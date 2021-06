Cvaknou jako zapalovač. Sluchátka CliQ mají skvělý poměr ceny a výkonu

V záplavě „true wireless in-ear“ modelů, tedy dnes nejpopulárnější kategorie zcela bezdrátových sluchátek, které si posluchač zastrčí přímo do zvukovodu, jsme si vybrali model nazvaný Intezze CliQ.

Jednou z podstatných odlišností od početné konkurence je kovové nabíjecí pouzdro, které při zavření cvakne podobně jako klasický zapalovač. Odtud ono CliQ v názvu. Mimo toho, že dává sluchátkách nadstandardní ochranu, dobře vypadá a i v ruce působí solidním dojmem. Jak chladem kovu, tak i precizním zpracováním a trochu vyšší hmotností.

Použitý materiál má i své nevýhody, na bezdrátové nabíjení je samozřejmě nutno zapomenout. Na druhou stranu, potřebu občasného připojení

USB-C konektoru nepovažujeme za nijaký diskomfort. Sluchátka samotná vydrží na jedno nabití lehce přes 7 hodin provozu, s pomocí 450 mAh akumulátoru v pouzdře se dostanete na přibližně pětinásobek.

Jedinou zásadnější výhradu máme proti pouze 90° otevření víka pouzdra, sluchátka se tak většími prsty nevyndavají nejlépe.



Nový čip na vše

Intezze CliQ jsou postaveny na jednočipovém (SoC) řešení Qualcomm QCC3040. Díky tomu s přehrávačem (telefonem, tabletem, notebookem) komunikují přes energeticky úsporný Bluetooth 5.2, zvuk může být přenášen kodeky SBC, AAC a aptX, takže jsou připraveny na zvukově kvalitní spojení jak se zařízeními Apple, tak i těm s Androidem či Windows.

Ačkoli to použitý čip umožňuje, výrobce sluchátka nevybavil systémem aktivního potlačení okolního hluku, od toho tak posluchače chrání jen mechanické ucpání zvukovodu silikonovými nástavci. Mikrofony (vždy 2 kusy ve sluchátku) jsou využívány pro zachycení hlasu telefonujícího uživatele, hlas čistí od hluku systém Qualcomm cVc (clear voice capture).



Podle popisu těch, kterým jsem se sluchátky telefonoval, je hlas čistý a dobře srozumitelný, ale jednak zní trochu z dálky, jednak má nepřirozenou kovovou znělost. Pokud chcete se sluchátky streamovat zvuk svým fanouškům nebo hovořit k většímu publiku, lépe vás posluchači uslyší třeba s FreeBuds Pro od Huawei. Na běžné telefonování však CliQ v pohodě stačí, to podstatné, bezproblémovou srozumitelnost, totiž umí.

Každé ze sluchátek lze používat samostatně, jak pro telefonování, tak poslech, druhé se může mezitím třeba nabíjet. Současné připojení k více zařízením není možné, nejprve je na prvním musíte odpojit, teprve poté ke druhému přidat. Škoda.



Hezky je vyřešené ovládání dotykovými plochami na sluchátkách. Jeden dotyk změní hlasitost, dva stisky zastaví reprodukci, tři stisky vyvolají hlasového asistenta, dlouhé podržení posune na jinou skladbu. U pravého sluchátka je to hlasitost nahoru a posun dopředu, u levého dolů a zpět. Funguje to spolehlivě, zejména jsem ocenil, že ani při manipulaci se sluchátky nebo běžných dotecích nedocházelo k chybnému vyhodnocení povelů.

Sluchátka mají stupeň krytí IPX4, měla by tedy být odolná proti potu a stříkající vodě.



Zvuku nelze moc co vytknout

Sluchátka jsme před poslechovým testem nechali rozehrát, tentokrát tři nabíjecí cykly, tedy necelých 30 hodin. Za 2 490 Kč, za které jsou sluchátka v prodeji, jim prakticky nemáme co vytknout. Středy jsou přehledné a překvapivě plně, klidně a podrobně vykreslené, jak v případě vokálu, tak dechových či strunných nástrojů. Ocenil bych trochu výraznější dynamiku.

Pochvalu zaslouží i výšky, jsou výrazné, čisté, mají docela jiskru. Takový přednes leckdy nemají ani o poznání dražší modely. Basy jsou výrazné, poměrně mohutné, ale naštěstí ještě přiměřené. Mohly by jít hlouběji, mohly by být lépe artikulované, ale nechybějí ani výrazněji nepřebývají. Což je víc, než bychom se za dané peníze přáli. Dohromady to funguje velmi dobře, výsledek je zábavný, příjemný, ale zároveň neunavující.

Hodnocení platí pro poslech při běžné rozumné hlasitosti. Pokud to hodně „osolíte“, do úrovní hlasitostí, ve kterých osobně fyzicky nevydržím déle než jednotky minut, začne být ve zvuku nepořádek a zahltí se.



Sluchátka jsou pohodlná, ani po více hodinách poslechu mi v uších nepřekážela, ale to je velmi individuální. V balení najdete čtyři páry silikonových nástavců, kterými lze kontakt se zvukovody přizpůsobit.

Verdikt

Sluchátka v zásadě nemají výraznější slabiny, i když bychom ocenili současné připojení ke dvěma zařízením. Nemají aktivní potlačení okolního hluku a doprovodnou aplikaci. Ale jsou pohodlné, mají nadstandardně provedené kovové transportní nabíjecí pouzdro, výbornou výdrž akumulátorů, dobře srozumitelný hlas během telefonování a především vzhledem k ceně velmi nadstandardní zvukový projev.