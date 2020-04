Malý USB kolík vystřelí zvuk každého počítače i telefonu do nové dimenze

Nejprve stručně, co to vlastně USB zvuková karta se sluchátkovým předzesilovačem je. Jde o zařízení, které z jedné strany zapojíte do USB portu počítače, z druhé do něj zapojíte sluchátka a posloucháte. Uvnitř zařízení se převede vstupní digitální signál do analogové podoby a zesílí tak, jak sluchátka potřebují.

Protože jsou zpravidla postavené na lepších čipech než integrované zvukové obvody v počítačích a telefonech, navíc disponují i lépe vyřešenou izolaci od elektromagnetického rušení další elektroniky uvnitř počítače, mají i lepší zvuk.

V neposlední řadě jen to také nejkvalitnější možnost, jak některé nové chytré telefony doplnit o chybějící sluchátkový výstup.

Nová a starší vážka

Nový AudioQuest DragonFly Cobalt je osazen novějším řídicím čipem, který je podle výrobce o 33 procent rychlejší než u modelu Red a navíc energeticky úspornější. Novinka má také novějším čip DA převodníku (ESS ES9038Q2M) s digitální regulací hlasitosti a jemností 64 kroků. V roli zesilovače je zde čip ESS Sabre9601, který je použit i v modelu Red.

AudioQuest Cobalt vs. AudioQuest RED

Velikostně jsou si obě Cobalt i Red hodně podobné, novinka se oproti hranatější Red trochu zmenšila a zakulatila. Zapojit ji můžete rovnou do klasického „A“ USB portu, nebo využít redukci na USB-C nebo microUSB, podle toho, co má vybrané zařízení k dispozici.



Doslova plug-and-play

Po připojení do portu počítače s Windows 10 se DragonFly nainstaluje automaticky, protože používá standardní UAC (USB Audio Class) ovladače, není potřeba hledat ani nainstalovat žádné jiné. V aplikaci, ze které chcete hudbu přehrávat, je vhodné zvolit exkluzivní režim, na následujícím obrázku je příklad z aplikace Tidal.

Nastavení streamu a přehrávacího zařízení u služby Tidal.

Takto jdou zvuková data z aplikace přímo do procesoru zvukovky (obchází tedy mixer operačního systému) a ta si zařídí i korektní dekódování různých režimů (44,1kHz/16bit, nebo třeba 96 kHz/24 bit). Zároveň váš poslech nebude rušen jinými zvuky v systému, například notifikacemi e-mailů.

U jiných aplikací, například přehrávače Foobar2000, je vhodné doinstalovat plugin s WASAPI (Windows Audio Session API), který také dokáže obejít systémový mixer a doručit do převodníku zvukovky čistá a žádným procesem nedegradovaná data. ASIO ovladače DragonFly nepodporuje.

Nastavení v přehrávači Foobar2000 s pluginem WASAPI.

Všechny modely DragonFly mají jeden háček. Podporují totiž signály jen do

92 kHz / 24 bit. Pokud tedy máte nahrávky s vyšší vzorkovací frekvencí

(176 kHz / 24 bit a 192 kHz / 24 bit), pak je přehrajete pouze po softwarovém „resamplingu“, nikoli v plné kvalitě. Výrobce doporučuje nastavit vždy poloviční, tedy 88 kHz, respektive 96 kHz. Je to škoda a piha na kráse.

Nastavení resampleru SSRC v přehrávači Foobar2000

Plnohodnotně můžete s DragonFly Cobalt poslouchat i z chytrých telefonů, jak s Androidem, tak iOS. My jsme to vyzkoušeli se Samsung Galaxy S9+ a narazili na drobnou, ale řešitelnou komplikaci. Tento telefon (opak je spíše výjimkou) nativně nepodporuje „bit-perfect“ USB zvukový výstup, takže je vždy na výstupu 48 kHz/16bit a všechen zvuk je do tohoto formátu konvertován, což se na zvuku nepěkně podepíše. Řešením je například aplikace USB Audio Player Pro, která dokáže navázat přímé spojení s řídicím čipem zvukovky a přenést zvuk v kýžené „bit-perfect“ kvalitě.



Tidal v USB Audio Player Pro s MQA

Mimo přehrávání v telefonu (nebo na domácí síti) uložených zvukových souborů se v aplikaci můžete přihlásit i svým účtem u služeb Tidal nebo Qobuz a streamovat vše, včetně studiových „hi-res“ nahrávek i těch s kódováním MQA. USB Audio Player pro stojí v obchodě Play 199 Kč, licence na MQA dalších 109 Kč.

Pokud by reprodukce trpěla výpadky nebo zkreslením, řešení zpravidla najdete v menu „USB audio tweaks“. My jsme žádný nepotřebovali, ale záleží na konkrétním telefonu.



Poslech

Poslech probíhal jak s použitím FLAC souborů s vysokým rozlišením, tak na streamech a vysokým rozlišením a kódováním MQA služby Tidal a převážně na sluchátka Neumann HDH20 .

Vzhledem k docela zajímavé ceně můžeme v podstatě jen chválit. Zvuk je rychlý, kontrolovaný a s hezky vykreslenými detaily. Kresba je precizní výborné odstranění elektrického rušení počítače přispívá ke klidné, pevné, důrazné a dynamické reprodukci.

Vokál je plný a výrazný, do uší se dostává dost podrobností na to, aby vás poslech bavil a zároveň neunavoval. Výkon je podle nás dostatečný i na méně citlivá sluchátka, zpravidla jsme se pohybovali v první třetině rozsahu hlasitosti.

Model Red má měkčí a medovější podání, tím i méně ostře vykreslené detaily. Zní příjemně muzikálně, Cobalt ale přidává analytičtější přístup. Oproti integrovaným čipům v počítačích a smartphonech (snad vyjma několika audiofilnějších modelů Sony a HTC) je to však přestup do jiné dimenze.

Oproti technologicky vyspělejším a dražším řešením, jako je stále fantastický Chord Mojo, je patrné horší vykreslení prostoru reprodukce, méně zřetelná lokalizace nástrojů a méně filigránské podání detailů. Za 7 790 Kč je to však výborná volba. Ušetřit lze s modelem Red, ten stojí 5 180 Kč.