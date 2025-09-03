Obří televizor v běžném obýváku? Vyzkoušeli jsme to s 2,2metrovým LG

Televizory dřív naprosto nevídaných rozměrů lze dnes pořídit za překvapivě nízké ceny. Dává to ale smysl v běžném obýváku? Vyzkoušeli jsme na vlastní oči.

86" televizor je v reálném prostoru macek | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Lidé stále kupují větší a větší televizory. Před deseti, patnácti lety hrála prim úhlopříčka 42" (106 cm), poté se dlouho na výsluní držela 55" (140 cm) a nyní se zájem kupujících diváků stále častěji soustředí na 65" (165 cm) modely. A není divu – s velikostí obrazovky roste divácký zážitek, přitom cena televizorů neustále klesá a i velké úhlopříčky se tak stávají dostupnými.

Na trhu jsou dnes ale i větší televizory, a když si prolistujete katalog svého oblíbeného e-shopu, možná vás překvapí, jak levné jsou dnes třeba 75" (190 cm) modely. My jsme vyzkoušeli ještě větší, 86" (218 cm) model, přičemž jsme záměrně nesáhli po nejlevnější variantě, kterou lze dnes koupit pod 30 tisíc korun. Model LG 86" LG 86QNED85A6C patří ke střední třídě a v prodeji je nyní za 52 590 korun.

Při stěhování z dodávky nás velikost krabice skoro zaskočila, v některých předsíních může být trochu oříšek se vytočit. Instalace by asi šla zvládnout ve dvou, ve třech je to ale mnohem pohodlnější a méně riskantní. Stojánky se pomocí šroubů připevňují do otvorů na zadní stěně a k tomu je lepší televizor položit obrazovkou dolů – využili jsme k tomu rozkládací gauč. Potěšilo nás, že si lze vybrat ze dvou variant umístění stojánků – buď poblíž krajů obrazovky, nebo mnohem víc uprostřed. První varianta je ideální, pokud má pod televizorem stát soundbar, v užší konfiguraci se vejde i na stolek, který je užší než šířka televizoru.

Na výšku potřebujete prostor minimálně 121 a na šířku 193 centimetrů. V našem případě obrazovka zakrývala část skříněk a také reprosoustavy. Nechybí otvory pro VESA závěs pro montáž na stěnu.

Další instalace je již stejná jako u menších modelů – zapojit kabely, připojit k internetu a s pomocí dálkového ovladače nebo chytrého telefonu – v tomto případě s aplikací LG ThinQ – projít instalací operačního systému a aplikací.

Pozor na okna

Již krátce po zapnutí se ukázala největší nectnost, kterou tento televizor má – nižší ochrana obrazovky proti odleskům a odrazům. Pokud máte okna naproti televizoru, pak je musíte doplnit zatemňovacími závěsy, nebo prostě budou v obrazu ukrutně rušit – samozřejmě jen ve dne, po setmění logicky zmizí. Je to jeden z kompromisů ohledně stále velmi přátelské ceny – dobře víme, že u špičkových modelů umí být na stejném místě sledování pohodlné i bez závěsů, s klesající cenou je potřeba světelné podmínky víc řešit.

Odrazy oken v obří obrazovce. (Černý rámeček se leskne kvůli nesundané transportní pásce, na obrazovku to nemá vliv.)

Samotný světlý (prosvětlený) interiér nevadí, televizor má jasového výkonu dost a obraz je stále dobře zřetelný a kontrastní. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Největší otázky se zpravidla týkají ideální vzdálenosti televizoru od diváka. Všechny dávné poučky o násobcích výšky obrazovky vzaly dávno za své – struktura obrazovky je dnes díky 4K rozlišení mnohem jemnější. My jsme na televizor koukali zhruba ze tří metrů, respektive opěradlo gauče bylo 3 metry a 20 centimetrů od obrazovky, a za mě to bylo velmi příjemné – obraz jsme měli v zorném poli celý a zároveň jsme neviděli jeho strukturu, na to jsme museli vzdálenost očí o obrazovky výrazně zkrátit.

Co je v této velikosti již trochu citelnější, je velká černá plocha, kterou máte v obýváku, když je televizor vypnutý. LG nabízí režim, při kterém jsou na obrazovce zobrazena umělecká díla, ale přiznávám, nějak jsem tomu nepřišel na chuť – je to efektní, ale v tomto zářícím podání trochu rušivé. Toto má konkurence s modely Frame vyřešené lépe.

Výborný obraz, občas reklamy

Samotný obraz je výborný – jasný, sytě barevný, ostrý a detailní, nemáme příliš výhrad. V HDR se umí rozzářit, ve „filmmaker mode“ ukáže velmi přirozenou reprodukci a potvrdí, že umí kreslit výborný obraz i bez mohutného processingu – který jinak pomocí algoritmů umělé inteligence vylepšuje i záznamy či vysílání v bídné kvalitě. Ve tmě je patrné horší podání černé, detaily se sice neztrácí, ale ve tmavých scénách je černá spíš tmavě šedá, i když se podsvětlení díky miniLED technologii snaží kopírovat jasový profil obrazu. V jasných scénách je kontrast výborný. Při pozorování ze strany (zhruba 80 stupňů od osy obrazovky) klesá sytost barev.

Úplně jiná kapitola je zvuk, který každou sekundu volá „kup si soundbar, kup si soundbar“. Samozřejmě ne doslova, ale nevýrazný plochý projev působí vedle skvělého obrazu až absurdně. My jsme připojili Sonos Arc Ultra a fungovalo to skvěle.

Systém WebOS postupně prochází vývojem uživatelského rozrhaní, v současné verzi v horní polovině zobrazuje buď selfpromo nabídku, nebo regulérně reklamy, včetně videoreklam.

Obrazovka televizoru s WebOS

Níže systém nabídne řádek odkazů na funkční skupiny – včetně domácí kanceláře se vzdáleným přístupem do PC a online kancelářským balíkem, hraní her s pomocí portálů XBox a Geforce NOW nebo třeba rozhraní obsluhy chytrého domu – jak v rámci vlastní LG ThinQ, tak i (po updatu nově) Google Home. Televizor umí fungovat i jako Matter hub.

Rozhraní chytré domácnosti (snímek před softwarovou aktualizací, která přidala Google Home).

Dálkový ovladač má pro LG tradiční funkci ukazovátka, ale buď jsem ztratil trpělivost, nebo jemnou motoriku, ale klasicky šipkami to šlo tentokrát lépe. A nepomohl mi příliš ani AI chatbot, který ne vždy správně zachytil vyřčená slova a snažil se o vyhledávání obsahu, ale že by to byl parťák pro ovládání televizoru, to zatím ne. Třeba s dalším updatem – hardware je na to nejspíš připraven.

