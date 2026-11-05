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Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice

Václav Nývlt
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ELAC RD100 Původní ELAC RD100 byl v prodeji na serverech Reverb.com a Etsy.com Původní ELAC RD100 byl v prodeji na serverech Reverb.com a Etsy.com ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100 ELAC RD100
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi podobný „bakelitový“ vzhled, ale také nové funkce.

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Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice

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