náhledy
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi podobný „bakelitový“ vzhled, ale také nové funkce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na původní RD100 můžete občas narazit na online tržištích a bazarech, například tento ve žlutém provedení byl v nabídce na Reverb.com. Povšimněte si takzvaného překlápěcího displeje (split-flap display, u nás slavný díky hodinám Pragotron) pro zobrazení hodin a mechanických ovladačů hlasitosti a tonální clony.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A také na boční ovladače ladění rádia a nastavení budíku, které na moderním provedení nenajdete. Zde v červeném provedení, jak byl v nabídce na vintage tržišti Etsy.com.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vizuální podobnost mezi novinkou a padesátiletým zařízením je veliká.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Velkou změnou prošel displej, který už není překlápěcí, ale LCD. To je na jednu stranu škoda, na druhou stranu má na rozdíl od předchůdce tichý chod, navíc se využívá i pro zobrazení dalších informací.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
U displeje lze nastavit úroveň jasu, jak pro stav provozní, tak vypnutý, s řízením pomáhá i světelný senzor v jeho sousedství. V noci tak umí svítit poměrně málo a příliš nerušit tmu v ložnici. Ale samozřejmě, bílé číslice a podsvětlení displeje svítí víc než třeba červené sedmisegmentové displeje, takže pokud máte rádi úplnou tmu, bude vás rušit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Všechny ovládací prvky se přestěhovaly na čelní stranu a také horní hranu nad displej – ostatně kdo by dnes po ránu hledal ovládání budíku někde jinde.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ovladače jsou otočné s možností stisku. Tím pravým zapnete zvukovou část a řídíte její hlasitost.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Prostředním přepínačem vybíráte funkci – příjem digitálního rádia DAB, příjem analogového FM rádia, Bluetooth propojení s telefonem. A také režim nastavení hodin nebo přepnutí do hlavního menu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tím levým ladíte, procházíte seznamy stanic, přeskakujete skladby při poslechu z telefonu nebo nastavujete funkce v menu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tlačítky na horní straně ovládáte tři budíky, přičemž vás může budit jak DAB a FM rádio, tak klasický „buzzer“ neboli pípání. Nastavit můžete, jak dlouho má buzení probíhat, tedy například jak dlouho má rádio hrát.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Poslouchat samozřejmě můžete i před usnutím, nechybí tradiční funkce sleep. Nastavit lze v rozsahu 15 až 90 minut (respektive 15, 30, 45, 60, 90 minut). Bohužel pro ni neslouží žádné z tlačítek, ale musíte do menu. To mě trochu štvalo.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Před spaním lze poslouchat i z telefonu přes Bluetooth rozhraní, pro budík ale tento zdroj použít pochopitelně nelze.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Rádio DAB mělo ve středočeském obýváku výborný příjem a bez problémů hrálo i s teleskopickou anténou „na půl žerdi“.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Horší je to s FM, citlivost i selektivita nejsou nic moc, na mnohá jiná rádia na stejném místě chytnu o poznání víc stanic. Ladění je i při nastavení „vyhledej jen nejsilnější stanice“ docela zbrklé a uloží i šumící frekvence. Jako reklama na DAB to funguje výborně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Žádné vstupy pro externí zařízení včetně USB pamětí nehledejte, je tu jen konektor pro napájecí adaptér a anténu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ty jsou na výběr dvě – jedna prutová teleskopická, kterou výrobce pro kvalitu příjmu DAB i FM preferuje…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
…a jedna drátová pro ty, co chtějí vizuálně nenápadnější řešení a zároveň žijí v oblasti silného signálu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tedy, jedno USB na radiobudíku najdete, ale slouží pouze pro servisní účely.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Co ale nenajdete vůbec, je šachta pro záložní baterii. Což ale nevadí, protože čas se po obnovení napájení do několika sekund načte z FM (součást RDS - CT) nebo DAB (součást FIC) a záloha tedy není potřeba. Nastavení budíků a podobně v přístroji uložené je.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Příjemným překvapením je zvuk. Je výrazný, živý, s hezky plným vokálem a náznaky hloubek. Mírný nádech radiobudíkové plastovosti je patrný a zároveň není tak ekvalizovaný, jak jsme zvyklí od malých bluetooth reproduktorů. V rámci kategorie hraje velmi dobře.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Retro radiobudík je v nabídce v červené, bílé a černé barvě za shodnou cenu 4 990 Kč. Pokud by chtěl někdo ještě víc retro budík, model CR-425 za zhruba 1 000 Kč od Denveru zaujme mechanickým překlápěcím displejem, ale obejít se musíte bez DAB, Bluetooth, displeje i kvalitního zvuku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz