Povýší poslech z telefonu i počítače a moc nestojí. Starší sluchátka nevadí

Zejména díky čínským výrobcům a ve Spojených státech navrženým a na Tchaj-wanu vyrobeným čipům si mohou milovníci kvalitního zvuku vybírat z nemalého množství přehrávačů, převodníků a sluchátkových zesilovačů, které lze snadno nosit kamkoli s sebou, ale zároveň nabízí zvukové kvality, které byly dříve doménou spíše domácí poslechové techniky.

Příkladem zajímavého zařízení je čerstvá novinka společnosti Fiio – sluchátkový zesilovač s D/A převodníkem a bluetooth přijímačem BTR17. Na test jsme ji vybrali především, protože je to zařízení, které bychom si s chutí přibalili na dovolenou, ať už bychom jeli k moři, do hor, nebo na chatu k Berounce. Je to totiž velmi univerzální zařízení a dopředu můžeme prozradit, že dokáže uspokojit i poměrně náročné posluchače. Což je vzhledem k nízké ceně skoro překvapivé.

Kdo nebyl z vysvětlení, co to BTR17 vlastně je, úplně moudrý, tak jinými slovy je to krabička, ke které kabelem připojíte svá sluchátka a jako zdroj zvuku buď bezdrátově telefon, nebo třeba televizor, případně kabelem počítač, telefon či přehrávač hudebních souborů.

Proč byste to dělali?

Protože tak můžete svá kvalitní sluchátka snadno používat kdekoli, s různými zdroji zvuku a – jak naznačuje už samotné osazení čipy a naše poslechové testy to jen potvrdily – nabízí zvukové vlastnosti, pro které s chutí svá rozměrnější sluchátka i na tu dovolenou přibalíte.

Sluchátkový zesilovač s D/A převodníkem, USB-C rozhraním a Bluetooth 5.4.

V BTR17 totiž najdete dva kvalitní výkonné sluchátkové zesilovače THX AAA (Achromatic Audio Amplifier) 78+, pro každý kanál jeden. O převod z digitální do analogové podoby se zde starají dva nové špičkové čipy ESS ES9069, opět na každý kanál jeden. Kabelové spojení s telefonem nebo počítačem má na starosti XMOS čip XU316, který zvládne pracovat se signály až 384 kHz / 32 bit v případě PCM, případně až DSD256. A o bezdrátovou konektivitu se stará čip Qualcomm QCC5181, který pracuje ve standardu Bluetooth 5.4 a poradí si s koledy aptX Lossless, aptX Adaptive, nebo třeba LDAC.

Pokud potřebujete zejména pohodlí, zvolíte bezdrátové spojení. Pokud vyšší kvalitu, využijete kabel přes USB-C připojení. A pokud chcete ze zařízení vymačkat maximum, pomocí druhého konektoru ho připojíte k napájecímu USB adaptéru, přepnete jej do „Desktop Mode“ a v tu chvíli mají výstupní zesilovače dostatečné napájení, aby nabídli až 650 mW na jeden kanál pro náročná, méně citlivá a zároveň třeba vysokoimpedanční sluchátka.

Což je režim který doporučuji i třeba při posezení na terase – místo adaptéru můžete připojit powerbanku. Vyjma vyššího výkonu přibude i o fous větší objem a důraz basů. Vestavěný akumulátor by na to zřejmě nestačil, což je zřejmě ústupek tomu, že je BTR17 opravdu malý a velmi lehký. Osobně bych sice raději o trochu větší a těžší zařízení s akumulátorem co utáhne maximum možného, ale i takto je to fajn kompromis.

Ovládání hlasitosti zajišťuje mechanické kolečko, jeho dlouhým stiskem se dostanete do menu. Zde můžete například volit zisk zesilovače (aby třeba citlivé in-eary nehrály nahlas už s nízkým nastavením hlasitosti), můžete vyzkoušet různé filtry aplikované při D/A převodu signálu, omezení hlasitosti (abyste si omylem neutrhli ani sluchátka, ani uši) a další. Tlačítky na boku můžete přeskakovat skladby (tam i zpět), vyvolat párování Bluetooth, nebo výběr ekvalizační křivky.

HD550 na dlouhé poslechy

Je sice dost možné, že k BTR17 budete alespoň z počátku připojovat svá stávající sluchátka, nicméně my jsme sáhli po nedávno představených Sennheiser HD550.

To jsou velká circumaurální sluchátka otevřené konstrukce, s mohutnými měkkými náušníky a polstrovaným hlavovým mostem. Na hlavě sedí příjemně a nevadila mi ani po dlouhém poslechu při práci, ale v případě mé široké lebky vnímám vyšší pohodlí třeba i u starých DT880 od společnosti Beyerdynamic. Doporučuji nasadit na ucítíte sami.

Jsou určené na domácí poslech, ale i tak je podle nás škoda, že je nelze jakkoli složit – pro přepravu například na chalupu by to bylo praktické.

HD550 a Fiio BTR17

O zvuk se starají měniče Duofoil a výrobce udává frekvenční rozsah od 6 Hz do 39,5 kHz. Což poslechem nepotvrdíme, ani nevyvrátíme, ale můžeme konstatovat, že zvuk je velmi vyrovnaný v celém pásmu a působí velmi neutrálně – což vám sice na první poslech nemusí imponovat, ale zároveň ani dlouhý poslech neunaví sluch a v rámci možností hudba zní tak, jak její autor zamýšlel.

Poslech je velmi příjemný, má hezký prostor a vzdušnost. Středy jsou plné, vokál výrazný a prezentní. Detailů a podrobností je dost na to, aby vás to bavilo, ale nějak zásadně analytický poslech nečekejte – a to jde na vrub spíše sluchátkům, než zesilovači a převodníku. Ceníme, že se výrobce neuchýlil k líbivému zdůraznění basů, i když uznáváme, že třeba u japonských bubnů bychom si u hloubek představovali větší důraz, plasticitu i objem. Výšky jsou zřetelně podané a umí i výrazně cinknout, na pomezí nižších výšek a vyšších středů je patrná trochu hrubší (šustivější) podání. Ale celkově a vzhledem k ceně - výborné.

Fiio jsme poslechli s různými sluchátky (např. Beyerdynamic DT880, Verum Audio – Verum1) a potvrdila se jeho neutralita i dostatečný výkon – charakter nahrávky víc ovlivnila sluchátka. A naopak, HD550 jsme poslechli se sluchátkovým zesilovače, s D/A převodníkem Chord Mojo a v tomto případě jsme ocenili především hutnější basy a o trochu lepší dynamiku.

Fiio BTR17 stojí v e-shopu Headphones.cz, který nám jej zapůjčil, 5 490 Kč. Sluchátka Sennheiser HD550 lze pořídit za 6 290 Kč.