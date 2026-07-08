náhledy
Vypadají jako běžná bezdrátová sluchátka s hlavovým mostem. Jeho vrchní strana je ovšem vybavena pruhem solárního panelu Powerfoyle, který dobíjí vestavěný akumulátor jak při pobytu na slunci, tak v domácích podmínkách i při umělém světle. Má na výdrž sluchátek vestavěný panel nějaký vliv, nebo je to jen nevydařený nápad?
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Švédská společnost Exeger vznikla v roce 2009 a věnuje se výzkumu, vývoji a dnes již i výrobě flexibilních solárních panelů pro integraci do spotřební elektroniky. Pamatujeme si ji z veletrhu IFA a CES ještě ve chvíli, kdy mohla do ruky půjčit jen trochu neohrabaný vývojářský vzorek svých panelů.
Autor: Exeger, Technet.cz
Jejich snímky jsme už nenašli, tyto z veletrhu IFA jsou z doby, když se již rýsovaly i makety budoucích produktů – například solární sluchátka ve spolupráci se společnostmi Philips a Adidas…
Autor: Exeger, Technet.cz
… přičemž jedny z nich, model Go TAA6219 od Philipsu, si v této galerii podrobněji vyzkoušíme…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
… nebo sluchátka a bluetooth reproduktory se společností Urbanista. Solární sluchátka JBL Reflect Eternal měla dokonce svoji Indiegogo kampaň, ale nakonec byl projekt zastaven.
Autor: Exeger, Technet.cz
Jak Powerfoyle funguje? Panely vychází z takzvaných Grätzelových solárních článků (říká se jim „barvivem senzitivované solární články“, anglickou zkratkou DSSC), které využívají barvivo pohlcující světlo a vrstvu oxidu titaničitého.Oproti křemíkovým článkům jsou ohebné a také lehčí. Jsou také méně účinné, proto se nepoužívají v aplikacích, kde lze uplatnit panely klasické konstrukce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jedna z inovací Exegeru spočívá v materiálech elektrod s extrémně nízkým odporem, takže se panel obejde bez sítě proudových sběračů, které známe z běžných článků. A tím, že je součástí aktivní horní vrstvy barvivo lze barvu ve výrobě panelu měnit podle potřeby daného koncového zařízení.
Autor: Exeger
Jak fungúje ve sluchátkách? Nejprve jsme vyzkoušeli výdrž v domácím provozu. Sluchátka jsme nechali puštěná non-stop od plného nabití do jejich vypnutí. Umístěny byly v běžně osvětlené místnosti – přes den denní světlo částečně zastíněným oknem, večer LED žárovky a v noci úplná tma.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V tomto režimu vydržely necelých 120 hodin, tedy skoro pět dní. Vzhledem k tomu, že většina konkurence vydrží mezi 30 a 80 hodinami, není to vůbec špatný výsledek. Jenže takto – v režimu 24/7 - sluchátka nikdo nepoužívá.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ve všech testech jsme sluchátka nechali hrát na střední hlasitost a pouštěli jsme hnědý šum, tedy homogenní a na energeticky náročné basy bohatý šum.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V další fázi jsme sluchátka nechali v provuzu „pouze“ 12–13 hodin denně, zhruba od osmé ranní do deváté večerní a většinu času byly na venkovní zastřešené terase – střídavě menší část doby na přímém slunci a větší část doby ve stínu střechy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Po prvním dni sluchátka večer hlásila 100 procent nabití, po dalších dvou dnech tohoto provozu nabití sluchátek kleslo na 90 procent.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
To znamená, že pokud hodně času trávíte venku, budete sluchátka potřebovat kabelem dobít třeba jednou dvakrát měsíčně a pokud je občas necháte venku (ne na přímém slunci) vypnuté jen dobíjet, můžete se bez kabelu a nabíječky obejít úplně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A jaká jsou samotná sluchátka? Ta už zdaleka nejsou novinkou, a i díky tomu je lze mnohde koupit za poměrně zajímavé snížené ceny kolem 2 500 Kč.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jsou určená pro sportovní vyžití, čemuž pomáhá například netradiční výplň měkkých textilních náušníků. Místo tradičního molitanu nebo pěny totiž obsahují chladící gel, který zejména při sportu odvede od uší teplo a působí příjemněji.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Protože funguje na principu odvodu a absorbce, chladivý efekt je vždy pouze po dobu, než se jeho teplota vyrovná teplotě uší a hlavy. Pak buď „trpíte“ stejně jako s konvenčními náušníky, nebo je na chvíli odložíte a necháte vychladnout.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Použitý textilní úplet nicméně dobře dýchá a odvádí pot, takže i v horku je v nich docela příjemně. A ačkoli to z obrázku nemusí působit, jedná se o circumaurální sluchátka, náušníky tedy nesedí na boltcích, ale na hlavě kolem nich.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Spodní část hlavového mostu překvapivě nemá oplet, ale je potažena měkkou gumou. Na hlavě mne však netlačily a alespoň v případě mé polopleše netahaly za vlasy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ihned po vybalení bych zvuk sluchátek označil jako docela špatný, nicméně po rozehrání hnědým šumem se reprodukce výrazně zlepšila.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zvuk je laděn s důrazem na výrazné basy, což celkem odpovídá sportovnímu zaměření, kde není tolik času a příležitostí si vychutnávat drobné nuance, ale spíše potřebujete důrazný beat pomáhající s udržením tempa.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Škoda že podání nízkých frekvencí není rychlejší a přesněji definované.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Po rozehrání se k basům naštěstí přidaly i příjemně přehledné a výrazné stření kmitočty, vokál i strunné nástroje zní čistě a hezky prokresleně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Výšky jsou spíše měkčí a příjemné, nicméně nechybí. Zvuk je ve finále i docela zábavný, což vzhledem k ceně není vůbec špatné.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vestavěný mikrofon funguje docela dobře v tichu, avšak v hluku srozumitelnost jím zachyceného hlasu klesá.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz