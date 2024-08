To jste ještě neslyšeli: takto zní muzika z šelakové desky z roku 1936

Někdo už křehké šelakové desky vyhodil do popelnice, jiní je naopak přes inzeráty shání ke starým gramorádiím, nebo gramofonům na kliku. Co to šelakové desky vlastně jsou a jak si je dnes můžete přehrát, nebo dokonce zdigitalizovat pro poslech kdekoli – to najdete v pondělním článku: Zachraňujeme hudební poklady, které se možná jinde nedochovaly.

Jednu z desek, kterou jsme při přípravě materiálu vyčistili a převedli do digitální podoby, si nyní můžete pustit sami. V hlavním článkovém videu najdete čistý záznam – tak, jak byl na výstupu z gramofonu. Šum a praskání odpovídá více hrané desce, její drážkou dříve projížděl ocelový hrot, který mechanicky rozkmitával membránu zvukovky gramofonu na kliku. Zatímco dotek moderní přenosky byste na bříšku prstu málem necítili (nezkoušejte to, poškodíte si ji), ocelový hrot mechanického předchůdce elektronických gramofonů by se do ní bolestivě zapíchl.

Ve druhém videu si můžete poslechnout tu samou nahrávku, jen lehce vyčištěnou od praskání a s jemně potlačeným šumem. Využili jsme k tomu nástroj Izotope RX11, přičemž praskání jsme odstranili skoro bezezbytku, šum jen lehce – abychom na úkor jeho vyčištění nepoškodili hudební záznam.

Použitém vhodných postupů by šlo nahrávku vyčistit ještě lépe, ale to nebylo v tomto případě pointou.