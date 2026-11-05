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Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit
Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...
Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
KVÍZ: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma
V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou...
Ostré střelby v Alpách i Skyfox přes ostnaté dráty. Fotograf líčí, jak „loví“ letadla
Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...
Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi...
Vesmírný tahač nepomohl. Teleskop Swift ve středu shořel v atmosféře
Po 22 letech na oběžné dráze a neúspěšné letní záchranné misi skončila observatoř Neila Gehrelse Swifta v zemské atmosféře. Neřízený teleskop shořel během klesání ve středu.
Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi...
Vyzkoušeli jsme supernotebook s čipy Nvidie. Opravdu není pro každého
Dříve to bylo jednoduché. AMD nebo Intel. Nic jiného jste u počítače vybírat nemohli. Pak se to zkomplikovalo armovými čipy Apple Silicon a Qualcomm. A nyní se do těchto vod pustila i Nvidia. Zatím...
Ptáci buřňáci trpí pásmovou nemocí. Změna času ruší jejich sluneční kompas
Rozhozený rytmus spánku a bdění znamená pro většinu z nás nanejvýš komplikaci exotické dovolené. Elegantním mořským opeřencům může způsobit o něco větší potíže. Využívají totiž svůj časový smysl k...
Látka z krajty, jež by nahradila Ozempic. Vědci hledají nové cesty k léčbě
Od našeho zpravodaje v USA V laboratořích americké coloradské univerzity v Boulderu vědci zkoumají ledacos. Redakce iDNES.cz měla možnost nahlédnout jim pod ruce a být svědky výzkumu molekuly spojené s demencí či pěstování...
KVÍZ: Bondův Aston Martin zmizel z hangáru. Odhalíte další filmová tajemství?
Filmová tvorba a nejrůznější oblasti techniky jsou spolu pevně spjaty. V tomto kvízu se zaměříme na některé technické detaily, které někdy dokreslují náročnost výroby daného filmového snímku, jindy...
KVÍZ: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma
V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou...
Do kosmu by se mohla podívat Věstonická venuše, Merkur nebo ježek v kleci
Už příští léto by se mohl vydat na Mezinárodní vesmírnou stanici Čech Aleš Svoboda při misi Vast-PAM-1. Vzít si s sebou bude moci některé z 1 171 návrhů na předměty, které nominovali lidé a...
Ať nejsme jen montovnou. Z vesmírných projektů získáme know-how, pomůže i český astronaut
Český kosmický výzkum už dávno není jen o tom, že se „vyhazují miliardy do vzduchoprázdna“. To se snažili v diskusním pořadu iDNES Lounge vysvětlit hned čtyři hosté: astronaut Aleš Svoboda,...
Ostré střelby v Alpách i Skyfox přes ostnaté dráty. Fotograf líčí, jak „loví“ letadla
Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...
Prodej rodinného domu Kuchařovice u Znojma
Na Výhon, Kuchařovice, okres Znojmo
4 300 000 Kč
Pašování a spory o ryby. Norové před 100 lety odmítli kontroverzní prohibici
Zákaz měl omezit pití, místo toho přinesl pašování, nelegální pálení a problémy se zahraničním obchodem. V referendu z října 1926 se téměř 56 procent norských voličů vyslovilo proti pokračování...
Rusko by mohlo nadobro uzavřít tunel v části svého segmentu na ISS
Už od roku 2019 se potýkají Rusové s problémy v jedné části svého segmentu na Mezinárodní vesmírné stanici. Letos v červnu se dokonce část posádky kvůli tomu musela uchýlit do bezpečí připojené...