Designová perla nabitá výkonem: aktivní reprosoustavy Cabasse Pearl Akoya

Lidově se jim říká „reprobedny“, ale už dávno neplatí, že musí jít konstrukčně o „bedny“. Jednou z tvarových možností, která má navíc oporu v akustice, je koule. Uvnitř ozvučnice nevzniká stojaté vlnění a kulatost vnější části zamezuje parazitním odrazům kolem membrán. Přísně kulatý tvar si navíc žádá koaxiální umístění reproduktorů – výškový je uprostřed středobasového, což zlepšuje jejich souhru a pozitivně se odráží na prostorové lokalizaci jednotlivých zvuků. A přesně podle těchto premis jsou vytvořeny i aktivní reprosoustavy Pearl Akoya od francouzské společnosti Cabasse.

Ačkoli by se tak z různých důvodů mohlo zdát, Cabasse není žádnou designovou značkou, ale technologickou firmou s docela zajímavým oddělením výzkumu a vývoje. Mezi výsledky můžeme zmínit například první dvoupásmové koaxiální reprosoustavy pro použití v kinosálech (1952), podvodní reprosoustavy pro francouzské námořnictvo (1965) nebo třeba ozvučení letadlové lodi Charles de Gaulle systémem vysoce citlivých – 117 dB – hornových reproduktorů (1998).

Nejvíce se ale vývoj točí kolem koaxiálního uspořádání měničů, materiálů a konstrukcí membrán a právě kulatými ozvučnicemi – ostatně těmi se pyšní i vrcholové modely aktivních reprosoustav La Sphere a L Oceán, kterých si cení na 4,5, respektive 2,5 milionu korun. Testovaná Pearl Akoya se tak řadí spíše mezi menší a levnější modely.

Skoro kilowatt na kanál

Cabasse Pearl Akoya jsou poměrně malé reprososustavy – průřez ozvučnicí je jen 22 centimetrů, přičemž středový reproduktor na čele soustavy má průměr 13 centimetrů, basový na zadní straně 17 centimetrů. Reprosoustavy jsou aktivní, což znamená, že v sobě ukrývají i zesilovače. V každé jsou tři – 300W pro výškový, 300W pro středový, 450W pro basový měnič (vše RMS, bez udání tolerance). Je to výkon, který samozřejmě v domácích podmínkách neuplatníte (maximální akustický tlak stereopáru je podle výrobce 121 dB a to je o zdraví), ale je dobře vědět, že se soustavy v dynamických pasážích nedostanou do úzkých.

Kvůli napájení zesilovačů musí být každá soustava zapojena do elektrické sítě, což je jediný kabel, který od nich nutně musí vést. Se všemi možnými digitálními zdroji se umí propojit pomocí wi-fi, ale pokud bych si je instaloval já, vedl bych vedle napájecích kabelu vždy ještě jeden ethernetový od routeru – reakce na ovládací povely jsou pak překvapivě o trochu svižnější.



Aplikace Stream Control

Ačkoli ke každé soustavě dostanete dálkový ovladač, ten hlavní nástroj je aplikace Cabasse Stream Control pro chytré telefony a tablety.

V té projdete i úvodní konfiguraci reprosoustav, včetně toho, zda v síti nalezené soustavy pracují v monofonním režimu (každá v jedné místnosti), nebo společně tvoří stereofonní pár – což pro poslech rozhodně doporučujeme, zvlášť v případě Perla Akoya. Blíže se k tomu vrátíme u poslechu. Součástí úvodní konfigurace je i automatická kalibrace v poslechovém prostoru – každá soustava si zahraje sekvenci testovacích signálů a pomocí vestavěných mikrofonů si poslechne, jak se na zvuku podepíše akustika místnosti a její neblahé vlivy se snaží kompenzovat. Pokud byste chtěli ovlivnit charakter reprodukce, vybírat lze jen z přednastavených ekvalizačních úprav high tone, neutral, low a very low – ty poslední dvě se podle výrobce hodí pro použití v exteriéru.

Aplikaci budete používat i pro přehrávání, čímž se dostáváme k první větší kritice. Reprosoustavy nepodporují streamovací technologie Apple AirPlay a Google Chromecast, což je škoda zejména na uživatelském komfortu. Jediný způsob, jak si něco pustit bez firemní aplikace, je Spotify – soustavy umí Spotify Connect, takže komunikují přímo se servery Spotify a aplikace Spotify pak slouží pro ovládání přehrávání.

