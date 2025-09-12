Standardním konstrukčním řešením LCD televizorů je bílé podsvětlení, respektive modré LED a vrstva kvantových teček, ve které se část modrého světla absorbuje a pomocí této energie naopak vyzáří světlo červené a zelené – a k panelu tedy dohromady míří světlo bílé.
Na veletrhu IFA několik firem předvádělo podsvětlení, kde místo matice modrých diod byly použity elementy s trojicí diod v základních barvách, tedy RGB. Ty jsou dohromady schopné vyzářit širokou škálu barev tak, aby odpovídala barvám v odpovídajícím místu obrazu. Zjednodušeně řečeno, podsvětlení zde tvoří barevný obraz, jen v nižším rozlišení, na který se pak divá divák.
Výsledkem je široký barevný prostor, prototyp pokrýval 99 % barevného prostoru DCI-P3 a přibližně 90 % standardu ITU-R BT.2020. Zároveň obrazovka dosahuje jasového výkonu 4000 nitů, a to nikoli v bílém, ale barevném světle. Což znamená, že i s rostoucím jasem barvy neblednou a zachovávají si správnou sytost – při přímém srovnání dokonce lepší než stájový QD OLED kolega. Potvrdit můžeme i velmi široké pozorovací úhly.
Slabinou LCD televizorů bývá takzvaný „blooming“, tedy prosvicování podsvětlení. To nastává v místech rozhraní tmavého obrazu s velmi jasným objektem – podsvětlení dodávající vysoký jas pro daný objekt mírně přesvicuje i do tmavého okolí. To nastává i u novinky, ale protože nejde o bílé světlo, ale světlo v barvě daného objektu, tak je to pro lidské oko mnohem méně nápadné a významně přirozenější.
Počet samostatně ovládaných zón podsvětlení (tedy jemnost „local dimming“) zástupci Sony nepotvrdili, pohybovat by se mělo v řádů jednotek tisíc.
Jasový výkon byl v ukázkách opravdu extrémní, blyštivé efekty v animáku Frozen doslova zářily z obrazovky, překvapením bylo zobrazení krbu s živým ohněm – ve srovnání s konkurenty vypadal reálněji a nebudeme přehánět, když řekneme, že jsme z obrazovky skoro cítili sálat teplo (aniž by se nějak zahřívala).
Jak nám v rozhovoru upřesnil pan Daisuke Nezu, šéf divize domácích produktů Sony, prototyp je výsledkem čtyřleté práce vývojového oddělení, přičemž nejtěžší bylo správné nastavení řízení podsvětlení. Tím, že se u každého bodu separátně řídí tři různé barvy, je navíc potřeba spousta výkonu – což je i důvodem, proč se RGB panely v televizorech neuchytily dříve (a to první pokus proběhl v roce 2004).
Hisense už prodává, Samsung chystá
Zatímco u Sony jsme RGB miniLED viděli ve formě prototypu, na stánku Hisense již hrál finální produkt, který je možné objednat. A ačkoli na expozici vypadal obraz výborně, v zatemněné místnosti při srovnání s microRGB od Samsungu (Hisense zde byl maskovaný, ale zbytečně, jiný 116" RGB miniLED na trhu není) bylo více než zřejmé, že jej sice na trh uvedli jako první, ale rozhodně ne doladěný. V tmavých scénách byl patrný zřetelný blooming a kazil celkový dojem. Na druhou stranu, měl lepší barevnou stabilitu při pohledu z boků než zmíněný Samsung. Ale ten zatím není v prodeji a tam může výrobce ještě leccos „poladit“.
Samsung svoji RGB technologii nazval microRGB, čímž zmatení názvosloví dotáhl k dokonalosti, protože zároveň nabízí microLED televizory s úplně jinou zobrazovací technologií. Ještě není na trhu a model nemá název, ale byl k vidění jak v demozóně po novináře, tak mezi exponáty. Podle výrobce dosahuje stoprocentního pokrytí barevného prostoru BT.2020, a ačkoli neupřesnil jasový výkon, předpokládá se, že bude dosahovat nebo lehce překonávat 4000 nitů.
„Hrubý obraz" RGB miniLED podsvětlení na televizoru Hisense – teprve nad ním je panel, který tvoří finální obraz.
Dojmy z prezentace byly spíše rozporuplné. Podle vystavujících zástupců společnosti byl ve standardním obrazovém režimu a nedovolili nám přepnout na jiný. Viděli jsme tak obraz, který vás v obchodě dokáže „vystřelit z kecek“, ale byl příliš intenzivní, ukrutně saturovaný a pro oči až nepříjemný a v některých scénách ztrácel detailnost kresby – protože to prostě „přepálil“. Ze zkušeností víme, že Samsung nabízí obrazové režimy s vysokou barevnou věrností, bohužel jsme jej neměli možnost vidět.
Zdá se, že pro modelový rok 2026 se dostane do prodeje nová generace LCD televizorů určená nejnáročnějším divákům.
Samozřejmě začíná být více palčivá otázka kvality obsahu – ve streamovacích službách je sice mnoho titulů ve 4K HDR, ale na velkých úhlopříčkách si lze leckdy všimnout nedostatků daných nižším datovým tokem. Pan Daisuke Nezu ze společnosti Sony nám však potvrdil, že firemní služba Sony Core, kde lze najít tituly s podstatně vyšším datovým tokem až 80 Mbit/s (Pure Stream) a mnoho IMAXových titulů, se postupně mění z „bonusové“ na komerční a majitelé televizorů Sony, konzolí Playstation a telefonů Xperia si ji budou moci regulérně předplatit a sledovat všechny tituly, nikoli jen vyčerpat „deset kreditů“ zakoupných s novým televizorem. Kdy dojde na Český trh, ale zatím jisté není.