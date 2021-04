Takhle by to šlo. Nové FreeBuds 4i nemají velké slabiny, ale skvělou cenu

Vždycky když si řeknu, že si dám od true-wireless in-ear sluchátek chvíli oddech, objeví se nějaká, která by mi bylo líto bez povšimnutí přejít. Nová Huawei FreeBuds i4 jsou ten případ. Ačkoli jsme se z nich v žádném ohledu neposadili na zadek, dohromady fungují velmi dobře a rozhodně lépe, než bychom za 1 990 Kč čekali. Výrobce se navíc vyvaroval některých chyb, které nás štvou u konkurence.

Hned zkraje musíme říct, že ve výhodě budou ti, kdo mají telefony Huawei – zde se totiž ovládací prvky sluchátek objeví přímo v menu Bluetooth připojení. Do ostatních telefonů je potřeba instalovat aplikaci AI Life, jejíž aktuální verze ještě není v Google Play, ale instaluje se z App Gallery, takže nejprve musíte nainstalovat App Gallery… a je to tak o něco kostrbatější, než by nám bylo milé.

Bez aplikace se můžete obejít, pokud oželíte tři věci – možnost aktualizovat firmware sluchátek, vidět hodnotu nabití jednotlivých sluchátek a pouzdra a nakonfigurovat si dotykové ovládání sluchátek. Základní věci zvládnete „out of the box“ i bez aplikace.



Huawei FreeBuds 4i v aplikaci Ai Life

Sluchátka můžete mít spárovaná s více zařízeními, ale současně mohou být připojená jen k jednomu – připojením k druhému se z prvního odpojí. Milé je, že každé lze používat zvlášť a to druhé během toho nabíjet v pouzdře. Ne že bychom radili poslouchat muziku jen jedním uchem, ale při telefonování je někdy příjemné mít druhé ucho volné.

A když jsme u telefonování, musíme ocenit dobrou srozumitelnost snímaného hlasu. Sice nemá hloubku a přirozený charakter, kterého je některá (a zpravidla dražší) konkurence schopna, ale komunikaci to nijak nekomplikuje. Snad jen odrušení okolních ruchů by mohlo být lepší.

3x 10 hodin a slušné ANC

Transportní nabíjecí pouzdro je příjemné vajíčkově kulaté (ale na rozdíl od vajíčka plošší), takže výborně zapadne do kapsy. Vyjmutí sluchátek se mi nepovedlo vždy na první pokus, na to už jsme si stěžovali i u maličkého pouzdra PaMu Slide Mini.

Bez využití aktivního potlačení okolního hluku nám sluchátka hrála na jedno nabití 10 hodin (a pár minut), přičemž v pouzdře jsme je dokázali dvakrát plně nabít – což dohromady dělá skoro 30 hodin poslechu na jedno nabití pouzdra. Pokud je ANC puštěné, je doba zhruba o třetinu kratší. Dobíjení sluchátek v pouzdře je velmi rychlé.

Aktivní potlačení hluku zde pracuje jen se dvěma mikrofony, tedy polovičním množství než u vyšších modelů. Sluchátka docela efektivně potlačí konstantní hluk, jaký produkuje třeba ventilátor nebo autobus či vlak – což klidnému poslechu hudby nebo mluveného slova hodně pomůže. Méně si pak poradí s ruchy, zejména ve vyšších pasážích – například tekoucí vodu slyšíte skoro jako bez ANC. Nechybí možnost příposlechu z okolí, například pro komunikaci s průvodčím během kontroly ve vlaku.



Hrají dobře, ale chybí energie

S telefonem nebo přehrávačem komunikují pomocí Bluetooth 5.2, pro přenos využívají kodeky SBC a AAC.

Sluchátka hrají vyrovnaně a civilně. Oceňujeme, že zbytečně líbivě nezdůrazňují basy, což je dnes častým nešvarem (nejen) levnějších sluchátek, ale na druhou stranu jim trochu chybí energie a hloubka, což nám zejména u rocku chybělo. Poslech myslím ani relativně náročnější posluchače ničím neurazí ani nenadchne, vokál je příjemný a výrazný, i když ne tak separovaný, jak by se nám líbilo. Výšky jsou o maličko sušší a šustivější, než by se nám líbilo, ale i díky tomu nemají sklony k agresivitě. Poslouchají se příjemně, neúnavně, i po dlouhou dobu – při té mně pak trochu tlačila v uších, ale to je natolik individuální, že tomu nedávám velkou váhu.

Za 1 990 Kč ale není žádný důvod ke stížnostem, za své peníze dostanete velmi solidní kus techniky. Nyní je navíc můžete koupit za „úvodní“ cenu o „dvě kila“ levněji.