Cabasse Stream Control

Všechny ostatní podporované služby – Deezer, Napster, Qobuz, Tidal – musíte přihlásit v prostředí aplikace Stream Control a v této aplikaci pak veškeré ovládání přehrávání probíhá. Které aplikace budete používat, si vyberete z menu, ostatní se schovají, aby v uživatelském rozhraní nepřekážely. Nejvíce jsme používali službu Tidal a vše fungovalo spolehlivě, jen si musíte zvyknout na jinou logiku ovládání, než má nativní aplikace dané služby. V aplikaci Stream Control je i sekce internetových rádií, která je bohatá a hezky tříděná.



Prostřednictvím aplikace se dostanete i k hudbě uložené na svém telefonu nebo třeba síťovém úložišti – my jsme vyzkoušeli s NASem QNAO TS-251 a fungovalo to výborně. Když se do zadního microUSB portu na reprosoustavách zapojí USB paměť, vidíte je v aplikaci a hrajete z nich podle chuti.

Fyzická přípojná místa

Na zadní stěně reprosoustav najdete i dva zvukové vstupy – optický digitální a analogový. Je jedno, do které reprosoustavy zdroje zvuku do vstupů připojíte, ale musíte ji v aplikaci vybrat jako hlavní (řídící) reprosoustavu – jinak ve volbě vstupů nevědomky vybíráte vstupy na druhé reprosoustavě a nehraje logicky nic.

Reprodukce z připojeného CD přehrávače fungovala dle očekávání, problematické až nemožné je ale připojení televizoru – v režimu hi-fi má signál volitelnou latenci od 1000ms výše, v režimu TV od 200ms výše. I u „nejrychlejšího“ nastavení však pohyb úst na obrazovce neodpovídal zvuku.



Reprosoustavy lze připojit i pomocí Bluetooth, ale to je v dané kategorii spíše nouzové řešení.

V provozu a poslech

Zvuk páru soustav je vždy dokonale časově sladěn, o to nikdo nemusí mít obavy. Reakce na povely se ale někdy o zlomek sekundy rozchází, což působí zvláštně. Některé povely jsou doprovázeny lupnutím, i to bychom v této kategorii nečekali. V některých situacích je odchylka reakcí reprosoustav i vteřina. Reakce se zkrátí a lupnutí prakticky zmizí při využití kabelového spojení s routerem. Je možné, že se tyto jevy budou individuálně měnit podle vzdálenosti od routeru – náš je o patro výše, nicméně síla signálu je beproblémová a s jinými zařízeními nenastaly žádné komplikace.

Dálkovému Bluetooth ovladači někdy po delší nečinnosti chvíli trvá, než se se soustavami spojí, ale pak funguje podle představ. Většinu věcí uřídíte tlačítky, hlasitost pak rotačním okružím. Napájen je knoflíkovou baterií, je lepší mít v šuplíku vždy náhradní.

Zvuk je velmi rychlý, dynamický, líbivý, hřejivý a teplý. Zřetelný je důraz na basy, jak je u Cabasse zvykem. Umí zahrát celkem hluboko, ale spíše kinově – basy jsou mohutné, ale nijak extra detailní. Vzhledem k velikosti soustav zní až neuvěřitelně. Výšky jsou v dobrém slova smyslu ostře řezané, což pomáhá i slušnému vykreslení prostoru. Vokál je plný, výrazný a medový, dostatečnou vervu mají i strunné a dechové nástroje, s detaily se ale ve středech spíše šetří. Celkově příjemné.

Hlasitý poslech rocku není jejich doménou, kytary jsou sice správně ostré, bicí svižné, ale jak se říká, „objem nenahradíš“, a tak důraz kopáků a celková mohutnost tvrdé hudbě chybí. Mohutnost je kupodivu lepší u vážné hudby, energie varhan není vůbec špatná, i když – jak jsme již psali – basy zní víc subwooferově a důraz na mohutnost předčí detaily a původní charakter.



Nejsou to audiofilní bedny pro soustředěný poslech s vychutnáváním prostoru, atmosféry, detailů a nuancí. Jsou to designové malé reprosoustavy s frekvenčně bohatým, plným, hutným a medově příjemným projevem. Jen počítejte s tím, že výškové reproduktory zde mají užší směrovou charakteristiku a mimo poslechovou osu výšek rychle ubývá.

Sečteno a podrtženo

Jedna reprosoustava Pearl Akoya přijde na 42 990 Kč, stojan na 7 990 Kč, stereofonní pár tak přijde na 102 000 Kč. Pokud hledáte aktivní reprosoustavy s co nejlepším poměrem kvalita zvuku / cena, hledejte dál. Ale pokud chcete designově unikátní a neokoukané malé aktivní reprosoustavy s velmi působivým zvukovým projevem a přímým přístupem k řadě digitálních služeb a zdrojů, stojí Pearl Akoya minimálně za poslech a vyzkoušení.