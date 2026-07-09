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Tato klávesnice je celý počítač. Připomíná časy ZX Specter, didaktiků či commodorů
Exkluzivně Když jsme v redakci jako první v Česku dostali možnost otestovat počítač v klávesnici od HP, zalila...
Uspěchaný mobil má zásadní novinku. Recenze Xiaomi 17T Pro
Xiaomi se rozhodlo, že ve snaze ještě více zahustit nabídku vydá sérii novinek 17T ani ne rok po...
Magnetický parťák na cesty: své uši můžete hýčkat kdykoli a kdekoli
To, že vyrazíte někam na dovolenou nebo na výlet, neznamená, že se musíte vzdát poslechu hudby ve...
Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra
Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...
Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl
Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...
Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím
„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“...
MacBook Neo v akci. Není lepší koupit si ojetý MacBook Air?
Shrnout novinku pouhým konstatováním, že jde o nejlevnější MacBook v historii, by bylo hrubé...
Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4
Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...
KVÍZ: Co tahaly na laně ČSD? Kdo to dotáhne do konce, může vyhrát
Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...
Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu
Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...
Ukrajinské poučení z Černého moře: konvenční válečné lodě budou dál potřeba
Zdaleka nejdůležitější rys probíhající války na Ukrajině je dosud nebývalé využití dronů. Platí i pro její námořní složku. Účinnost bezpilotních prostředků však v poslední době klesá. Navíc zastanou...
Nový AI generátor Mety si bere fotky z Instagramu. Obrana je naštěstí snadná
Meta představila nový generátor obrázků Muse Image, který je propojený s Instagramem. U veřejných účtů je ve výchozím nastavení povoleno využití veřejného obsahu pro vytváření obrázků pomocí umělé...
Evropská vedra byla nejhorší v historii měření. Mohla zabít až 25 tisíc lidí
Horka, která v červnu zasáhla Evropu, byla nebývale silná. Podle výpočtu založeného na srovnání s předchozími podobnými událostmi velmi pravděpodobně vedla i k vysoké úmrtnosti. Na přesná čísla si...
Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život
Nový příběh v naší soutěži pojednává o modelu bitevní lodi Tirpitz, který dostal druhou šanci. Modelář Michal Rumpík se rozhodl starý a rozbitý model zachránit a dotáhnout. Celý příběh tohoto...
WhatsApp nebo Telegram? NÚKIB zveřejnil bezpečnostní analýzu komunikátorů
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal bezpečnostní analýzu komunikačních aplikací. Vítězem se stala placená Threema v závěsu s bezplatným Signalem. Naopak Telegram zcela...
Tato klávesnice je celý počítač. Připomíná časy ZX Specter, didaktiků či commodorů
Když jsme v redakci jako první v Česku dostali možnost otestovat počítač v klávesnici od HP, zalila nás trocha nostalgie a vzpomněli jsme si na časy, kdy našim domácnostem vládly osmibitové počítače....
Je těžké je vybít. Sluchátka Philips berou energii ze slunce i žárovek
Vypadají jako běžná bezdrátová sluchátka s hlavovým mostem. Jeho vrchní strana je ovšem vybavena pruhem solárního panelu Powerfoyle, který dobíjí vestavěný akumulátor jak při pobytu na slunci, tak v...
Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu
Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...
Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty
Sinice, které umí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou na palubě evropského raketoplánu Space Rider zkoumat, jak na tyto organismy...
Čeští skippeři jsou OK. Chorvati mohou bezpečí na svém moři snadno zlepšit
Od tragické srážky u Splitských vrat už uběhly víc než tři týdny. Na povrch proto začínají vyplouvat detaily. Pokud se srazí loď vedená profesionálními námořníky s plavidlem, jehož posádku tvořili...
Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!
Letoun De Havilland Mosquito je dnes vzácností. Jeho konstrukci tvořilo především dřevo, a tak udržet jej v letuschopném stavu do dnešních dnů, je vždy malým zázrakem. Radim Effenberger nám v rámci...
Přichází robotický dravec, který loví do sítě. Nastává doba dronová, říká expert
Nejsou to žádné dětské hračky, ani vzdálené sci-fi, přibližuje naše dronové zítřky Vojtěch Šmejkal, spoluzakladatel společnosti Eagle One, jež vyrábí létajícího „lovce dronů“ (Drone Hunter), který...