dříve (a to první pokus proběhl v roce 2004).

Hisense už prodává, Samsung chystá

Zatímco u Sony jsme RGB miniLED viděli ve formě prototypu, na stánku Hisense již hrál finální produkt, který je možné objednat. A ačkoli na expozici vypadal obraz výborně, v zatemněné místnosti při srovnání s microRGB od Samsungu (Hisense zde byl maskovaný, ale zbytečně, jiný 116" RGB miniLED na trhu není) bylo více než zřejmé, že jej sice na trh uvedli jako první, ale rozhodně ne doladěný. V tmavých scénách byl patrný zřetelný blooming a kazil celkový dojem. Na druhou stranu, měl lepší barevnou stabilitu při pohledu z boků než zmíněný Samsung. Ale ten zatím není v prodeji a tam může výrobce ještě leccos „poladit“.

Samsung svoji RGB technologii nazval microRGB, čímž zmatení názvosloví dotáhl k dokonalosti, protože zároveň nabízí microLED televizory s úplně jinou zobrazovací technologií. Ještě není na trhu a model nemá název, ale byl k vidění jak v demozóně po novináře, tak mezi exponáty. Podle výrobce dosahuje stoprocentního pokrytí barevného prostoru BT.2020, a ačkoli neupřesnil jasový výkon, předpokládá se, že bude dosahovat nebo lehce překonávat 4000 nitů.

„Hrubý obraz" RGB miniLED podsvětlení na televizoru Hisense – teprve nad ním je panel, který tvoří finální obraz.

RGB miniLED (Hisense) vs microRGB (Samsung) – pouze ilustrační, z fotografie nelze hodnotit.

Dojmy z prezentace byly spíše rozporuplné. Podle vystavujících zástupců společnosti byl ve standardním obrazovém režimu a nedovolili nám přepnout na jiný. Viděli jsme tak obraz, který vás v obchodě dokáže „vystřelit z kecek“, ale byl příliš intenzivní, ukrutně saturovaný a pro oči až nepříjemný a v některých scénách ztrácel detailnost kresby – protože to prostě „přepálil“. Ze zkušeností víme, že Samsung nabízí obrazové režimy s vysokou barevnou věrností, bohužel jsme jej neměli možnost vidět.

Zdá se, že pro modelový rok 2026 se dostane do prodeje nová generace LCD televizorů určená nejnáročnějším divákům.

Samozřejmě začíná být více palčivá otázka kvality obsahu – ve streamovacích službách je sice mnoho titulů ve 4K HDR, ale na velkých úhlopříčkách si lze leckdy všimnout nedostatků daných nižším datovým tokem. Pan Daisuke Nezu ze společnosti Sony nám však potvrdil, že firemní služba Sony Core, kde lze najít tituly s podstatně vyšším datovým tokem až 80 Mbit/s (Pure Stream) a mnoho IMAXových titulů, se postupně mění z „bonusové“ na komerční a majitelé televizorů Sony, konzolí Playstation a telefonů Xperia si ji budou moci regulérně předplatit a sledovat všechny tituly, nikoli jen vyčerpat „deset kreditů“ zakoupných s novým televizorem. Kdy dojde na Český trh, ale zatím jisté není.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Na večerní obloze se v neděli 7. září 2025 odehraje mimořádné astronomické představení – úplné zatmění Měsíce, takzvaný krvavý Měsíc. Jedná se o první podobný úkaz, který bude v České republice...

Philips představil levnější chytré žárovky, zvládnou většinu triků

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Nová řada žárovek Hue Essentials míří na spořivé zákazníky, kteří chtějí veškeré funkce osvětlení Philips Hue, ale smíří se několika kompromisy. Společnost Signify na veletrhu IFA představila také...

Zvláštní úkaz na nebi. Nedělní večer ovládlo zatmění Měsíce

Možná si vzpomínáte, že jsme v srpnu mohli sledovat tzv. černý Měsíc, což však nemá nic společného s barvou naší přirozené oběžnice. V neděli večer byla možnost sledovat opravdový tmavý Měsíc. Přes...

Samsung bude stavět modulární domy, technici nastaví i chytrou domácnost

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Chytré domy včetně všech technologií, spotřebičů, jejich propojení a konfigurace tak, že se stačí nastěhovat a přihlásit do systému, chce i v Evropě nabízet společnost Samsung. Ukázkový dům na...

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

12. září 2025

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

vydáno 12. září 2025

Konec ostudy. Spotify nabídne muziku v důstojné kvalitě, cenou překvapili

Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se na to čekalo. Uživatelům Spotify Premium přibude v aplikacích volba pro přehrávání hudby v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC a to až do varianty 44,1 kHz a 24...

11. září 2025  20:10

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...

11. září 2025  7:50

Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později

Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...

11. září 2025

Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník

Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný...

11. září 2025

Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba

Premium

Trojice harvardských ekonomů vedená Ashleym Nunesem si položila v titulku článku pro vědecký časopis Nature provokativní otázku: Ceny baterií klesají... Tak proč jsou elektromobily stále tak drahé?...

11. září 2025

Dispečeři proti sobě před 49 lety poslali dvě letadla. Nikdo nepřežil

Před 49 lety se v desetikilometrové výšce nad tehdejší Jugoslávií nedaleko Záhřebu srazila dvě dopravní letadla. Nejhorší letecká nehoda v historii země a ve své době nejvážnější srážka ve vzduchu si...

10. září 2025  19:16

Hloupost, nebo inovace? U „schodolezu“ pro vysavač si sami nejsme jistí

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Moderní robotické vysavače sice umí překonávat některé překážky, ale vždy jen v rámci jednotek centimetrů. Na veletrhu IFA byl představen robot, který dokáže vysavač dopravit do jiného patra domu a...

10. září 2025  12:30

Vyzkoušejte chytré zkratky, tajné čáry ve Windows či kouzla s Notepadem

Objevte skryté triky Windows, Wordu i Edge, které vám ušetří čas i nervy. Od převodu obrázků přes nouzový restart a správu RAM v Edge až po návrat klasického Poznámkového bloku. Přinášíme přehled...

10. září 2025

ANKETA: Vyberte nejlepší příběh modelu a vyhrajte plastikovou stavebnici

Soutěž

Vrcholí letní soutěž magazínu Technet s názvem Příběh mého modelu. Nyní vyhlašujeme čtenářskou anketu k druhému kolu soutěže. Nebude to nic jednoduchého. Modely, které se v obou kolech sešly,...

10. září 2025

Nová sluchátka AirPods Pro 3 zastanou překladatele a spočítají kalorie

Apple představil již třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Do vínku dostala vylepšený zvuk, nové funkce a delší výdrž na jedno nabití.

9. září 2025  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.